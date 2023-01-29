戰狼變親善 北京新外交轉向

習近平26日趁澳洲 國慶，致電給澳洲總督慶祝，還說很高興中澳正朝著正確的方向發展。這樣親善的姿態，與三年來北京 對澳洲的戰狼姿態截然不同；2020年初武漢爆發世紀大疫，澳洲與其他國家一樣，要求北京調查病毒起源，又停止了華為在澳洲的5G通訊發展計畫，導致北京大怒，禁止澳洲的煤、龍蝦和紅酒輸往中國。

當時不少國家都追究病毒起源，但北京專挑澳州，作報復對象，因為認定澳洲向來依賴對中貿易，煤一旦被禁，將對澳經濟造成嚴重打擊。如此對澳戰狼外交，三年來一直未變，直到一多月前華裔的澳洲外長黃英賢受邀訪問北京，才改變了雙方的緊張關係。這個月，北京批准澳洲煤可重進中國，中國人大概不久也可吃到澳洲龍蝦，以及喝到澳洲紅酒。

北京的外交轉向也見於趙立堅 被「發配邉疆」的戲劇化失勢；2020年初，武漢爆發大疫，北京為了反擊西方要求的病毒起源追責，起用趙立堅作為外交部發言人，他的發言將他變成最著名的「戰狼」。例如，他在推特撰文說，武漢病毒來自美國的馬里蘭，趙立堅的另一「傑作」是，他力言中國防疫成功，而美國的民主制度混亂不堪無力防疫，這樣的戰狼民族主義姿態最切合當局的要求。不過這名戰狼一個月前突然失勢，因為習政府要救經濟，不得不放棄清零，連帶改行親善的新外交政策，因此不得不放棄趙立堅，將他放逐到外交部的冷衙門「邊界及海洋事務司」。

一個月前接任外交部長的秦剛，也是為配合新政策而被起用的。他原是駐美大使，被視為較溫和，任內常注意到美中雙方的良性發展方向，除了尋求與白宮等官方接觸，又把注意投向美國社會、大學和智庫組織，因此他的駐美背景和工作取向，都有利於北京開展新外交政策。

北京為什麼要改變政策？主要原因是內外受困，內是經濟在三年清零衝擊下嚴重受損，到去年11月全國大規模封控時，已瀕臨崩潰，習政府為了救經濟，不得不放棄封控，以重開經濟，恢復增長；救經濟也是救習政權，因為經濟崩潰，習政權也就難保。

外是北京自2020年爆發世紀大疫後，三年來與美歐關係愈來愈緊張，去年初聯俄，普亭侵略烏克蘭，習政府一直不肯譴責侵略，至今仍然支持普亭，這場戰爭導致中國與美歐關係嚴重倒退。習表面雖說東升西降，卻知道美國依然強大，中國要救經濟、以及改善與西方民主國家的關係，就不得不變戰狼為親善。

習派即將卸任的副總理劉鶴去達沃斯世界經濟論壇，主要就是推行新的親善外交政策。劉鶴17日在論壇上說：「中國回來了」(China is back)，中國將更開放，而且善待外國企業，這是針對美歐財經界所說的，目的是爭取西方投資。相對之下，一年前習親自以視訊方式向論壇講話，那時他說：「中共鬥爭一百年，創造偉大成就，現正向現代化社會主義強國之路進發。」劉鶴之言被西方媒體形容為「魅力攻勢」(Charm Offense)，而習之言則有如向西方發出的威脅。一年前習發言時，烏戰還未爆發，清零政策還未破功，所以習躊躇滿志，以為天下盡在一己掌握之中；但不旋踵間，Omicron攻破清零防線，中國從此大亂，習的威信也就搖搖欲墜。

那麼，習現在是真心放下身段，政策從此「變軟」？當然不是，因為親善只是暫時的。習近年多次發表他的「鬥爭論」，其中有兩個重點，一是當環境不利時，可暫時調整鬥爭策略，可作彈性處理，例如他在20大報告強調的，現在國際環境惡劣，中國正處於「驚濤駭浪」之中，因此可以暫時性地調整鬥爭手段。二是更為重要的，即永遠不會放棄鬥爭，一旦認定了目標，就一直鬥到底，例如中共認定美國是鬥爭對象，所以對美的鬥爭是永遠不會放棄的。

所以在習的設計下，聯俄改寫由美國主導的世界秩序，是永遠不會放棄的鬥爭目標；在他的設計下，中共永遠不會放棄將中國打造成「現代化社會主義強國」，因為這樣中共才有可能成為世界霸權。至於這樣鬥爭，最終能否成功，那就是另一回事了。