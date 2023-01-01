脫歐導致經濟衰退 英國悔不當初

過去一年是當代英國 政治中最動盪的一年。經歷了三任首相，為在位時間最長的君主去世哀悼，目前更處於民生危機之中，全面衝擊支持保守黨的中產階級。

現任首相蘇納克（Rishi Sunak）上任的最初幾周，一直在努力穩住這艘搖搖欲墜的大船，前任首相特拉斯（Liz Truss）冒進的預算案，幾乎引爆一場前所未有的金融危機，上任六周就被迫辭職；再前一任的唐寧街10號主人強生（Boris Johnson）在擔任首相的最後幾個月裡，更是一系列聲名狼藉的醜聞纏身。

雖然英國在2016年6月就投票決定脫離歐盟 ，但直到2020年12月24日雙方才最終敲定退出單一市場和關稅同盟的自由貿易協議。這項英國脫歐 協議「貿易與合作協議」（TCA）於2021年1月1日生效。

它取消了大多數商品的關稅，但導入一系列非關稅壁壘，例如邊境管制、海關檢查、進口關稅以及動植物產品的衛生檢查。最大的問題在於堆積如山的新監管文書工作。一般小企業單只為應對進出歐盟必要的文書工作，現在可能面臨額外25%的行政成本。

倫敦經濟學院估計，在脫歐第一年，英國出口到歐盟的產品種類減少了30%，這可能是因為小型出口商乾脆就退出了歐盟市場。英國商會12月針對1168家企業進行的調查顯示，77%的企業表示，英國脫歐並未協助它們增加銷售額或發展業務，超過半數表示難適應新的商品貿易規則。

白紙黑字的數字看來有些抽象，但現實生活中的情形是，蔬菜任其腐爛，魚獲被扔回海裡，因為出口商錯過將貨物銷往歐盟的狹窄窗口。就進口而言，英國脫歐使某些食品變得更加昂貴，加劇了生活成本危機。

前首相強生簽署脫歐貿易協議時，得意洋洋地宣布英國在完成退出歐盟後將「繁榮、充滿活力和自足」，英國企業將能與歐盟「開展更多業務」，並使英國能夠自由地在全球範圍內達成貿易協議，同時繼續向擁有4.5億消費者的歐盟市場繼續出口。但事實上，英國脫歐阻礙了英國經濟，未蒙其利，先受其害，英國現在的經濟規模小於疫情之前。

英國最大貿易夥伴是歐盟，可是貿易關係的多年不確定性損害了企業投資，雖然英國與歐盟的貿易協議已簽署近兩年，但去年第三季企業投資仍較疫情前水平低8%。

英鎊遭受重創，使進口變得更加昂貴並引發通貨膨脹，同時未能提振出口；而希望在歐洲市場開拓業務的英國企業面臨供應壁壘，如果想與歐盟進行貿易，成本大幅上升；小企業則被迫完全停止與歐盟的合作，因為它太過複雜和昂貴。

英國脫歐為英國企業和以英國為歐洲基地的外國公司，設置了貿易壁壘，對進出口造成壓力，削弱投資並導致勞力短缺。所有這些都加劇了英國的通貨膨脹問題，傷害了勞工和企業。

雖然英國脫歐，不是生活成本危機的根源，但它讓問題更難解決。英國預算責任辦公室（OBR）證實，自從與歐盟簽署TCA之後，與歐盟的商品和服務進出口都全面下降。與留在歐盟相比，英國脫歐將使英國的產出在15年內減少4%。從長遠來看，進出口將下降15%。

截至2022年6月的18個月裡，英國的商品貿易比留在歐盟時低7%，投資減少11%，GDP比原有水平少了5.5%，每年經濟損失400億英鎊的稅收。這個金額已經達英國財政部長亨特（Jeremy Hunt）於11月宣布的支出削減和增稅方案的四分之三。

脫歐後的歷任首相並非沒有努力過。特拉斯試圖以降低企業稅收來進行供給面改革；蘇納克正試圖通過廢除對銀行和英國服務業的監管；而強生的宏偉計畫是在英國落後的地區進行巨額投資，創造新的經濟活動。

但真正的問題在於透過改革提高競爭力的方式，因為每個其他國家都在做完全相同的事情。

另一個更嚴重的問題，是英國酒店業和農業，正面臨嚴重的勞動力短缺。自脫歐以來，英國移民系統優先考慮技術工人，這意味著有更多移民擔任專業職務。然而，這卻導致勞動力嚴重失衡，影響了依賴低薪員工的行業。根據徵才機構Glassdoor資料，金融和保險等產業相對充分就業，但農業和酒店業的招聘難度很大。

英國脫歐像是一支緩慢燃燒的蠟燭，不太可能因為其影響而在一夜之間掉下懸崖。但隨著時間過去，英國脫歐的負面影響將逐步影響更多人。面對兩年後的大選，蘇納克必須考慮到，忽略英國脫歐及其後果是否值得，因為情況隨時可能突然變得更糟。