烏戰今年結束？美國主導中俄命運

習近平與普亭 12月30日視頻通話，俄方強調雙方將加強軍事和軍工科技合作，普亭並邀習近平今春赴莫斯科國事訪問，但中方新聞稿卻不提軍事合作和邀訪，暗藏玄機。中俄高層頻繁通話或會晤，反映普亭在烏克蘭戰敗壓力日增，亟需北京 奧援，但中國在美國貿易戰制裁等牽制下，遭遇40年來最嚴峻經濟情勢、疫情失控，中俄想背靠背取暖互相扶持有實質困難。新年前澤倫斯基訪美、梅德維傑夫訪中，顯示俄烏戰爭可能在今年結束，各方開始尋求戰後大局謀劃。

今年不僅俄烏戰爭將決出高下，也是美國向中國發起總攻擊年頭。因為中共抗疫失敗、民怨高漲，高壓控制出現隙縫，民眾不再容忍當局作為，加上經濟下行、失業嚴重，北京對美國雖仍擺出高調強硬姿態，已色厲內荏，內在有求於美國的太多。國務卿布林肯即將訪中國，顯示美中競爭和烏俄戰爭都將進入新階段，三國開始布局綢繆。

普亭用兵節節失利，美歐也不想向烏克蘭這個無底洞投入龐大資源，逼普亭認敗撤軍的國際氛圍愈來愈濃。目標要普亭一無所得下撤軍，甚至失去克里米亞，或退出烏東四個州，美國領導的北約可能期待讓俄軍從此再無侵略外國能力、賠償烏克蘭巨額損失，甚至包括普亭下台、裂解俄羅斯 ，重構歐亞地緣戰略版圖。問題在要達成這些目標很困難，因為中國可能不贊同，而讓中國從烏戰得利，顯然也不符美方意願。

烏戰使北約更團結和武裝軍備，芬蘭、瑞典等尋求加入北約，壯大了北約力量。普亭想用能源遏制歐洲，讓各國今冬出現能源供應危機，但眼前各國能源儲備充足，普亭策略面臨失敗。歐盟上月間達成俄油價格每桶60美元上限，七大工業國集團(G7)和澳洲跟進，使俄方財政收入大減、戰爭開銷雪上加霜，正是梅德維傑夫訪北京向中國求援，或尋求中國出面調停的主因。普亭方寸顯然大亂，近日對烏克蘭全境城市再度狂轟濫炸，烏軍也攻擊俄國本土目標，戰火反而升級。

俄羅斯如戰敗，普亭下台，全國大亂，境內200個多個民族組成的聯邦分崩離析，可能分裂成數十至上百個國家，有些加入北約、有些依附中國，因爭逐資源和核武、軍工業而發生內戰，造成武器擴散、增添世界亂局。近在咫尺的中國可能有小國依附成附庸國，中國甚至有機會控制俄國遠東部分領土，增強中國實力和地位，美歐或許不願見，中共也未必敢有這種雄心。

因此，謀劃今年如何收拾俄烏戰爭殘局，成為美中俄三方角力，也是布林肯訪北京探路的原因。其實這也是北京千載難逢的戰略新機遇，但習當局在親俄毛式思維主導下，反而與侵略者普亭惺惺相惜、抱團取暖。中俄去年底在浙江外海聯合軍演，抗擊美日，使美國朝野還存在的「聯中制俄」或「聯俄制中」想法破滅。

俄烏戰爭期間，美俄高層維持密切接觸，除了防美俄直接開戰導致核戰，讓世界毀滅，華府似多少在為普亭留餘地，期待一切在可控範圍。而北京對烏克蘭戰爭的曖昧和偏袒俄羅斯立場，很難扮演仲裁和平角色，也強化美國提防中共、阻止北京援俄的思維和做法。

美中貿易戰打了三年多，拜登強化科技禁運、不解除中國貨關稅，續勒緊中國咽喉；兩黨強化打台灣牌，五年援台100億美元軍備貸款、強化軍售和美台軍事合作，北京缺籌碼反擊，只能拚命爭取中美不脫鉤，科技和經濟咽喉被美國卡死，龐大貿易額等，都不是與中俄戰略夥伴關係所能替代彌補。

中俄很難結為真正軍事同盟，北京最多只能增加俄羅斯能源進口、獲取少數俄方軍工科技，俄羅斯想拉中國入夥，中方卻怕不償失，是北京對習普通話內容和莫斯科強調點不同的主因，反映習當局忌憚美國，中俄既想抱團取暖，又不敢深化合作，只能保持若即若離的鬆散戰略夥伴關係。

外界常談美國國力走衰，對世界影響力衰退，但近期美俄中關係，世界第二軍事大國俄羅斯、第二大經濟體中國，都遭遇美國領導的自由國家施加的各種壓力，都有求於美國。美國將主導烏俄談判、續領導西方與中國脫鉤、強化用台灣牽制中國，影響中俄兩大國命運；這些都刺激拜登想連任，成就自己歷史功業，使今年世局也充滿危機、疑惑、期待或驚喜。