千年不遇新年 億萬人家憂心疫情

中國人的習俗，新年本應說些吉祥的話，但這個新年是千年不遇之年，在中國2000多年歷史中從未見過，當前的中國，最大問題就是，到底全中國有多少人因染疫去世？中國政府一直隱瞞實際人數，由2020年到兩個月前，一直堅持說只死了約5000人，這當然沒人相信。官方又說，在去年12月7日放棄清零政策後的海嘯感染中，整個12月只死了20人，這也只能當作為政治謊言。

到了1月14日，官方突然改口，說由12年8日至1月12日的一個多月的時間中，總共死了約6萬人。但國家衛健委所說的6萬之數，只是在醫院病歿之數，沒有統計在家裡死亡的人；在大感染潮中，染疫者沒醫院可去，因為醫院不勝負荷，因此到底有多少人死在家裡，這才是問題的關鍵。

據英國醫療研究機構Airfinity最新研究顯示，在農暦新年期間，全中國平均每天的死亡人數將達到3萬6000人；由12月8日開始的大感染潮，到今年4月底前，死亡人數將達170萬人。至於近日網上流傳的，自2020年武漢爆疫以來，三年來總共死了4億人，這與政府說三年只死了5000人同樣無稽，不能相信，因為病毒傳播，有一定途徑和發展過程，不可能死了那麼多人，而社會仍不察覺。

至於真實的感染人數，同樣是一個謎。中國專家評估，12月7日至12月30日，北京 已有80%的人感染，全國則有50%。北京大學國家發展研究院說，截至1月11日，全國64%的人已感染，人數約為9億人，數字相當恐怖。衛健委更表示，疫情 高峰期已過，1月15日的住院人數為6萬3300人，是為高峰，15日之後，住院人數已開始下降。

但高峰已過之說，同樣不能相信，因為這只是評估，不是確實數字，況且中國地大，地方政府不可能準確上報；近期又有不少報導說，醫生受政府恐嚇，不能為染疫死亡者開證明。就算感染高峰期已過，但重症和死亡高峰期是另一回事，至今還未到來。更何況，各方正在預期的農村感染仍未發生，還有暑假和秋冬，可能再爆新疫情，因此現在就說高峰已過，只能當作是官方的政治宣傳。

關於中國的疫情，現在能知道的，只是習政府放棄防疫 措施，不檢測不隔離，任由病毒傳播，目的是盡快讓更多人感染，藉此達到群體免疫，這樣就可減少民眾的恐懼，盡快復工，以及回到市面消費，有助於已面臨崩潰的經濟盡快復甦。官方日前宣布，2022全年GDP增長只有3%，這是1976年以來最低。

疫情是否高峰已過，不是政治宣傳說了算，要看未來3至6個月的疫情發展而定。特別是眼前可能爆發的農村感染潮，由1月7日至2月15日的40天春運，20億人返鄉和回城，大量的人員移動，極容易造成交叉感染。

習近平在元旦賀詞和春節團拜中仍為清零政府辯護，說他以人民至上和生命至上為重，最大程度維護人民安全，這是政治謊言，因為從北京全城80%的人感染所見，人們一旦染疫，連退燒藥也買不到，更沒有醫院可去，更可憐的是，人死了，連火化都沒有。一個政府變成這樣，怎麼能說是人民至上和生命至上？

習又說，疫情已進入新階段，要求人民忍受，因為堅持就是勝利，但城市沒有退燒藥，農村更沒有，城市醫院病床不夠，農村更缺，過去三年的防疫，將所有資源投到封鎖人民和核酸檢測之上，卻沒有把資源投在研發更有效的疫苗、新冠藥物、以及重症病床之上。他要人民「堅忍不拔，自行防疫，等候前頭的曙光」，簡直離地，站著說話不腰痛。

在空前疫情下，每年除夕晚上八時的春晚依然繼續，今年的主題是「欣欣向榮的新時代中國，日新月異的更美好生活」，「共同迎接開心的新一年」；中央到底知不知道，全中國億萬人家，家家戶戶都在為感染而擔心，所有老人都籠罩在死亡陰影之中，卻一味想著，讓全國人民盡快陽了，好達到群體免疫，以為從此一了百了，疫情從此消失，無視人民的需求，只求空想的政策可以實現，顛倒輕重莫過於此。