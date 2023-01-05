解放軍動作頻頻 美台嚴陣以待

近日解放軍 動作頻頻：航母遼寧艦 接近關島，殲-11戰機企圖攔截美國偵察機，以及戰機連番越過台海中線，個別事件看起來，似乎只顯示中國對美台的騷擾，但是加總來看，意義卻完全不同。

日本防衛省統合幕僚監部28日公布，遼寧艦在兩艘大型驅逐艦及一艘護衛艦的伴隨下，在沖之鳥礁東南640至870公里處演練，該海域距離關島僅500公里，是中國航母戰鬥群首次在關島附近海域展開實戰演習，遼寧艦逗留期間，展開了260次艦載機高強度起降訓練，模擬解放軍打擊關島的作戰方案，表示中國海軍有能力實際威脅第二島鏈，引起日美強烈關注。

遼寧號航空母艦去年5月也曾在台灣東側海域，進行密集艦載機起降等課目演訓，當時研判其主要任務，就是在演練拒止美軍的反介入作戰，但是並沒有離關島這麼近，而眾所周知的，關島是美軍介入台海衝突的前沿基地。

不過在此期間，日本海上自衛隊特地派出雲號準航母及有明號驅逐艦，跟蹤監視遼寧艦動態，而美軍的尼米茲號航母也一路駛進菲律賓海域，同樣靠近關島，未來這很可能會是監控中共 航母的標準作業程序。

幾乎在此同時，美軍印太司令部在12月29日發布通告稱，8天前的21日，美國空軍1架RC-135偵察機在南海國際空域內執行任務時，遭到中共解放軍殲-11戰機進行「不安全攔截行為」，且一度近逼至與RC-135機鼻僅有20英尺（約6公尺）的距離，使RC-135必須採取迴避動作因應。對此，解放軍則針鋒相對聲稱，美方不顧警告，嚴重違背相關準則，才是導致事件的主因，雙方都公布了視頻，支持自己的說法。

其實真正的情況是，解放軍當時在南海舉行聯合海空演習，航母山東號率領打擊群，模擬攻擊美國海軍編隊，美軍派出五架不同型式偵察機與電戰機偵測，結果最接近演習區的RC-135偵察機，就碰上了中共戰機的攔截。

老實說，美軍要了解解放軍的演習狀況，這本來就是過去慣常的作為，中國一直抱怨美軍抵近偵察，侵犯中國主權，危及機艦，但是美國抱怨，美機是在公海活動，按照國際通例，攔截方要負更多的責任。

2001年南海撞機之後，兩國簽訂了《中美海空相遇安全行為準則》，目前中美軍事對話也恢復了，雙方雖然可能就此對話，但類似的事情可能還會發生，因為美國不可能放棄抵近偵察，而解放軍軍機也不會放棄攔阻。如果行為準則形同具文，這會讓大家擔心，如果又再出現一次南海撞機，以美中此刻的氣氛而言，恐怕很難像上次一樣，和平收場。

甚至兩岸的戰機，都可能面臨類似的情形，去年12月31日至今年元旦，各有一批解放軍殲10、殲16戰機闖越台灣海峽中線北側，並疑似史無前例迫近桃竹外海24浬鄰接區空域，另有一批殲11戰機在淡水河口外海空域穿越中線。北部臨海三芝天弓飛彈、愛國者飛彈基地當日「紅點」目標警訊大響，各自實施戰備，空軍並緊急調用在空戰機實施攔截。

解放軍的目的是在壓縮台灣的防禦空域縱深，而且從去年8月開始，這已經常態化，最近的一次，在去年12月25日，於24小時內，包括無人機和戰鬥機在內的71架中國軍機穿越了台灣防空區，有60架戰鬥機參加了中國的軍事演習，其中43架已經越過台灣海峽中線，這是迄今為止中國最大規模的一次跨越海峽中線。

整體來看，無論是航母接近關島、阻攔美機，乃至飛越台海中線，背後的意義何在？

首先，解放軍的艦隻與戰機的活動時間，橫跨12月中旬至1月初，正是中國新冠疫情最猖獗的時候，北京方面似乎在顯示，即使有疫情，解放軍仍能使命必達，這比起2020年美國航母羅斯福號上超過200人感染，被迫回港隔離，高下立判。

其次，拜登總統23日簽屬國防授權法，給予台灣五年100億美元的軍事貸款，隨即我們看到遼寧艦逼近關島演訓，而解放軍戰機接連兩次大規模跨越台海中線，雖然這也許是按預定正常科目演訓，但是也可以解釋為政治性的示威，目的在警告美國與美軍。

第三，除了政治性的恫嚇之外，還是有戰術意義的，這是東海、台海與南海三海連動，其中東部戰區主控台海，戰機過中線，北部戰區以拒止美日為主，遼寧號出第一島鏈、威嚇美日，而南部戰區則是保護側翼，掩護南部的登島部隊，也許這就是解放軍犯台的預演。