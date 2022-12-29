烏戰中左右為難 習還要與普談什麼

俄羅斯 官媒塔斯社26日報導，俄羅斯總統普亭 和中國國家主席習近平 年底前將再次對話，俄方原來的消息是要舉行中俄元首高峰會，眼看年底將屆，雙方都沒有出訪的計畫，很可能僅是視訊通話。

但即使是視訊，雙方9月才在中亞的撒馬爾罕碰面，為什麼習近平要在隔不到四個月之際，還要與普亭通話？難道歐美的壓力還不夠大？

其實中國的烏戰立場，之所以左右為難，是因為放在整體對外關係的脈絡下考慮的；首先，儘管有巨大的國際壓力和風險，中國依然維護著中俄全面戰略協作夥伴關係，尤其是經濟互動頻繁。根據中國海關總署發布的信息，1月至11月期間中俄貿易額達1724億美元，同比增長32%，其中自俄羅斯進口1050億美元，增長47.5%，換句話說，中國不能對俄羅斯經濟制裁。

其實中國與烏克蘭之間的農產品進口、軍事技術轉移，更為密切，對中國來說，俄烏之戰是被夾在兩個朋友之間，不得不謹慎行事，中國不認為，朋友的敵人就一定是我的敵人，可是無可避免的，在這場危機中，遭遇到「附帶傷害」(collateral damage)。

其次，中國不希望因為支持俄羅斯，而得罪了美國，尤其在峇里島高峰會後，雙方達到了初步諒解，中方希望找尋與美國合作的機會，穩定雙邊關係，最近王毅與布林肯通電話時，也談到了烏克蘭的情勢。

第三，而對歐政策方面，中國很想恢復與歐洲的關係，但每次歐洲都提到2月習普會時，中方強調雙邊關係是「上不封頂」，歐洲國家認為，中國應該選擇站在反對俄羅斯的一邊，可是中國又很難做到。

中國駐歐洲聯盟新任大使傅聰近日就表示，指俄羅斯入侵烏克蘭，讓中國與歐盟間的關係陷於一個「非常困難的處境」。傅聰指出，中國未自俄烏衝突中獲益，現在事實證明，十個月下來，中國沒有提供俄羅斯軍火，反而是美國從危機中大賺其錢。

總的來看，在多極的世界中，中國的主要矛盾還是美國，中國不能夠放棄與俄羅斯的聯盟關係，這就是即使西方質疑，解放軍仍然照常與俄羅斯舉行東海軍演的原因，同時也希望盡量爭取歐洲國家的好感，以離間歐美關係。

不過中國人也是現實主義者，看到俄烏戰爭沒有如預想般速戰速決，烏克蘭人奮勇抵抗，讓中國的態度出現了保留，除了強調「根據問題的是非曲直決定中方立場」，也表示中方願意為推動烏克蘭危機得到妥善解決發揮應有作用。

雖然不能夠拋棄俄羅斯，但是在俄烏戰爭上，習近平開始謹慎地保持距離，在9月的高峰會上，習近平曾就俄烏戰爭向普亭提出了一些「問題和關切」。

對於外界的壓力，中國的官員與學者一向表示，中國會以自己的方式在俄烏戰爭中扮演和平角色，維護國際秩序的和平與穩定，具體而言就是，中國做為一個大國，需要承擔大國的責任，也就是，不幹火上澆油的事，譬如，全世界都在擔心普京可能會使用核武器，在此問題上，中國強烈反對使用核武器。

前俄羅斯總統梅維德夫上周以執政黨統一俄羅斯黨黨主席身分，受到習近平的接見，並轉交了普亭的親筆信。習近平在會見時雖然讚揚中俄關係過去十年經受住「國際風雲變幻」的考驗，但他在談及俄烏戰爭時，仍然重申，中方一貫按照事情本身的是非曲直，秉持客觀公正立場。

其實俄烏戰爭已經打不下去了，不僅是兩國師老兵疲，其他國家也希望早日收場，現在的新戰場在談判桌上，兩國都開出沒有辦法接受的條件；烏克蘭外長26日表示，烏國希望能在明年2月底前，由聯合國秘書長古特雷斯召開和平峰會結束戰爭，但在烏俄直接對話前，俄國必須接受戰爭罪審判。而俄羅斯總統普亭25日說，莫斯科對談判抱持開放態度，條件是必須承認俄軍占有的領土屬於俄國。

烏克蘭總統澤倫斯基日前密訪白宮，獲得提供愛國者飛彈的承諾，但拜登也對其施壓要停戰談判，而現在普亭希望與習近平通話，也希望在未來的談判中，習能站在自己這邊。

現在的關鍵是，如果情勢有轉機，談判條件成熟，普亭開口要求中國當調人，習近平會不會如他對梅德韋傑夫所說的：「積極勸和促談」？如果中國真能超越此時的左右為難，而對和談真正發揮作用，才能真的算是負責任的大國。