習近平與蔡英文 2022年盛極而衰

有人形容，2022年是習近平 加冕稱帝、步入權力頂峰之年。他鏟除黨內不同派系勢力，實現三連任，中共中央政治局常委都是習家班天下，實現權力不分享、無制衡，真正定於一尊局面。但11月底21省「白紙抗議」運動後，突然全面解封，造成中國疫情 大爆發，醫療系統崩潰、民眾買不到藥，火葬設施都超負荷，經濟更跌至低點，民怨總爆發。即使封網刪文，習的民間聲譽受損，大家都知道誰該負責，2022年成習近平盛極而衰的一年。

兩岸體制、政體大小都不同，蔡英文 處境竟巧合地和習近平雷同，也顯露盛極而衰。她領導民進黨在九合一地方選舉大敗，23縣市只剩3+2(三個縣市和兩個直轄市)，是該黨創黨36年來最慘成績，逼她請辭黨主席以示負責。她的民意認同度本來高達51.2%，地方選舉後暴跌至37.5%，民眾負面評價更高達53.9%，任期還剩兩年餘，她已接近跛鴨。

習近平執政前十年，內政、外交、經濟成績都大倒退，形成內外交困，外資撤離、百業交迫。有人指出，一帶一路、雄安新區、亞投行、10萬億芯片工程、千人計畫、2025年中國製造、扶貧工程和清零抗疫等，所有施政項目如今都無以為繼。

「共同富裕」打擊電商企業家和資本，加速外資撤離、富人潤逃；房地產業崩盤危機更使全國中產購屋者都成溺水房奴，習卻說「我向來支持民營企業」。鄭州水患、鐵鏈女和唐山打人等事件，都暴露管治有嚴重缺陷。

武漢2019年底爆發新冠疫情，當局蒙蔽真相，導致傳染全球。「吹哨者」李文亮醫師被處罰後染疫病亡，引發國內外譴責。為清零推「一人染疫，全境封城」，三年來狂驗核酸，推健康碼管控人民行動，影響民眾就業和生活，引發11月底大學生白紙抗議。當局迫於壓力，毫無配套設施、沒有預警準備突然全面解封，中國疫情大爆發。

據中國專家推估，全國已逾6億人被感染，北京、四川高達七、八成人口染疫，北京逾1500萬人、四川6000多萬人。官方不公布數據，但從各地殯儀館遺體堆積，火葬場日夜焚燒，上海「骨灰裝袋民眾自取」，傳聞將取消單爐單人，改為集體焚化，導致民怨總爆發。

長年為中共叼盤洗地的前「環球時報」總編輯胡錫進發推文說，2022年是永遠難忘的一年，奧密克戎影響所有人，社區封控、集中或居家隔離、失去工作、減薪等，很多人被感染，痛失親人，虎年怎麼過成了「貓年」？他坦承層層加碼和一刀切的防疫，國家擺脫不了官僚主義痼疾，批評的是誰？不說你也懂。

來美國三個月剛回國的導演馮小剛，以「最糟的一年」「乏善可陳」形容2022年。有人發文，無比懷念胡溫體制不折騰的十年，期望「2023，請停止說謊，相信真話的力量」，所指目標不言可喻。

習近平堅持動態清零，絕不動搖，一夕之間卻自廢武功，從一個極端走向另一極端，中共宣傳都難自圓其說。數百萬老人病弱者失去生命，對照連串延任擴權修憲舉動，20大會場架離胡錦濤等，外媒批評，2022年習近平盛極而衰。

反觀蔡英文，靠年輕世代支持和內外情勢，締造中華民國和華人國度首位女性總統歷史，2015年曾登「時代雜誌」(Time)封面，無限風光。但一面倒「親美反中」，把民進黨威權化、黑金化，企圖永遠瓦解國民黨而續執政，封殺不同立場媒體、靠網軍假造輿論、收攏黑道，地方建設荒謬撥款掏空國庫，以為「抗中保台」就可為所欲為，終於在九合一選舉迎來創黨後最大挫敗。

蔡英文的倫敦政經學院博士學歷和論文造假疑雲，竟把論文變成國家機密，封存30年，著實荒謬。後來爆民進黨許多政客和綠媒主管，高達173人藉國安局長陳明通指導博碩士論文鍍金，糟蹋學術尊嚴，使台大和台灣蒙羞。台灣義務役只訓練四個月，美方施壓下，蔡近日宣布2024年起役期延至一年，更暴露缺乏國家安全規畫的討好式選舉政治缺陷。

兩岸讓人稍可告慰的，是習、蔡新年談話，習不再強調武力統一，改談「兩岸一家親」；蔡也表達如有需要，台灣願協助大陸抗疫。兩岸互表善意，距真正和解和互信尚遠，但至少彼此微調一小步。但願2023年兩岸能和平發展，跳脫被挑撥唆使互相叫囂不惜開戰的絕路。