坦克援烏密集磋商 結果皆大歡喜

拜登 總統25日在白宮宣布，提供31輛美軍最先進的M1艾布蘭重型坦克給烏克蘭 ，助以收復失土，抵抗俄羅斯春季攻勢。這項決定被認為是烏俄戰爭近一年來，烏克蘭在關鍵時刻獲得軍援的「轉捩點」，烏克蘭可以藉此揮軍東進，奪回失土，但是拜登這項決定實則是經過美國與德國 之間驚心動魄的外交折衝，最後拜登拍板，團結至上，軍事專業讓步給政治大局，歐洲各國如釋重負。

烏克蘭全力抗俄侵略，奪回失土必然升溫戰事，需要更先進軍備；同時情報顯示，冬季已盡，俄國動員部隊陸續投入烏東前線，巴赫姆特與蘇勒答爾戰況吃緊，烏軍春季反攻與防守，必需要倚賴坦克。

澤倫斯基總統去年12月到訪華府，就未來戰事走向與美方協商，要求提供重型坦克，歐美盟國決定支持，1月10日英國宣布率先投入14輛挑戰者2坦克。北約各國準備跟進，但多數國家如波蘭手上是德製坦克，需德國點頭才能放行，但德國態度模糊不清，表示要美國先派出美製M1艾布蘭主力坦克，德國才跟進。

德國二次大戰德俄交戰記憶猶新，不願被俄羅斯視為侵略者，加上俄羅斯警告各國如提供坦克「加劇戰鬥行動，造成更多傷亡，包括平民傷亡」，導致德國總理蕭茲1月18日出席達沃斯世界經濟論壇時，受到波蘭立陶宛多國領袖的批評，波蘭甚至說無論柏林是否放行，波蘭都要把手上的德製豹2坦克送給基輔。但蕭茲仍不為所動，仍堅持德美協同，德國不作出頭鳥。

實際上，蕭茲在前一天17日已與拜登電話交涉長談。拜登解釋，美製M1坦克在人員訓練與彈油補給維修的困難，此時投入烏戰不切實際。蕭茲則對拜登說，德美兩國在提供烏國軍援，向來同進同出，大家一起行動。拜登無奈，說「等我回話」，回頭召集國安團隊會商下令，「提出可行解決辦法」。

美國防部與國務院此刻產生歧見。國務卿布林肯傾向投入美製坦克，民主黨參議員也支持，「那怕是僅投入一輛坦克都行，打破美德僵局，不能讓普亭看笑話」。但國防部長奧斯丁保留，以維修訓練補給等因素，反對投入。

1月20日美國與約50多國防長在德國美軍空軍基地舉行軍援會議，美國防部第三號人物的主管政策的國部次長卡爾，在會前公開喊話，呼籲德國在會議上宣布改變立場，投入豹2坦克。原以為德國蕭茲內外受壓，將改變坦克援烏立場，但結果立場未變，國際輿論大譁，認為美國領導的北約盟國抗俄大聯盟，出現裂痕，華府、柏林兩大支柱，出現重大歧見，事態嚴重。

華府柏林對話，尋找可能解法，此際更是壓力山大。美方由白宮國安顧問蘇利文領軍，對口是德國國安外交顧問普呂特納，密集開會，最高原則是「要保持團結一致」。至此，必須維持抗俄聯盟的政治理由，已壓過軍事專業意見。在幕後蘇利文與普呂特納密集通話後，23日當天布林肯、奧斯丁、參謀首長聯席會議主席密利與拜登再開最後會議，奧斯丁帶來軍方「克服挑戰」的新方案。拜登總統24日拍板定案，先讓德國蕭茲宣布軍援烏克蘭14輛豹2主力坦克，跟著拜登總統宣布提供31輛美制M1艾布蘭重型坦克給烏克蘭，就此定案。

在三個月前，還難以想像烏克蘭戰爭至今，軍備支援竟然能升高到提供烏克蘭攻擊性的重型坦克程度，顯示烏戰近一年來，澤倫斯基與烏克蘭軍民表現出有意願、有能力保家衛國，而美歐則義不容辭，助戰不封頂，軍援無上限，美國甚至表態支持基輔收復克里米亞的軍事行動。

這次軍援坦克行動出現歧見後，迅速彌合，讓各方都是贏家，烏克蘭終獲所求而放心，拜登總統維護抗俄團結盟友成功，成為未來國情咨文的政績之一，德國蕭茲對美國叫板，外交成功，有助低落民調抬升，可說是各自表述，皆大歡喜。

而歐洲諸國忌憚俄羅斯，已到如此程度，即使連強國德意志都不肯單獨行動，深怕得罪普亭被單挑報復，唯求美國出面領導，充當凝合劑，再次證明美國世界強權地位，或許是這次坦克軍援運作的最重要政治意涵，而西望印太變局，又何嘗不是？