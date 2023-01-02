中國疫情三高峰 經濟前景不樂觀

中國政府去年底宣布，1月8日起，開放外國航班，中國旅客也可自由外遊。鑑於2020年初的大悲劇，全球對於中國來客不敢不防。義大利 政府在去年底12月28日說，中國12月26日兩班飛米蘭的航機，分別驗出52%和38%的中國旅客呈陽性，消息一出，震驚全球；因為習近平近年講話，經常將「全球共同體」掛在嘴邊，呼籲各國互助互利，現在他的政府竟讓大量感染者前往其他國家，政策上的不負責任、以及防疫 措施的混亂，實在令人震驚。

除了義大利、印度、日本、南韓、台灣和馬來西亞等鄰國、以及美國、英國、法國、西班牙和以色列等地，都已規定中國旅客必須提供陰性證明，才能入境。中國外交部27日反擊說，各國限制中國旅客，必須有科學根據；環球時報更指責，西方國家歧視中國旅客。但世界衛生組織總幹事譚德塞表示，由於缺乏中國疫情 的具體資訊，世界其它國家採取的應對措施是「可以理解的」。

僅兩個月前，習近平在中共20大獲第三個任期，權力達到頂峰，從政治局常委會人選看來，皆是習家軍，反映他大權在握，實行一人治國，同時他沒有安排接班人，顯示他至少可再做十年；但是不旋踵，11月底全國爆發反封控浪潮，12月更爆發全國的海嘯式疫情，不但挑戰他的權威，更造成社會不安和經濟危機。

對習來說，2023年應是躊躇滿志的開局年，但現在卻是全國恐慌，一片混亂；北京的感染率已超過80%，上海和大省四川也超過了50%；由於大量人口感染，無法工作，工廠、公司和商業不得不關門，導致大量工人失業；各地市面消費更一片蕭條，「陽了」的人不得不留在家裡，「沒陽的」則不敢出門，民生和經濟都受到重挫。

習自11月10日在政治局會議中就防疫講話後，就一直再沒有就防疫作出指示，全國等於失去了防疫的方向，因為領導人不說，全國地方政府只能等候指示，不敢亂動。直至本月30日，他在談疫情時提到：「我們因時因勢優化防控策略，最大程度守護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展影響。」可是並他沒有提到正在大爆發疫情，更沒有說有多人少感染和多少人死亡。人民買不到藥，醫院容納不了大量重症病人，要人民自己防疫，如何防？基本上，政府只是下令開放，放棄所有防疫措施，不做檢測，不做隔離，等於任由病毒傳播，因此造成全國大亂。

習政府12月放棄清零，主要用意顯然在於挽救面臨崩潰的經濟，寄望於解封後，可迅速恢復經濟，但是卻沒想到，因沒有做好解封準備，導致全國爆發海嘯式感染潮，反而對經濟造成更大衝擊，市面消費更蕭條，更多工廠關門和停工。路透報導，全球最大的鄭州iPhone工廠，在聖誕節連夜搬遷，遷往越南；特斯拉的上海超級工廠，則因太多工人感染，已經停產。

國際貨幣基金會(IMF)最新評估說，中國2022全年的GDP增長，只有2.75%。今年初中國政府自己預測是5.5%，那時上海還沒有封城；到了夏天，高盛等已將增長調低至4%；現在則進一步調至3%以下。「資本經濟」最新預測，中國今年第四季的增長，可能比第二季增長0.4%更慘；明年第一季將繼續負增長0.8%，明年第二季才能反彈。基本上，今年第四季，大量工廠關門和停工，造成更多人失業，加上對感染的恐懼，導致社會普遍不安和混亂。

中國政府去年底公布，去年12月29日全國只有5000人感染，但歐美專家估計，全國每天接近100萬人感染；中國政府公布，自12月1日至29日，只有12人染疫死亡，但歐美研究顯示，未來四個月，死亡人數可能高達100萬。中國疾控中心稱，1月13日將會出第一個感染高峰，接著農曆新年期間、以及新年假期後復工時，將會再出現另外兩個高峰。

中國以外的人更關注的是，大量人口感染，必導致變種病毒出現；最新報導顯示，中國已出現130種變種病毒。歐美注意到變種毒BF.7，根據各國過去三年的疫情，新病毒出現將會引爆新疫情。2019年底出再現的武漢原始病毒，到2020年3、4月，已傳播至全球；2020年底在印度出現的Delta病毒，第二年的6月已傳遍全球；2021年底在南非出現的Omicron，在兩個月內，即到了2022年2月，已傳遍120個國家；現在是2023年初，中國如出現新病毒，按照發展慣性，到了今年夏天，恐怕會對全球造成威脅。