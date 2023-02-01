禁中國人買美國房地產 行得通嗎？

美國逾20州禁止政府擁有的設備使用抖音(TikTok)後，部分州立法禁止中國國企、公司或個人購置房地產 ；已宣布參選總統的川普也贊成聯邦立法，禁止中國購買美國農地。此舉被華裔民選官員反對，質疑是「排華法案」復活；遊說團體指控這樣做「不明智也不美國」，揚言提告。美國朝野競相抵制中國，禁購房地產爭議性高，影響面很廣，能否真的實施被質疑。

美國兩黨和聯邦、地方政府繼續和中國切割，即使白宮不斷重申，美中最不需要敵對關係，彼此關係必須可預測和溝通，但在經濟、科技等領域，美國很多政策繼續勒緊中國咽喉，想擺脫「中國製造」，不怕限制中國資金來美投資 。

報導說，新任眾院議長麥卡錫支持德州 立法，參眾兩院兩黨議員也提法案，要求加強監管外國收購美國農地與食品工廠，要求農業部長加入監管小組審批收購案，避免中國公司大舉買地，危害國家安全。麥卡錫可望今春訪問台灣，五角大廈已著手規畫他訪台可能引發的台海緊張。美中對峙升溫，可能使麥卡錫與兩黨議員繼續推動不利中國的法案，美中關係很難真正回暖。

我們社論曾指出，美國朝野在制裁華為、中興、大疆等數十家中國晶片科技、人工智能、無人機等企業後，各大學關閉「孔子學院」，醞釀禁用抖音，有些做法讓人懷疑是「恐共症」發作或真有必要，國家安全不能太過泛政治化，禁購房地產就是新例。

德州對中國人有疑慮，源於多年前一名具解放軍背景的中國人，在Val Verde縣買下13萬畝土地，地點距美國最大空軍飛行員訓練基地僅10公里，有人懷疑，這是中共就近想觀察美軍訓練、搜集情報，後來證實所謂共軍高層是只是中尉官階，但事件同樣引發全美關注。

德州SB147法案，禁止中國、俄羅斯、伊朗和北韓等四國政府、企業或公民購買德州房地產，包括農地。這項立法獲德州82%選民支持，只有10%反對；州長艾伯特說，法案如通過他將簽署。德州2021年已有「孤星基礎設施保護法」，禁止外國公司參與德州基建工程。

不僅德州，聯邦農業部對微軟創辦人蓋茲等人大買農地，也很關注，尤其外國人近年購買美國農地愈來愈多。據農業部數據，加拿大人持有美國農地最多，達1240萬英畝，占所有外國投資32%，其次是荷蘭、義大利，中國人僅持有外國投資的0.5%，美國想斬斷外國人投資門路，對中國人特別具針對性。

德州立法後，保守派主導的南達科他州跟進，佛州州長德桑提斯去年也頒布行政命令，禁止中國、古巴、伊朗、北韓、敘利亞、俄羅斯、委內瑞拉七國的政府機構，採購當地科技產品和服務，「反中」風潮正在蔓延。

禁購房地產立法被聯邦眾議員趙美心、加州財務長馬世雲等人反對，她們認為這有如「排華法案」再現，將加深美國人歧視華人、增加仇恨犯罪。美國是自由國家，強調市場自由化，如今限制做法愈來愈多，傷害國家形象。

有人質疑，禁止中國國企買房地產還可接受，但私人也禁止置產就太嚴苛。何況如果借名購買，能禁得了、查得出嗎？而要禁也應只禁中共黨員和貪官，封堵他們藉投資房地產洗錢。美國既然區分「中共」和「中國人」，如果中國公民不准購置美國房產，那麼新移民、持綠卡者入籍前都不能買房安家，還是自由民主的美國嗎？

前首富王健林多年來美大肆投資，併購AMC連鎖電影院，雄心勃勃，如今鎩羽而歸；中國雙匯也來美國以71億美元併購最大豬肉供應商，都引發美國人疑慮。禁中國人買房置產影響層面很廣，對加州、紐約等地市場恐有不良影響。

依美國房地產經紀協會統計，中國投資者2021年3月至2022年3月，共投入60億美元購買美國房地產，份額不低。海外支持這類法案的華人不少，也有人說，今後如不准中國人買美國房地產，美中如發生戰爭，中國就不會像俄羅斯富豪在歐美巨額財產被凍結沒收，反而可減少中國包袱。

美國現在處處提防中共，從市場、資本和外貿等不斷切割與中國關係，但市場的無形力量有時大過政治，是否真能封堵中國人來美購買房地產，令人懷疑。何況美國拒絕中國資金，歐洲國家將獲利，美國會不會搬石頭砸自己的腳，更須謹慎應對。