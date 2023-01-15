習近平救經濟 最好請馬雲出山

中國政府正在挽救經濟，因為持續了三年的清零政策，經濟面臨崩潰；習近平 不得不在12月7日放棄，希望全面撤銷防疫措施後，消費可迅速恢復，工廠也可迅速復工。但事與願違，解除封控的策略，等於任由病毒傳播，因此在全國各地引爆海嘯式感染潮，導致數以億計民眾感染，死亡人數也相應增加；英國最新研究顯示，全中國一天病歿的人多達1.2萬。恐懼和死亡籠罩全國，市面比解封前更蕭條，恢復消費的希望因此落空，工廠也因欠缺工人，加上春運和農曆新年，無法復工，製造業仍是一潭死水。習近平想救經濟，但效果不彰，比前更加混亂。

其實，習近平要救經濟，有一容易得多的辦法：停止打擊馬雲 ，並請他出山，撐起重振科技業的大旗。馬雲對科技業有辦法，不但創辦電商龍頭阿里巴巴，以及金融科技龍頭螞蟻集團，中國的網購業和金融科技業仍有巨大發展空間，只要馬雲出山，登高一呼，定可一掃兩年來被打壓至奄奄一息的頹勢；更重要的是，若請到馬雲出山，就能表示習政府放棄打擊互聯網行業的政策，絕對有助於這個行業的復興，並拉動經濟的發展。

如果習政府能夠請馬雲重出，公開表示放棄打擊私企的政策，全國民營企業、外企、外國投資者必然雀躍，扭轉外企和資金外移的趨勢，有望收到迅速復興的效果。最新的發展顯示，習近平仍在堅持他打擊和控制私企的政策。

據金融時報報導，中國政府採取新策略，購入阿里、騰迅、抖音母公司字節跳動、以及其他科技公司的股票，讓共產黨取得各公司的投票權，發揮影響力，可以決定和否決各公司的決策。螞蟻集團7日宣布，集團進行股權重組，馬雲同意放棄控制權，顯示中共政權進一步介入大企業，創辦人馬雲則進一步被逐出舞台。

金融時報報導，習政府購入的股票，稱為「特別管理股票」，雖然只有少數，但足以讓共產黨對公司決策有否決權，這樣就可讓習政府對企業發揮更大影響力，特別是對互聯網平台的內容有發言權，並加強管控，例如阿里巴巴的串流影片平台YouKu和瀏覽器UCWeb，已因此受到更多管制；習政府並已向抖音母公司字節跳動，派出一名董事，加入了管理層。

最新發展情況顯示，習近平並沒有因為20大 奪得第三個任期後，以及沒有因為救經濟，而改變打擊和控制私企的政策；如果打擊和控制私企的政策不變，他要救經濟，必難有效果。2021年，即20大召開前一年，習近平為20大鋪路，大肆打擊私企，將一個個行業擊得粉碎，包括科技業、補教業和娛樂業等，這些行業有一共同點，都是最近20年蓬勃發展和最有活力的行業，尤其是互聯網平台如阿里巴巴和騰訊等，這些私企發展得愈來愈龐大，員工眾多，富可敵國，對共產黨的管治造成挑戰，對中共政權來說，它們已經「失控」，必須予以打擊和控制。

已成為龐然大物的螞蟻集團，原定於2020年11月5日在上海和香港同時上市，預計集資300億美元，成為全球最大初始股，但在上市前三天，被習政府叫停，由那時起，一直至今仍未能上市；叱吒風雲的馬雲，也在事件之後，退出舞台，轉趨低調，兩年多以來，一直很少公開露面。

被寫入黨章的「習近平思想」的一個核心思想是：他認為，近年中國社會中的一些人和事，已發展至失控的情況，例如私營企業、富起來的中產階級、富可敵國的富豪、內容日漸趨向西方個人主義的影視娛樂，因此必須整頓，重新回到延安的刻苦精神。這種必須整頓和控制社會觀，正是他打擊私企的政策源頭。習在中共20大上，再次重申「共同富裕」的政策，這項左傾的社會主義政策，也正是他用來打擊和控制已「失控」的富豪的思想源頭。只要這種有如文革時期的政策不變，中國經濟要重回21世紀頭十年(2001至2010年)的高增長，是絕無可能的。

但是如果習近平能夠改弦更張，改變打擊和控制「失控」事物的意識形態，例如請馬雲出山，公開展示他改變政策的決心，必將有助於私企復興，以及阻止資金外移的不利發展。