巴西暴動 遙相呼應美國暴亂

國際政治思想與民主浪潮，常常會由一個國家傳播到另一個國家，尤其是地理鄰近與文化相似的國家，傳播的速度更快，我們看到英美都屬於央格魯薩克遜國家，柴契爾與雷根的保守主義相互呼應，而柯林頓與布萊爾的自由主義也同時當政，拉丁美洲同文同種，更如野火燎原一般，一下子大家都從獨裁轉為民主，一下子又都從右派轉為左翼政府。

去年年底的巴西 ，則是拉丁美洲這一波「向左轉」最新的國家，右派的波索納洛 輸給了左翼的魯拉，但是波索納洛又有「南美川普 」之稱，無論是意識形態或行事作風，與川普都有極為相似之處，連不承認選舉結果也一模一樣，現在支持者圍攻國會，也如出一轍，留下不尊重民主的劣跡。

去年10月波索納洛在總統決選敗給魯拉，但他不斷指控電子投票系統有缺失，並在卸任前兩天遠走美國佛州，拒絕親手將總統職位移交給魯拉，當時波索納洛的支持者就在首都與各大城市紮營抗議，一周後，更闖入巴西總統府、國會與最高法院，升起「軍事干預」的旗幟，要求魯拉辭職；建築內則大肆破壞，打碎窗戶、扔擲家具、撕毀政府文件，像被洗劫過，就跟兩年前，川粉闖入美國國會時一模一樣。

巴西警方隨後強力鎮壓，清除抗議者營地，逮捕了1500人問訊，可是波索納洛拒絕譴責，僅表示他支持抗議者的權利，但其所作所為「跨越了界限」，讓許多人懷疑，他是在美國遙控這次「準政變」。

其實政治思想與集體行動，不是單純的隔空模仿，川普當選美國總統之後，「川普主義」蔚為風潮，除了有川普政府的政策鼓勵之外，更有川普的策士，如巴農等人，遠赴歐洲的匈牙利、中東的以色列，乃至南美的巴西，親授要選總統的波索納洛政治秘訣，希望能夠建立起國際民粹主義聯盟，這才有「南美川普」遙相呼應。

巴西的暴動，不僅在社群與右翼媒體中，與川普的「讓美國再度偉大」運動(MAGA)有非常多類似的用語，連實際作為，也有川普身邊的人在後面策畫；去年10月巴西大選首輪投票結束一天后，白宮前首席策士巴農的播客節目便開始質疑選舉結果，第二輪決選結果還未出爐，巴農就在他的播客中，不斷散布選舉舞弊的不實謠言，持續鼓動巴西民眾反對大選結果；而去年11月波索納洛兒子愛德華還專程赴佛州海湖莊園會晤川普，並跟川普的長期顧問米勒共進午餐，之前他還到海湖莊園參加川普智庫「美國優先研究所」的開幕酒會，他就是波索納洛與川普陣營中間的聯繫人。

雖然波索納洛流亡到佛州後，並沒有去拜訪他的鄰居、同是天涯淪落人的川普，但是兩個人的關係曾經很密切，川普曾經稱呼波索納洛是他的「好朋友」，而且也公開支持他的連任。

目前這場暴動的後續，也牽涉到美國的政爭；拜登與魯拉通話時表示將「堅定不移地」支持巴西民主，而拜登的國家安全顧問蘇利文也說，美國尚未收到巴西關於驅逐波索納洛出境的任何巴西政府的要求，但如果有這些要求，華府將「嚴正」看待。但波索納洛9日突然因腹部疼痛而住進醫院，這讓美國政府如要強行遣返，恐怕有違人道考量。

不過部分激進的民主黨議員已經開始向拜登政府施壓，要求以煽動暴力和政變未遂的罪名，遣返波索納洛回巴西受審，民主黨的高聲譴責與共和黨的沉默形成鮮明對比，其實民主黨是劍指川普與共和黨支持者，因為在共和黨主控眾院之後，第一件事就是要徹查民主黨當時「圍攻國會事件」特別調查委員會，是否有濫權違法情事。

目前雖然沒有證據可以證明波索納洛與巴西暴動有關，也沒有證據指向川普身邊的人導演了巴西暴動，但是2021年1月6日與兩年後的1月8日，這兩件發生在選舉之後的首都暴亂事件，竟然如此相似，巴西暴動遙相呼應美國暴動，實在已經不能用巧合來解釋了。

在最近一期的《外交事務》(Foreign Affairs)中刊登一篇由胡佛研究所三位學者聯名，題為「美國民主仍處於危險中」的評論，其中稱，在國會山莊暴動兩周年後，美國民主受到國會彈劾案和社群平台放任假消息等因素影響，仍然堪憂，讓中俄利用美國民主被侵蝕的現象，加大力道進行政治宣傳。

這一點也不假，不勞中俄抹黑，美式民主最壞的一面，也的確證明有輸出的實力。