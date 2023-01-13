朝鮮半島新年伊始 美韓朝危機加劇

朝鮮半島緊張局勢，在今年一開年就持續升溫，北韓 領導人金正恩在2022年底召開的勞動黨全體會議上下令，將大規模生產戰術核武，讓核彈 數量呈指數增長，並加快新型洲際彈道飛彈（ICBM）研發，還要求盡早將第一顆軍用偵察衛星送上軌道，以應對來自首爾和華盛頓的威脅。

而美國與南韓 ，也毫不示弱，對北韓不假辭色，除了去年恢復美韓實兵聯合演習，導致北韓「以牙還牙」的軍事對抗，今年上半年，韓美還要著手擴大聯合軍演，計畫實施20餘次野外機動演習，韓美軍共計30萬人參與，是場相當於假設全面戰爭爆發的戰區級演習，可以想像北韓一定也會加大規模回應，這預示了今年上半年韓半島的緊張情勢。

過去雖然出現過許多次朝鮮半島危機，但都可以看得到危機的盡頭，但是現在卻升高到核武大戰的規模，讓人無法、也不敢想像危機爆發的場面，這就是問題的嚴重性所在。

首先，今年北韓的核武與火箭發展，正值突破的瓶頸；目前北韓擁有的核彈頭數量多達40枚，若倍增將破百，無非是當遭到敵軍襲擊時，希望增加第一擊存活率，能有足夠核力量報復。

新的一年，北韓還力求在核武載台技術上取得進一步突破，包括「機動重返載具」，讓核彈頭更難被反飛彈攔截。據韓國國防部及日本防衛省統計，光是2022年北韓就發射了近90枚飛彈，創下年度新紀錄，其中包括火星17型，射程達1萬5000公里，可以涵蓋美國全境。

但是北韓中長程飛彈都是液態燃料引擎，燃料不穩性高，且注入過程長達一至兩天，容易被敵國透過衛星監測，北韓近來積極在測試固態燃料引擎，今年如果研發成功，將大大縮短發射的準備時間。

其次，過去的危機主要源於朝美對抗，但近來韓半島危機卻往往因南北韓緊張而展開，南韓在保守派尹錫悅政府上台後，對應則是愈來愈強硬，除了將在今後5年投入331萬億韓元(26億美元)，大規模增強軍備外，尹錫悅還警告若北韓再度挑釁南韓，將不惜中止《九一八軍事協議》及《平壤共同宣言》。

鑑於去年9月，北韓最高人民會議通過最新核武準則，更具體直接的威脅使用核武，南韓對美國的核武保護傘，沒有太大的信心，認為由美國視情況決定如何反應，會讓南韓的安全，完全任由美國來裁量，甚至擔心美國會被北韓恫嚇，而不敢對北韓使用核武。

尹錫悅總統在去年底訪問中表示，正與美方就核武共同計畫、共同演習進行協商，可是這馬上就遭到美國打臉，拜登對此否認，因「聯合核演習」（joint nuclear exercise）只能在擁核國之間進行，南韓非擁核國所以不適用，韓方則稱是用詞不同造成誤會。

不過這也反映出，由於北韓核武實力大大增進，既存的美國、韓國、日本的安全防禦手段已經不再適用，如果華盛頓持續忽略首爾與東京的要求，就有可能逼得日韓自己去發展自己的嚇阻核武力。

美國雖然現在已經開始部署戰略打擊力量，如B-1B戰略轟炸機派駐到駐韓美軍基地，用以穩住南韓，美國也在國家安全戰略中強調：「如果北韓對美國或其盟友，使用核武器，是絕對無法接受的，屆時金正恩政權將自取滅亡」。

但是華府倍多力分，在東歐有烏克蘭戰事，在台海有台灣危機，實在已經沒有精力，或是注意力，放在東北亞的朝鮮半島危機上，更糟糕的是，如果沒有軍事實力來支持這種「以強對強」的策略，虛有其表，反而會激起北韓更大的反彈。

其實「自取滅亡」並不是美國對核武國家所應該講的話，美國就不會對俄羅斯或中國這樣講，但問題是雖然北韓已經公認有六次成功的核試爆，美國至今沒有承認北韓是一個核武國家，北韓第七次核試爆可能迫在眉睫，就是要逼美國正視北韓已經是一個十足十的核武國家了，對美國有完全的嚇阻能力。

對抗既然走不通，但和談同樣完全卡死，拜登政府雖然一再表明，與北韓恢復會談，沒有任何「先決條件」，但是在認為被川普擺了一道的金正恩，不打算重返無核化談判，也明確表示無意放棄核武。

既然沒有辦法談判，大家又都在積極加強軍備，希望嚇住對方，朝鮮半島的南北韓與美國的關係，恐怕在這新的一年，會不斷惡性循環升高，直到危機爆發，大家冷靜下來面對問題為止。