拜登自信要連任 卻讓美國人擔憂

儘管民調顯示，三分之二美國人不希望拜登 再選，高達73%選民仍認為國家方向錯誤，但拜登總統卻可能在新年假期後宣布參選連任。拜登已滿80歲，是史上最高齡總統，經常失言，他如果再選，連任時近83歲、卸任時87，身心健康堪虞。但近期連串國內或國際外交有斬獲，讓拜登信心大增，家人也從反對轉為支持，民主黨內無人公開挑戰或勸退他，讓人質疑美國真這麼缺乏人才，須讓拜登老驥伏櫪繼續領導國家？

拜登公開談話中氣不足、言詞緩慢且常出錯，包括喊錯外國領袖名字、用已逝參議員名字稱呼其他議員、上台致詞後下台找不到方向，行動蹣跚，登上空軍一號專機舷梯時，曾腳軟跪地；11月在印尼峇里島參加G20峰會，走過台階時突然踉蹌，幸好一旁的印尼總統佐科威立馬攙扶才沒跌跤。

川普 與共和黨給拜登「瞌睡喬」(Sleepy Joe)綽號，反拜登的美國媒體和中共宣傳都拿這些事冷嘲熱諷，想坐實拜登風燭殘年形象；但有趣的是，拜登近期內政、外交表現反而虎虎生風，使他更有信心要角逐連任。

拜登上任未滿兩年，天時、地利尚可，卻創造不少奇蹟。一，平心而論，多數選民2020年票投拜登，只想「撥亂反正」把川普拉下馬，糾正川普謊言連篇、言行乖張和部分政策偏頗之弊，對拜登期望並不高，反而使拜登能放手做，而開低走高。

二，拜登任期不到一半，已簽署多項重大法案，包括美國首個對抗地球暖化法案，是柯林頓、歐巴馬16年任期都難達成的目標。兩黨合作通過規模520億元的晶片與科學法案(CHIPS plus)，衝中國而來，並續對中國更多企業禁運；通膨削減法案首度授權聯邦政府商議降低藥價，打破藥商壟斷嘉惠民眾，並用3690億元包裹預算補助家庭與企業改用清淨能源車輛。

三，參院共和黨議員倒戈下，通過首部保護同性婚姻法；通過選舉計票改革法，明確界定副總統無權撤銷總統選舉人票，杜絕日後想推翻總統大選結果的舉動。兩黨也聯手通過強化社會安全法，對18至21歲購槍者加強背景調查，使限槍再走出另一步。

四，英國金融時報評論說，拜登低調達成前幾任總統無法辦到的壯舉，任一項都影響深遠，悄悄讓美國政治能力重開。我們認為，拜登不像川普高喊「讓美國再度偉大」，卻達成多個能實現這個目標的法案，履行民主黨的路線圖，讓民主黨在國會期中選舉避免大敗，蟬聯參院多數，拜登功不可沒。

有人認為，拜登在政壇打滾40多年，對政治運作的瞭解勝過許多人。他雖顯老邁，但穩健低調，總統幹得有模有樣，自阿富汗狼狽撤軍挫敗後，即步上正軌。譬如聯手盟友遏制中國，強化美日、美韓同盟，藉美日印澳四方安全對話和AUKUS強化印太策略，使中國陷入包圍孤立，用軍事、外交和經濟手段震懾施壓北京，南海、台海都成熱點，外界輕視了拜登的運籌帷幄。

有人常指俄烏戰爭是美國挑撥，是拖垮俄羅斯 挖的陷阱。對照拜登戰前頻頻公開勸誡普亭不要動武，挖坑暗算之說似難成立。但拜登借力使力，制裁俄羅斯和援烏力道空前，既消耗俄羅斯國力，更使有異心的北約大國如德、法等實質援烏，各國強化軍備武裝、擴大對美軍火採購，重畫美俄歐關係版圖。只要普亭不瘋狂發動

核戰，早晚會失敗撤軍，可能拖垮俄羅斯。

美國似默許烏克蘭將戰火延燒俄境內，烏軍是否進攻克里米亞，收復2014年失地，使俄方喪失黑海出口，美國態度最關鍵。普亭有求於中國，北京卻不敢實質援俄，美國嚴密保護把澤倫斯基從戰火中接來白宮會見拜登，並在國會演講，都在向世人展示美國依然是最強大國家和世界領袖。

這些成績可能是拜登不顧高齡也要競選連任的主因，他不想打破近代總統從無只幹一任就放棄競選連任先例，何況川普都宣布參選了。而賀錦麗聲望不足，拜登不辭選，黨內其他人不挑戰他，使拜登像倒吃甘蔗，握有主動權。

但高達66%選民不希望拜登再選，逾七成民眾不滿美國現狀，通膨高漲、經濟前景不明，拜登包袱加重。世界最強大國家難道不能世代交替，讓年輕者出任總統，要讓本該頤養天年的老拜登這麼辛苦折騰，將是拜登和所有美國人的良心拷問。