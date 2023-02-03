憂工資與中國 Fed拿捏利率防通膨

聯準會（Fed）本周宣布升息 1碼（25基點），認為通膨仍然過高，但不再像去年那樣大幅緊縮，Fed雖然表示未來不一定會升息，但顯然今年不會降息。

聯準會這次最大的變化是，在描述未來聯邦基金利率 的調升時，將「幅度」（pace）一詞換成了「時程」（extent）。代表Fed不再考慮高於1碼的升息幅度，接下來面臨的決定是何時暫停升息，以及在降息之前該將利率維持在高點多久，但利率最終會達到什麼水平，仍然懸而未決。

通膨率已從夏季高點9%，放緩至略低於6.5%，但Fed理事會部分成員仍對通膨感到擔憂，擔心持續的高工資成長，將意味著通貨膨脹 率，無法一路下降到2%的目標。

鮑爾近一年來堅持「失業率不大幅上升，就不可能降低通膨」，但此觀點可能已不合時宜，因為工資成長可能自行放緩，而失業率不會飆升，換句話說，經濟可以在失業率不必飆升的情況下降溫。

雖然鮑爾一直重申職位空缺數，是勞動市場緊縮的跡象，但其他數據顯示，勞工現在離職率，已低於疫後初期的職位空缺。還記得「大辭職潮」嗎？其實這是「大轉職潮」，而且伴隨著「大加薪潮」。

但Fed擔憂的理由仍存在：雖然通貨膨脹正在降溫，甚至在某些產業出現逆轉，但工資仍在以高速成長，這將在以服務價格占大宗的經濟領域中，維持物價水平居高不下。雖然通常情況下，強勁的勞動市場和工資上漲對勞工有利，但對Fed而言，它可能導致所有物價上漲。

最新數據顯示，Fed最擔憂的工資上漲，可能會在不增加失業率的情況下自行解決。勞工統計局發布的就業成本指數顯示，到2022年底，工資成長正在放緩。總體薪酬成本在2022年只成長1%。去年最後三個月，未獲得激勵性薪酬的私營部門的工資和薪金，同比成長5.2%，較前季的5.6%下滑。

勞動市場失業率很低，且工資成長正在放緩，這應該會緩解人們對工資和物價可能一起螺旋上升，導致通膨失控的擔憂。

不過鮑爾對通膨的擔憂，還預留一手，日後或許會證明他的高瞻遠矚，因為本周放慢升息，可能因中國在突然解除疫情限制措施後的快速復甦，而變得更趨複雜。

中國的重新開放將提振全球經濟成長，抵消歐洲的疲軟和美國迫在眉睫的衰退。但衍生的問題是：它也會推高通貨膨脹。研究機構預測，2023年中國GDP增速將從去年的3%加速至5.8%。根據對中國經濟成長、能源價格和全球通膨之間的互動模型，這也將推高消費價格。

如果中國的反彈，讓美國第2季的通膨率保持在5%以上，很可能會破壞Fed在5月停止升息的預期。

來自中國的壓力可能會以兩種方式傳導至美國：一、隨著新一波疫情感染浪潮，引發一連串的缺工，產能跟不上需求，重現疫情初期的供應混亂。二、隨著正常生活的恢復和購買量的增加，需求衝擊隨之而來，這些衝擊可能會讓2023年底的全球通膨率增加近一個百分點。

因此，很容易理解為什麼IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，中國放棄動態清零政策，大幅轉向全面開放，可能是影響今年全球成長的最重要因素。

因此Fed在利率決策上採取了一石二鳥的作法。首先，它重複之前聲明中使用的措辭，提高利率對抗肆虐的通貨膨脹。市場人士原本預計Fed將採用「部分升息」等更溫和的語言取代「持續升息」，因為通貨膨脹正在減速並且製造業處於衰退之中。

第二個是利率最終達到限制性的水平。Fed調升聯邦基金利率上限至4.75%，超過其首選的通膨指標PCE物價指數。根據商務部上周公布的數據，第4季PCE年成長率為3.9%。除了疫情初期外，這是2019年以來首度聯邦基金利率高於PCE，達到限制性利率水平。

政策制訂者可能認為給自己預留迴旋空間最好，並釋出鷹派言論，讓市場繼續猜測其未來方向。起碼一個不可預測的Fed，可以讓使市場戒慎恐懼，這對Fed來說很有吸引力，畢竟它不希望金融環境變得過於寬鬆並給通膨帶來上行壓力。市場也心知肚明，Fed現在可能只是走個過場，放話抑制通膨的工作還遠未完成。