中國疫情大爆發 是制度優勢或劣勢？

「辛辛苦苦封三年，一夕回到清零前」，中國新冠疫情 大爆發，已有數億人感染，中國政府卻宣布1月8日起，全面取消入境驗核酸和隔離。中國疫情亂象到底是因國產疫苗 效力不足，缺乏群體免疫力，抑或出現新病毒，再次傳播全球，防疫界紛紛質疑。德國、美國相繼向北京 表達願提供數億劑疫苗，卻被中方拒絕。北京外交部說，中國有制度優勢，因此拒絕外國協助。

半月多來，中國抗疫可謂徹底「躺平」，眾多高官、名人染疫病故。之前各地花費巨資建方艙醫院、全民驗核酸，地方政府財政枯竭，焦慮誰來埋單。之前民眾天天被區委會叫去驗核酸，讓少數人大發數億元國難財，但12月7日國務院頒布「新十條」後，抗疫基本躺平了。

各地感染嚴重，身邊親友同事都陽了，醫院爆滿、停屍間遺體堆疊，警方進駐火葬場維持秩序，日夜24小時加班火化遺體。國家衛健委停止發布疫情統計，但21日內部會議文件流出，估計當時全國累計約2.48億人感染，一天內甚至有3700萬人確診，官方公布死亡病例只十餘起。有人批評，無數據、無病床、無藥品、無作為，三年封禁白白浪費，任由民眾自生自滅，習當局已「慌不擇路」。

幾大疑點讓民眾擔憂：一，疫情大爆發，到底是放棄封禁、缺乏配套就輕率開放的後果，抑或解禁前當局已發現奧密克戎(Omicron)等變種病毒大面積感染，但礙於中共20大期間不曝光，壓到現在才匆忙開放，「嫁禍」抗議封禁的「白紙抗議」學生和民眾。世衛(WHO)主管說，中國解封前已出現大規模感染，嚴峻封禁未堵住病毒，清零更是空話，意味習近平親自指揮、親自部署的抗疫失敗。

二，各國變種病毒症狀輕微，類似感冒，中國專家和黨媒宣傳，99.5%感染者無症狀或比感冒輕微。網上卻傳出許多感染者有白肺現象，病毒不只侵襲上呼吸道，而是進入肺中，是不是新病毒？會不會像2019年底武漢爆發肺炎，傳染全世界的悲劇重演？中共像2019年般在隱瞞實情，如有新病毒，現有疫苗能否遏止，2023年全球是否再面臨可怕災難？﻿

三，有猜測說，中共利用大數據管控，高層實際掌握疫情動態，能有效控制。外界呼籲中共放棄健康碼等監控手段，但這關乎中共維穩，北京投入巨資研發，不會放棄，只是何時重新啟動而已。

正因怕中國疫情再危害國際社會和世界經濟，德美都要提供中國疫苗。德國總統史坦麥爾與習近平通話，總理蕭茲訪北京，都表達願提供中國數億劑BNT(中國稱復必泰)疫苗，北京拒絕了。最後只達成協議，德國送1.15萬劑疫苗，供在中國的德國僑民注射；中國也送科興疫苗供德國的中國僑民使用。

美國國務卿布林肯向北京表達，願提供莫德納、輝瑞疫苗，這無關政治分歧，而攸關全球其他國家利益，中國能控制疫情，對中國和國際社會經濟持續復甦很重要，北京同樣拒絕了。

北京拒絕的真正原因可能因中共太要面子。既然世衛今年6月說，中國疫苗打兩劑後防護力79%，莫德納和輝瑞防護力95%，差距不算大，為何要接受外國疫苗？何況一旦接受美援，日後操作反美情緒、欺騙民眾轉移內部不滿的空間就變小，影響深遠。

其次，中國推動「疫苗外交」，供應中南美和非洲國家疫苗，分一杯羹。如接受德美疫苗無異自打耳光，讓外界看清中國疫苗效力不足，不再相信中國。中國也怕被美歐卡脖子，日後包括追查病毒來源落居下風，且德美的疫苗不是無償提供。

外媒披露，2020至2021年莫德納與中國銷售談判，中方要求莫德納交出mRNA疫苗配方，莫德納拒交出知識產權，導致談判破裂。北京自稱有制度優勢、抗疫勝利，但除了兩年多封城使感染和病亡數減少，封禁重創經濟、杜絕創造群體免疫機會，「後發疫情」肆虐更顯示抗疫完全失敗，中共宣傳正焦慮如何自圓其說。

中國三年來抗疫為執行一人意志，隔離、封鎖、清零耗費數千億人民幣，習在中共20大政治報告強調「堅持動態清零，絕不動搖」，幹部官員沒人敢準備一旦解封後的相應措施，繼續封城驗核酸。習卻在一夕之間180度大轉彎，群體免疫難達成、醫療設施超負荷，連退燒藥都缺貨，到處一片亂象，反而顯露制度劣勢和不符科學專業的政治抗疫弱點，貽害億萬民眾，也重創習近平聲譽。