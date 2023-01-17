北京想遠俄親美 恐為時已晚

2023年開年，美中俄關係見變化先兆。北京 外交部長秦剛 接替王毅後，撤換「戰狼」發言人趙立堅；秦剛強調，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的「三不」基礎上，明顯想降低美國疑慮，修補中美關係。國務卿布林肯即將訪中國，美方卻續強化美日結盟，共軍機艦也頻頻騷擾台灣。新任眾院議長麥卡錫成立跨黨派對中共 戰略特別委員會，繼續切割美中關係；兩黨全力推進沒有中俄的全球化，力圖重塑全球格局。

川普任內開啟美中貿易戰，對中國貨加徵關稅、禁止高科技產品輸中國，拜登上任後加碼，通過晶片法案、限制更多科技產品供給中國等，並聯手盟邦對俄羅斯入侵烏克蘭展開空前嚴厲制裁。美中的脫鉤舉動，被WTO裁定違反國際貿易規則，中共黨媒形容美國「逆全球化」，不可能成功。

但更符合現實的，是美國其實在推動無中俄的全球化。美方戰略覺醒，後悔協助中國加入世貿(WTO)，讓中共藉自由貿易吸收大量外匯、資金和技術，進而崛起壯大，威脅美國霸權利益和世界文明秩序。美國用制裁對付中、俄、伊朗、委內瑞拉和古巴等專制國家，拒讓它們續享全球化利益。即使難全面封禁，譬如俄羅斯照常出口能源，美國特斯拉等企業仍在中國生產銷售，但建立各種新藩籬，拉低中俄等國經濟，甚至導致政權不穩或崩潰，成為美國的世紀大戰略。

美中國情目前呈此長彼消，美國優勢愈來愈明顯。中國因疫情封禁三年，生產停滯、失業增加，很多供應鏈斷裂；去年底無準備下驟然解封，疫情大爆發，缺藥缺病床，官方默認已有9億人感染，推估數百萬人病亡。三年來外資撤離、工廠停工、房地產業暴雷，積欠外債逾3000億美元，地方政府負債額已達60萬億人民幣，經濟成長跌落，中產家庭不敢消費，富豪特權爭相潤逃資金家人到國外，民眾信心跌落谷底，是改革開放40年來僅見。

中國世界工廠地位尚未動搖，即使12月仍有780億美元貿易順差，但出口下降9.9%、進口下降7.5%，晶片等受制，產業難再提升，製造業遷移東南亞和印度，訂單流失，都成經濟新危機。外交軍事方面，美國聯手盟邦在南海、台海遏制加碼，不利因素增加，可能逼北京不得不調整對美俄關係，尋求突破。

秦剛給外界較穩重溫和印象，習近平任命他取代已升任政治局委員的王毅，撤換常疾言厲色批評美國的趙立堅，趙平調任邊界與海洋事務司副司長，外界認為他被貶職，意味北京可能調整戰狼外交；但中共體制內不乏戰狼，隨時會有新戰狼跳出來，很難認定中共放棄戰狼態度。

秦剛上任後對俄強調「三不」，不再提「三個無上限」，是否代表戰略層面與俄羅斯疏遠，值得留意。普亭在烏戰節節失利，用能源牌牽制歐洲，但因今年暖冬，歐洲國家天然氣用量反而比2021年減14%至20%，使普亭的王牌失利。俄出口油價受歐美每桶60美元上限壓制，普亭的戰爭經費來源短絀，頻頻與習通話、派梅維德傑夫訪北京，拚命想拉住中國；而布林肯即將訪北京，使美中俄三角關係，今年呈現變化契機。

莫斯科大學教授馬斯洛夫認為，美國計畫在中國周邊引發衝突，讓中國捲入，歐亞兩個衝突漩渦將使美國坐收漁翁之利，迫使中國停止支持俄國。美日近日舉行2+2會議，台海、中印、南海和朝鮮半島情勢緊張，都與美國牽制中俄策略有關。

中國已恢復從烏克蘭進口糧食，即使中俄兩軍聯合軍演，但大陸民間一面倒向俄羅斯的聲音轉變了，同情烏克蘭、批評普亭聲音增加。黨媒自認，「中國對烏戰立場一直中立，尊重各國領土主權完整」，讓人無法相信，也顯露北京風向改變的先兆。

美國日前再批准28.5億美元援烏，包括50輛布萊德雷戰車和愛國者飛彈。共和黨主導的國會眾院上周以壓倒性多數通過，禁將美國戰略儲油售予中國；麥卡錫成立跨黨派對中共戰略特別委員會，強調區別中國和中共，兩黨合作遏制中國的力道愈來增強。

麥卡錫強調，必須終止對中國的(經濟)依賴、停止中國竊取智慧產權、終結中共滲透美國校園、保護美國安全和農地，共和黨加碼施壓北京，使兩黨行政和立法立場高度一致。種種不利條件下，北京就算有心修補中美關係，卻時機已晚，收效將很有限。