拜登總統任內最大政治危機「密件門」

從去年11月初，拜登 團隊在拜登華府私人辦公室與德拉瓦州老家中，發現存有多份拜登任副總統期間的國家機密文件後，到今年1月，機密文件越查越多，白宮 始終無法清楚交代來龍去脈，早已知情的司法部長加蘭德迫不得已，於12日宣布指派特別檢察官調查拜登持有機密文件，究竟有無涉及不法。此舉到底是司法部為拜登政治解危，還是真的要查個清楚，與調查川普 拒交機密文件看齊，不計政治後果，猶待觀察。

在美國歷史上，這也是絕無僅有的荒謬情事，司法部長同時以特別檢察官調查前任的川普與現任的拜登兩位總統，這兩人已在2020年廝殺過，2024兩人是否再度交鋒爭大位，要看加蘭德如何處理，是各打五十大板，輕輕放下，還是起訴川普，卻放過拜登。

在前總統川普去年8月被聯邦抄家搜出多份國家機密文件後，拜登總統多次公開譴責川普「身為總統蔑視國家法紀」，並表示「自己從政素來遵守保管機密文件法令」，結果竟然自己陷入「密件門」，各方驚訝不解，拜登總統已數次表示自己並不知情，並親口保證配合調查。

此事可大可小，但從立案調查到最後結案，無論究責到何層次，拜登必定要持續面對各界，尤其是共和黨的追問，他雖可以躲在「調查期間不討論」的司法牆後，但對他預定2月要宣布競選連任，已投下巨大變數。

目前民主黨各路人馬都已假定拜登要連任，無人表態爭取提名，若拜登因「密件門」比川普受創還重，勝選無望，加州州長紐森、副總統賀錦麗等多人就要及早出手。這項最新發展將在未來幾周甚至幾個月內，為民主黨帶來新挑戰。

輿論對加蘭德指定特別檢察官來調查拜登文件案的作法，有不同評論。保守派認為這是公平做法，對前任與現任總統一視同仁；自由派華盛頓郵報指川普案與拜登案「不能相提並論」，CNN雖也指出「拜登對此事損害管控不及格」，是「他上任來的最大政治危機」，但仍把此事責任推到「卸任副總統時幕僚的交接紊亂」。主流媒體評論上大致仍避重就輕，多以強調拜登並無私藏機密文件，同時主動交回，並配合調查，與川普完全不同，藉以淡化是否追究拜登責任的議題。

但當各界正打算把拜登當做他是老糊塗而一笑置之時，卻又冒出還有第二批私藏機密文件，去年12月20日被發現在拜登德拉瓦州老家車庫，聯調局據報派員搜查。今年1月5日分案檢察官指茲事體大，建議司法部指派特別檢察官專案調查。

1月9日此事被哥倫比亞(CBS)電視首次報導，外界才知有第一批文件之事，白宫也予以證實，但當時並不知還有12月第二批文件事，白宮也就不提。1月10日拜登被媒體問起，承認賓州中心有機密文件一事，但刻意不提老家亦藏有機密文件。1月11日律師說在拜登老家私人圖書室又發現一批機密文件，後又在拜登老家車庫與鄰屋發現多批文件。在各界譁然壓力下，司法部長加蘭德當天宣布指派特別檢察官許景，展開獨立調查。

外界質疑的主要是為什麼拜登總統沒有在發現機密文件的第一時間對外公布，而是在事發近三個月後被媒體曝光報導，外界才知曉。同時，媒體本月初報導第一批機密文件時，白宮明明已知12月20日又發現一批機密文件，為何不在同一時間就予以證實？

白宮發言人尚皮耶12日在記者會被九位記者輪流詰問，白宮到底在隱藏什麼？白宮是誰在處理這件事，拜登總統是否知情？為什麼不一次說明？尚皮耶毫無招架之力，一再重複「總統重視對機密文件處理」，答不出為何拜登上任時保證對人民透明，卻又遮遮掩掩？整個記者會實況直播，窘態畢露。

眾院新議長麥卡錫已表示對拜登「密件門」要追究，據報導，拜登所持的機密文件中包括拜登身為副總統時所接觸到關於烏克蘭與伊朗機密文件，共和黨眾院想要知道，這文件與杭特．拜登擔任烏克蘭石油集團高薪工作有無對價關係。

2020大選前夕，政府情治單位指示各大社群平台，勿刊登散發杭特醜聞，以免受境外勢力操控，如今爆出期中選舉投票前，政府對拜登文件事，祕而不宣，無怪乎共和黨眾院各委員會磨刀霍霍要質詢相關部會，調查究竟誰在影響操控選舉，此事無異如民主黨送上門的禮物，也是拜登任內最大的政治危機。