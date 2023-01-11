中國如此處理疫情 要如何領導世界

中國春運7日啟動，8日開放國門，估計40天內至少21億人次將返鄉、訪友、旅遊。人口大流動可能造成疫情 大爆發。河南衛健委宣布，89%人口檢測呈陽性，疫情高峰期已過，外界卻擔憂中國疫情像三年前那樣肆虐全球，美、日、印度、台灣和英、韓、以色列等國家地區，宣布對中國旅客入境限制或新檢測；中國也不理會世衛呼籲，拒提供疫情真相數據或病毒基因序列，一副破罐破摔姿態。

與疫情黑箱操作對應的，是中共 頻與普亭通話互動，強化中俄戰略夥伴關係和軍演。北京 去年12月25日派70多架戰機、1月8日再派57架戰機和四艘戰艦，還出動戰略轟炸機騷擾台灣，一再秀戰狼姿態我行我素，激發美歐日台聯手遏制，步調愈趨一致。中共這些做法，要如何實現創建人類命運共同體，最終靠什麼躋身世界領導國家之林？

中國嚴厲封禁三年，如今證明，習近平親自部署、指揮的「清零抗疫」失敗，也證實中國國產疫苗失效、群體缺乏免疫力，病毒才大爆發；中共卻兩度拒絕美、德願提供數億劑mRNA疫苗，被指只顧政權面子、不管人民死活。

在毫無配套準備下解禁，造成醫療系統瀕臨崩潰、藥物短缺，連殯葬火化都大排長龍。缺藥孔急，美國輝瑞新冠口服藥 Paxlovid從定價2950元人民幣，飆到1.6萬元人民幣還買不到。北京8日宣布，與輝瑞談判破裂，醫保不再給付 Paxlovid，民眾須自付，Paxlovid變高官或有錢人才能得到的藥，民怨一波比一波高。

中共拒公布數據，限制醫師開死亡證明填寫死因是新冠，火葬死亡證也禁填因新冠死亡，估計中國高達6億人感染，官方公布病亡數上周修正為30餘人，沒人相信，對照中科院、中工院近一年有61位院士死亡，最近一個月就有32人病故，高官名人成群倒下，一葉知秋，中共還宣傳吹噓中國抗疫是世界優等生，嘲笑美國179萬多人染疫死亡，如今中國病亡數瞬間可能已超越美國，面子掛不住，才採黑箱操作，寧可作假失信於世衛和國際社會。

媒體報導，中國變種病毒XBB.1.5是大爆發元凶，擔憂中國已出現新病毒，才有「白肺」現象，擔心再傳染全球。但中國疾控中心表示，目前中國只有16例XBB本土病例，重症與死亡率未增加，肺炎比率約8%，民眾同樣不信。中方專家說，XBB系列變異株主要在美國、印度、馬來西亞和新加坡等35國流行。外交部發言人毛寧說，如果美方當初沒有政治化操弄疫情，像中國政府一樣以生命至上態度負責應對，美國或世界疫情形勢不一定發展成今天這樣，至今還在甩鍋，被海外華人指為無恥之極。

中國特殊的政治環境，連防疫做法都和世界格格不入，拒向世衛提供數據，讓所有國家對中國提防擔憂。外國已視疫情如大型流感，中國疫情卻如人間煉獄，政府徹底「躺平」，數億民眾在災難中恐慌，數百萬家庭破碎卻伸冤無門，這類和文明世界差距的現象，根本是人禍加劇疫情。

中國與文明世界的差距，還包括中共對俄羅斯侵略烏克蘭的立場作為。北京與普亭暗通款曲，誤認俄軍能秋風掃落葉般攻陷烏克蘭，寄望俄烏戰爭能為武統台灣，留下國際先例和樣板。不料俄軍深陷泥淖，開戰十個多月可能已犧牲11萬軍人性命、耗盡俄羅斯國力，戰敗只是早晚問題。

中共與侵略者結為戰略夥伴，雖未敢公開軍援，經貿上卻給俄羅斯輸血，違背北京常掛嘴上的尊重他國主權領土完整和尊嚴，不顧人類文明價值，也不管2019年起烏克蘭取代美澳，是中國大小麥、玉米與煤炭主要進口國和最大貿易夥伴。中國自願成侵略者的盟友得罪美歐，加深對中共的提防遏制，烏戰後將步入另一新高峰。

美國兩黨對中共磨刀霍霍，聯手各國調查病毒起源、貿易補貼政策等，可能要讓中國經濟、外交雪上加霜；大陸外資撤離、訂單流失，「人民日報」卻還高喊要敢於鬥爭、善於鬥爭，央視播出傅政華等犯罪告白紀錄片，想靠強撐轉移焦點，後果卻難預料。

中國夢的「成就」如變這樣，如何和習當局再三強調創建人類命運共同體相容？疫情大爆發更使中國再成被國際提防鄙夷的對象，再次傷害民族形象，波及海外華人，2023年愈來愈像是中國起落的關鍵年。