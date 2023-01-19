候選人賴清德 能否獲得美國背書？

中華民國副總統賴清德 才剛剛獲選為民進黨黨主席，現在的內閣改組也有他的影子，再加上此刻黨內沒有人可以在爭取提名上挑戰他，賴清德似乎篤定要成為民進黨的總統候選人，甚至有可能是下屆總統，但突然間，一篇《金融時報》的深度報導，激起了台灣政界的議論紛紛。

這篇報導質疑，賴清德的支持基礎是「深綠」，他的「務實的台獨工作者」主張雖然已經修改淡化，但是他與蔡英文 總統的調子仍然有差異，美國的學者與官員對他的論述與承諾，仍然將信將疑。

美國對蔡英文是非常滿意的，甚至要以蔡英文為標準，來檢驗台灣下一任總統候選人，賴清德雖然已經擔任行政院長與副總統，長達五年，美國首屈一指的兩岸專家葛來儀卻仍然表示，「對賴清德的了解，並不如對蔡英文當初競選時那樣清楚」。

事實上，對於蔡英文，美國也曾經有過從懷疑到安心的過程，蔡也一定如寒天飲冰水，點滴在心頭；2011年，當時的民進黨黨主席蔡英文，要挑戰連任的馬英九總統，曾經到華府 ，拜訪美國各政府機構，這就是台灣政壇戲稱的「接受美國面試」；談完之後，蔡英文還沒有離開美國，國安會官員就放話給《金融時報》，表示不信任民進黨的兩岸政策，導致當時隨行的蕭美琴特別留在華府，緊急危機處理，現在擔任駐美代表的蕭大使，恐怕還記憶猶新。

蔡英文結果輸了次年的總統選舉，其中很重要的原因，就是沒有獲得美國的背書認可，民進黨痛定思痛，決定徹底加強與美國的溝通，當時的黨秘書長吳釗燮，每隔2、3個月就會訪問華府，密集拜會國安會、國務院與國防部的涉台官員，以及美國政府經常諮詢的5、6位學者，盡量說明對方提出的疑問，解釋不了的，就帶回研究，下次去華府再說明，務必要完全說服美方，讓美方滿意。

果然這招奏效，等到2015年蔡英文再度拜訪華府時，無論是公開的CSIS演講，或是私下的官方拜會，大家都很滿意，2016年擊敗了國民黨的朱立倫，勝選總統，到了2020年時，華府對蔡英文的讚賞，更到了最高峰，反而私下批評國民黨候選人韓國瑜的冒進。

這段艱辛的過程，對於有志於總統大位的政治人物，像是賴清德，或是國民黨未來總統參選人，都是深刻的教訓，提醒要提早布局。

其實賴清德很清楚知道自己過去「務實的台獨工作者」的陳述，將在選舉過程中如影隨形，甩脫不掉的，不僅台灣的選民要據以評斷，更重要的是，華府與北京是否能夠接受他的解釋。

外傳賴清德正在經過友人，建立與北京的溝通管道，是否如此，不得而知，難以評論，但是他對美國下的功夫極深，卻是公開的事實；拜登總統去年3月派遣穆倫為首的代表團赴台，賴除了與總統一起與訪問團會晤之外，副總統還特別要求單獨與訪問團會面，要當面向拜登總統代表解釋自己的立場。

這幾個月來，副總統辦公室更與美國在台協會(AIT)協調，盡量把賴副總統與孫曉雅處長的公開活動，排在一起，兩人會面頻率，更是幾乎到了每周一次的程度。現在賴清德未來的競選搭檔，考慮到與美國的溝通無礙，很可能會找現任駐美代表蕭美琴，賴這樣的對美工作，已經到了極致。

但是《金融時報》報導中，卻引述一位美國官員所說：「當你聽到他宣稱台灣是一個獨立國家時，將很難令人放心」，這很明顯的表達出美國的憂心。

好像好學生在回答試卷一樣，賴清德18日下午宣誓接任民進黨第17屆黨主席時，立即又清楚地表示，他「務實地認為台灣已經是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要，未來仍會延續蔡英文總統的兩岸路線」。

不過公平地說，《金融時報》的調子，並沒有像2011年談蔡英文般，美國官員斬釘截鐵地反對他角逐下屆總統，相反的，反而傳達出「現在為時尚早，賴清德還可以改變」的訊息，而且相比起來，國民黨唯一民調勝過賴清德的政治人物、新北市長侯友宜，至今沒有談到超出市政以外的議題，唯一只在元旦升旗時，提及「台灣絕對不是強國的棋子」，反被賴清德批評為，千萬不要讓有心人故意發起懷疑美國的言論，否則對台灣非常不利。

台灣是民主國家，總統當然不是由美國決定，但是美國卻有相對的否決權，候選人賴清德，能否獲得美國的認證背書，是他邁向大位的第一步。