美國民主、擁槍和經濟都在痛苦掙扎

剛過去的馬丁路德‧金恩紀念日，佛州紀念活動爆發槍擊 事件，至少八人中槍送醫救治，一人垂危。對照加州當天也爆發槍擊事件，一家六人死亡，包括僅六個月大的嬰兒。美國槍枝氾濫，依舊是「危險國家」，民眾生存須拿生命賭運氣，限槍充滿爭議，禁槍永無可能，已成美國人的宿命。

和槍擊事件對比的，國會暴亂兩周年後，美國民主依舊踉蹌跛行。新國會眾院日前開議，卻癱瘓四天、經15輪投票才選出新議長麥卡錫；拜登 總統也爆發「密件門」，私人辦公室和家中發現機密文件越查越多，和川普 私藏文件雷同，前後任總統都陷入醜聞爭議。

2023年本來被認定世界走出疫情、經濟復甦，民眾充滿希望，實情卻未必這樣。美國雖繼續領導世界，扮演全球和平秩序維護者，但民主亂象、大規模槍擊案頻發，讓中俄等專制政權藉機宣傳醜化抹黑。史丹福大學胡佛研究院Erin Baggott Carter等三位學者聯手寫「美國民主仍處於危險中」，發表在「外交事務」（Foreign Affairs）季刊，擔憂新近對六大洲19個國家民調，認為中國模式優於美式自由民主者增加。

上述由新加坡大學、加拿大卑詩大學和美國萊斯大學設計的民調顯示，美國不再是受歡迎國家。尤其受調查的2000多位中國人，七成五不喜歡或非常不喜歡美國，只有23%的人喜歡或很喜歡美國，反而德、法、西班牙、比利時較受中國人青睞。這和中共宣傳醜化美國有關，但美國還是中國人最想「潤」的主要目標國，雙腳騙不住嘴巴。

美國走在「療癒」的路上，只是反覆打擺子。「密件門」重傷拜登連任之路，即使自由派和媒體說，拜登的機密文件是幕僚交接疏忽，發現後律師主動聯繫國家檔案局，立即歸還，機密文件僅約10件；後來又發現不超過10件機密公文，和川普刻意私藏數十箱文件，檔案局屢要求歸還，一年多來川普拒交還，聯調局突襲後查獲15箱、逾200份文件是機密或絕對機密，案情不同，但同樣涉觸犯「間諜法」、「總統文件法」等法律並無二致。

共和黨主導的眾院即將調查拜登父子是否涉貪腐，司法部任命兩位特別檢察官分別調查川普、拜登，前後任總統都捲入處理國家機密文件不當醜聞，讓美國多少蒙羞；但依法從事，總統不能凌駕法律之上，也成示範。

川普逃漏稅被判重罰168萬元，六年稅表公布戳破他經營企業有方的假象，2024年想再競選總統的機會愈來愈黯淡，民主黨幫共和黨解決了難題，對美國未必是壞事。同樣，共和黨人想報一箭之仇，彈劾拜登不可能在參院通過，密件醜聞也可能讓民主黨人借勢，讓年邁的拜登放棄連任，完成政壇世代交替，讓美國翻向新頁，都不是壞事。

胡佛學者擔憂美國民主依然脆弱，部分州正限制少數族裔投票權，或國會選區重畫，只考量政黨利益而不是公平與否，兩黨權鬥使中俄等國更有利操作醜化美國的民主。

和政壇不平靜對應的，美國槍擊案愈來愈頻繁，疫情三年來槍擊案增加逾20%，2021年即有4.5萬人死於槍擊，每年平均3萬餘人成槍下亡魂。德州一所小學去年槍擊案，造成19名學童和兩位老師死亡，社會傷痛猶在，1月6日，維吉尼亞州竟有六歲小男生帶槍進學校，開槍把女老師射成重傷，成美國之耻。

去年國慶日發生多起槍擊案，今年馬丁路德‧金恩紀念日又有槍擊，節日公眾聚會場所如今面臨嚴重槍枝暴力威脅。國會去年雖通過紅旗法，加強對年輕買槍者背景調查、禁家暴和暴力傾向者擁槍，聯邦最高法院卻判決紐約州限制帶槍上街的州法違憲。德州一家餐館男客，日前拔槍射殺持槍搶劫餐館客人的歹徒，英勇作為讓人稱道，但所有美國人生命安全，卻都在槍口下戰慄。

美國經濟徘徊在蕭條或僅小幅衰退後復甦，民眾感受的通膨遠高於官方說的已從9.1%回落至6.5%，食品和日用品漲幅逾三、四成或更多。很多企業加薪，勞工仍入不敷出，勒緊荷包度日，貧富懸殊加重，除了極少數富人，一般人都在掙扎、忍耐、待變。

美國居大不易，成本愈來愈高，美國形象也在淪落。對比丕優（Pew Research Center）去年6月調查19個國家，對中國持負面看法的民眾也達歷史最高水平；79%受訪者認為，中國的人權有嚴重問題。美中相比，各有病灶和死穴，端看哪一個國家能夠有自我反省與改進的能力。