眾院新議長終於出線 立法監督力量削弱

118屆新國會開議，眾議院3日選舉新議長，結果遲至6日深夜歷經最後14輪選舉，預料共和黨 眾院領袖麥卡錫 可終於自裴洛西手中接下議事槌，國會議員終於可以宣誓就職，行使職權。這是自1859年來拖延最久的國會議長選舉。麥卡錫經此一戰如願，當選眾議院議長，但將是如履薄冰，授人以柄，大權旁落的最弱議長。

期中選舉紅潮未現，共和黨國會席次斬獲有限，參院未贏反敗，眾院共和黨更是慘勝，僅有222席，勉強過半數，面對212席民主黨，雖可擋下民主黨參院與拜登總統的立法提案，但面臨黨內極右保守議員挑戰。更未料到極右「自由黨團」如此團結，在新開議第一天，被稱為「塔利班20」的20位極右保守派國會議員，連續三天，擋下麥卡錫出任議長。

這反映保守極右草根階層力量，繼川普 的總統行政權、最高院司法權，已深入國會立法權的實質運作，影響美國，也影響世局發展。

嚴格而言，做為薄弱多數的共和黨，在118屆國會任內空間有限，但做為美國三權之一的立法權，在未來兩年中萎縮，這不是好事，因為需要有強靭的在野黨監督行政權，但麥卡錫此戰後，將成為更脆弱眾議長。

眾院共和黨內極右保守「自由黨團」，成員自2016年36人，增加到2022年的54人。這次有20名成員團結一致，抵制麥卡錫成為新議長。他們在選前就與麥卡錫談判。平心而論，自由黨團所開條件，也就是麥卡錫做為黨領袖，在2022期中選舉所開出政見「美國承諾」(Commitment to America)的部分內容，同時還包括一旦獲勝就要舉辦多場聽證，追究拜登家族利益衝突、公權力追殺川普與新冠溯源究責，乃至成立「中國特別委員會」等。

除外之外，這20人更要求議事規則上變動，包括對各委員會、次委員會與小組的主席人事安排，最後更要降低對委員會主席與議長的罷黜門檻等等。麥卡錫與團隊在選前就開始進行談判協調，但雙方都無法取得所要的讓步。

5日投票前傳出，麥卡錫再做關鍵性讓步，包括將「罷黜議長」(vacate the chair)）動議提案人數門檻從先前的五位降至一位：麥卡錫也同意讓更多極右「自由黨團」成員加入眾院程序委員會等。這是極大的讓步，顯示極右勢力將在麥卡錫議長任內，掌握對議事內容的發言權。

即使如此，20寇仍不讓步，麥卡錫與200位共和黨眾議員也不願再讓步，第12輪投票再告破裂。各界也開始質疑這究竟是對麥卡錫的私人恩怨，還是真的黨內意識形態之爭。僵局至此，全美運作未受影響，但大家都在看共和黨如何「浪費時間」，共和黨大概又忘記了全世界，尤其是美國敵對勢力，又再開心地看美國的笑話。

這次共和黨內鬥算是2024路線之爭的提早爆發，極右派逞一時之快，兩年後選區選民來算帳。一般認為，這進一步證實川普在共和黨內影響力大幅降低。川普自誇在期中選舉助選有功，在幾輪議長投票都介入協調，要「20寇」改變立場，支持麥卡錫，各方靜待川普發揮神力。結果最初效果不大，「20寇」一開始無一人跑票。最後川普也意識到自己漸入危境，若不成功，地賠入自己政治資本。據「20寇」之一的佛州唐納德斯最後表示，川普幕後極力為麥卡錫拉回十多票，有關鍵作用。這也看出共和黨內這股自茶黨以來的草根力量，並非川普所創，早也非川普所獨有或能左右，這股力量可以可讓川普2024成功，但也可棄川普如敝屣。

最後突破在5日夜到6日晨談判，麥卡錫在第13輪終於策反「20寇」中的14票，朝第14輪投票挺進，拿下議長寶座，似乎見到勝利之光。 到6日晚休會到晚10時再返回投票。在鍥而不捨下，極右反對派感受壓力也越來越大，更從這「20寇」輪流提名自己為議長的運作，毫無章法，顯見是個人私見之爭，即使麥卡錫最大讓步，也絲毫無撤退之意。這種不負責態度，讓外界讉責聲浪升高。

最後傳出有條極為狹窄之路：麥卡錫基本盤有214票，另有有兩名因家事缺席而重新趕回投票支持，就有216票，再加上策反六位死硬派中兩人接受招安條件，就達到218票，拿下議長。另外一條路，兩名支持者趕不回投票，432票中，當選議長要獲216票支持，也就是六名死硬反對派中，至少有兩人投「出席」票，但不表態反對，最終可讓麥卡錫216票獲勝宣告當選議長。無論兩種情況，麥卡錫當選新議長，面對有212票的民主黨，發揮監督能力與空間之有限，可想而之。

這場百年罕見的眾議院議長選舉風波即將化解，讓大家在繼國會暴動事件兩周年之際，再見證到美國民主制度面對危機下的運作。讓我們屏息以待，希望新國會早日開工，選民終於能看到國會監督功能的發揮。