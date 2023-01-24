華人殺華人 槍枝和心理兩大元凶

洛杉磯有「小台北」之稱的蒙特利公園市，農曆新年除夕夜爆發連環槍擊，造成11死十餘傷血案。72歲的越華裔 兇手陳友艮(Huu Can Tran，譯音)，在警方圍捕下開槍自殺。華人 歡慶農曆新年之際，凶案震驚世界各地華人，拜登總統下令白宮和政府機關、軍方降半旗哀悼五天。我們除了對無辜失去性命的華人同胞和家庭表達深切哀悼和慰問，槍枝濫殺歪風蔓延華人社區，令人痛心疾首、防不勝防，和心理不健康構成兩大元凶，提醒大家留意。

美國濫殺案頻傳，元月未過完，全美已有33起重大槍案，蒙市濫殺案是第五起大規模槍案(指槍手之外，四人以上的死亡案)。16日馬丁路德‧金恩紀念日佛州紀念活動爆發濫殺，8人送醫1人垂危，我們曾在社論中指美國是「危險國家」，民眾在槍口上「賭命」掙扎，祈禱槍案不發生在自己和家人周遭，不料華人社區再發生濫殺。

本來很多華人相信，少涉足是非較多的酒吧、夜店，不去治安差的地方，就可躲避濫殺，不曾想全美華裔人口最密集、華人熟男熟女們平日的社交場所，治安相對可放心的蒙市，同樣不安全，想躲都躲不掉，讓人感歎美國的不安全。

去年5月15日，南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)台灣移民 基督教長老會教堂，曾發生台灣外省第二代移民周文偉用鐵鏈鎖門後濫肆開槍，造成1死5傷。蒙市是華人社區第二起重大濫殺案，教會血案兇手周文偉是因統獨爭議、身分認同和事業遇挫等而行凶；蒙市「舞星」兇手陳友艮行凶動機疑因情緒失衡，憤而行兇。

傳聞兇手有嫉妒和感情糾紛，本想殺舞廳老闆和其女友，當晚舞廳辦「星星之夜」歡度新年，華人年長男女群聚，瞬間變人間煉獄。兩起血案都不是血氣方剛的年輕人作案，69歲、72歲年長者都濫殺無辜，真是於心何忍，令人髮指！

蒙市是全美最早華裔社區，6.1萬人口六、七成是華人。早年台灣移民聚居，市內中餐館和華人商家林立，有「小台北」稱號。華人占多數後曾發生中文招牌和獨尊英語爭議，排外白人大量遷離，留下「最後一位白人遷走時，別忘了降下美國國旗帶走」的諷刺名言。目前有許多大陸新移民首站落腳蒙市，因此也有「小上海」「小東北」等別稱。2021年4月發生餐館中一對男女客人被行刑式爆頭血案，近年搶案頻發，都在傷害蒙市治安形象。

美國華人近年在參政、科技、商業、藝術各領域大放異采，博得「模範族裔」美譽。可惜近年濫殺、人口偷渡走私、按摩賣淫、竊取工商機密等頻傳，侵蝕華裔總體形象。尤其2020年新冠疫情蔓延全美和美中競爭，川普等以「中國病毒」稱呼疫情，引發全美反華裔歪風，紐約、洛杉磯等地很多華人同胞遭遇言詞侮辱或歧視，甚至毆打。

農曆新年除夕濫殺案傳出，很多華人第一時間擔憂是針對華人的仇恨犯罪。如今證實，不是其他族裔針對華人仇恨犯罪，而是華人因心生恨意殺自己同胞。網上爭議兇手姓Tran，是越南人或中國人，其實無太大意義，他是美國人，主流媒體都以Asian-American稱之，較少稱Chinese。就像新年稱為Lunar New Year引發一些華人不滿，認為應改稱Chinese New Year一樣，其實韓、越或日本人也過農曆新年，凡事都抱民族自大心態者，切莫陷入自我矛盾。

較值注意的，有報導指兇手前妻說，陳某易怒但不暴力，她20年前就在這家舞廳認識他並結婚。陳某常抱怨教練不喜歡他，自己一個舞步錯了會生氣，擔憂其他舞客說他壞話。看來兇手和所有濫殺案兇手一樣，心理失衡有病；但如果沒有槍，不會波及這麼多無辜民眾。

美國濫殺成風，華人擁槍者日增，無形中潛移默化部分心理不健康者模仿；加州、德州等公路上的「路怒」動輒拔槍亂射，愈來愈多。合法自衛的槍枝照樣可造成大規模死傷，加州是全美管制槍枝最嚴格的州，同樣一再爆發濫殺案。拜登下令降半旗致哀，想藉機呼籲嚴管槍枝，卻無濟於事。

美國人有心理疾病者愈來愈多，每年自殺他殺造成逾3萬人成槍下亡魂，槍枝和心理健康是兩大元凶。禁槍既不可能，及早發現身邊的不定時炸彈，依「紅旗法」舉報暫解除這類人擁槍權，和精神疾病宜早治療一樣，都成降低濫殺的必要之舉。困難在槍枝和濫殺已成「美國之癌」，永難獲根治療癒。