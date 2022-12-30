日本新安保三文件 中美間難討好

日本 16日表決通過修改三大安全文件（國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力量整備計畫），明文規定自衛隊擁有「反擊能力（緊急情況下先發攻擊敵方基地的能力）」，防衛費增加2倍，並將中國定義為「最大的戰略挑戰」，被視為二戰結束後日本安保政策的重大轉軌。

美國外交安全部門，表示空前的支持，從白宮安全顧問、國務卿、國防部長、參院外交委員會、眾院外交委員會爭先恐後地發表歡迎聲明：「歷史性的安全飛躍」、「不可或缺的夥伴」等等不一而足。

但是中國駐日大使館則警告稱：「不要淪為破壞兩國關係和地區安全及穩定的破壞者、攪局者」，半官方媒體環球時報認為，日本表現出來的不安全感，有很大程度上是裝出來的，就是為了給自己軍事鬆綁找藉口，而日本以建軍擴軍，來指引國家安保戰略，必將把日本帶入一場危機四伏的野蠻漂流。

三大安保文件修訂的核心是，把過去的「攻擊敵方基地的能力」一詞改成「反擊能力」，看似防禦手段，但其實卻讓日本擁有了能直接打擊中國或北韓導彈基地能力的法律依據，不只突破了「專守防衛」原則，並將使自衛隊的出兵有其「自主性」，未來與盟軍聯合作戰也更有其「正當性」。

這是因為日本新安保政策進一步擴張解釋，對敵基地攻擊能力不僅適用於日本受到直接攻擊時的自衛，而且適用於美國受到攻擊時的「集體自衛」。日本聯合執政黨公明黨外交安全調查會事務局長浜地雅一明確表示，如果韓半島和台灣有事（發生戰爭）時，只要美國提出要求，日本即使沒有受到直接攻擊，也可以進行報復性攻擊。

之前大家想像中，日本捲入台海衝突的狀況是，解放軍 攻擊沖繩美軍基地，以阻止美軍介入台海衝突，這引發了日本自衛之戰，可是現在是，若美軍船艦介入台海，遭到解放軍攻擊，被判斷為集體自衛所需，在美國要求之下，日本自衛隊將對中國大陸進行反擊。

而同樣的，如果美軍艦艇在韓半島東部海域遭到北韓攻擊，並被判斷為「存在危機事態」，日本自衛隊將會根據「集體自衛權」對朝鮮進行反擊。

日本對付朝鮮，與對付中國，當然不可同日而語，對中國會考慮再三，但一般日本人民則憂心，這意味著，雖然解放軍沒有直接攻擊日本領土，但是會因為美中之間的軍事衝突，而自動地將日本捲入。

從另一層次看，也將改變美日同盟以日本為「盾」、美國為「矛」的分工模式，這正是左派所憂心的，賦予日本自衛隊「反擊能力」，意味著完全顛覆日本的和平憲法，雖無修憲之名，但已有修憲之實。

新安保戰略中，日本自衛隊的對外攻擊能力，最具體的就是中長程導彈。日本將從美國購買500枚戰斧巡航導彈，將地對艦導彈射程擴大超1000公里，其自行研發的導彈射程也不斷延長，將達到1500公里，還計畫在2030年部署2000公里的高超音速導彈，大大突破了過去保持了很長時間的200公里的自衛範圍。日本為了鎖定對中國和朝鮮攻擊的目標，還計畫向地球低軌道發射數十顆超小型集群衛星，全東北亞將會進入日本的監視圈和導彈射程之內。

就在16日新安保三文件通過之際，解放軍的「遼寧號」航空母艦和三艘驅逐艦、一艘巡防艦、一艘高速戰鬥補給艦等六艘組成的航母編隊，駛過沖繩附近海域，雖然這是與俄羅斯海軍實施聯合海上演習的一部份，但敏感的人認為這是針對日本的新安保政策，實施了武力示威。

岸田首相對於新安保的影響，事實上是有兩手策略，一是他本人要在1月13日與拜登在白宮舉行高峰會，這是一趟炫耀成績單之旅，因為日本新安保完全符合美國的印太戰略；除了兩國元首將簽屬共同宣言，還將在美日軍事外交2+2部長會議上，修改美日防衛合作方針。

但為了避免新版「安保三文件」造成中日關係滑坡，岸田決定派外相林芳正訪中，以化解北京 對「安保三文件」的疑慮，由於大陸疫情，將延至一月初出訪，但是之前林芳正受到日本保守派攻擊為親中派，他現在能出訪是受到北京歡迎的。

可是中方對日本新安保政策疑惑重重，林芳正要能夠說服中方，此行任務艱鉅，不過他手中有2023年中日高峰會的籌碼，希望能夠雙管齊下，贏得北京的諒解。