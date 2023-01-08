美中新一輪角力 經濟同時面臨轉折

美勞工部6日公布就業報告，12月全美新增23萬份工作，雖比預期的20萬份略多，卻是一年來最少的，所以市場解讀為：聯準會 的升息 ，已產生效力，減慢了通膨，因此有助聯準會減慢升息，股市因此大漲，道瓊指數上漲700點。但華爾街仍普遍預測，眼前的通膨仍是40年來最高，聯準會沒有選擇，只能繼續升息，未來數月，利率將會從目前的4.25%升至5%以上，而且高息狀態將持續全年，以確保打擊通膨的力度，這樣的升息操作，極有可能將經濟推進衰退。因此經濟衰退是美國面臨的重大轉折。

在中國方面，習政府眼前的策略是重開經濟，即：過去一年，大規模封控使經濟受到重挫，現在則放棄封控，務求讓經濟活動得以迅速恢復，工廠重開和商店重啟，以挽救經濟，恢復增長。中國近日的消息顯示，12月7日放棄清零後引爆的全國大規模感染，可能在1月1日前後度過高峰，感染率超過八成的北京，以及超過六成的上海，人們開始回到街上，生活開始回復正常。因此期望迅速達到群體免疫和恢復經濟，是中國政府期待的重大轉折。

中國期待經濟迅速恢復，對習近平來說，這樣的發展意義極大，因為2022年他遇到危機重重，不但全國經濟受重挫，社會則爆發大規模疫情 ，他自己在政治上受白紙運動的挑戰；如果經濟能在2023年迅速恢復，將有助他化解各種危機。至於美國，則期待升息可降低通膨，卻不至於造成衰退；若經濟能軟著陸，就表示40年來最高的通膨，可受到約束，停止對民生和企業的肆虐，經濟回復正常。經濟是兩國2023年競爭的焦點，誰先重振經濟，誰就在競爭中取得有利地位。

那麼，美國經濟軟著陸的可能性有多大？經濟學者和華爾街(例如大通、高盛和花旗)普遍認為，美國的就業，是能否軟著陸的關鍵。聯準會為了拉低通膨，必須不斷升息，而就業強勁，12月仍月増23萬份新工作，全國招工數量維持在1000萬份的水平，工資單月漲0.3%(全年漲4.6%)，就業強勁又導致消費不至於減少，讓經濟保持動力，因此聯準會只能不斷升息，其結果只能是將經濟推入衰退。

但另一派意見則認為，升息之餘，仍有可能避免將經濟推入衰退，這一派意見主要以聯準會自己和財政部長葉倫為主，他們基本上認為，隨著不斷升息，軟著陸之路雖愈走愈窄，但仍有空間，既能升息拉低高通膨，讓通膨接近聯準會所定的2%水平，又能讓經濟保持低度增長，不至於變成負增長和衰退。

6日股市全面大漲，原因就是市場看到軟著陸的可能性：通膨上升壓力降低，例如工資單月漲0.3%，比預期的0.4%為少，又如新增工作23萬份，下降至全年最少，這些數據被視為升息的效果。

那麼，中國經濟迅速恢復的可能性有多大？首先須注意的是，自上月放棄防疫規定後，官方不再統計死亡和感染人數，還不斷放出讓人懷疑的消息，例如12月20日外洩的衛健委會議紀錄說已有2.48億人感染，一周後又放出已有6億人感染的消息，近日再說北上廣深等大城市的感染高峰已在1月1日前後開始成為過去。令人質疑，這是官方蓄意製造疫情已過的假象，讓人快點恢復上班和消費，這樣就可迅速恢復經濟。過去三年，政府全力宣傳感染危險，逼人民接受封控；上月放棄清零，立即改口說，病毒不毒，染疫有如感冒。都是政治宣傳。

眼前的一波疫情，會否像官方消息所說那樣，迅速就可消退，老百姓和和外國無從知道，但從醫院屍體堆積和火葬場無法應付大量屍體的報導來看，官方所說整個12月只有20人死亡，著實荒謬可笑。而政府放棄封控前沒有做好配套準備，根本不是人民至上，而是置數千萬老人和慢性疾病患者於不顧。

更危險的是，由於感染人數多，造成的變種病毒也多，新病毒可能造成新疫情，因此就算眼前這波疫情能在今年3月前消退，若沒有把更多資源投到改善疫苗和接種、增加藥物和醫院設備上，暑假和秋冬還有可能再爆發新疫情。

相比之下，美國經濟仍有可能避過衰退，在2023年以軟著陸的姿態度過高通膨危機，但中國能夠安然度過大規模疫情的危機，可能性較低。