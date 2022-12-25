中國解封無配套 錯上加錯恐生動亂

習近平過去三年的防疫 清零政策，已證實失敗，但中國解封後，目前的疫情 危機愈演愈烈，主要原因是沒有配套措施，只想盡快集體免疫，錯上加錯，不僅難以度過疫情難關，恐怕還會釀成政治危機。

目前的危機是，在沒有做好準備下，迅速放棄所有防疫措施，任由病毒傳播，想要在短時間內，達到集體免疫的效果，結果導致北京 和全國爆發感染潮，醫院卻沒有做好容納大量重症病人的準備，沒有足夠病床、沒有足夠藥物、更沒有足夠有效疫苗。

更危險的是，習政府刻意不統計死亡人數；醫療界17日估計，北京單日死亡2700人，火葬場屍滿為患，官方卻公布全國只有二人因新冠死亡。習政府公布的數字，與感染人數的巨量相比，顯得荒謬。習政府堅持，只計算直接死於染疫的人，而不計算有其他疾病的染疫者，但幾乎所有老人感染者，都有慢性病，將這些死者排除於統計之外，完全反映不了死亡真相，一個政府竟自欺欺人到如此地步，實在可笑。

中國當前面臨感染潮大爆發的前夕，最高峰還沒到。據一份網傳國家衛健委的會議紀錄，由12月1日到20日的20天內，全國已有2.48億人感染(占全國人口的17.5%)，20日的單日感染高達3700萬人；北京和四川的感染比例已超過人口的50%，天津、河南、河北、湖南、湖北、安徽和甘肅的感染比例是20%至50%。

但衛健委的會議紀錄沒有提到死亡人數，這是可能引爆政治風暴的關鍵。英國醫療數據公司Airfinity的研究顯示，未來數月，全中國感染人數將增至7、8億，死亡人數達130萬至210萬，每天死亡高達5000人。香港明報日前報導，北京17日單日就有2700人死亡。習政府將如何面對如此巨大數量的死亡人數？

當一個社會有大量人感染，死亡人數也必定增加，這是騙不了人的，刻意隱瞞死亡人數，只會造成社會不安，讓人民對政府失去信任，很可能會釀成政治危機，就像11月底的反封控抗議一樣。

11月底爆發全國反封控抗議後，習政府於12月7日放寬防疫限定，包括放寬國內旅遊、不再要求民眾做核酸檢測，以及容許感染者在家隔離，這等於放棄了堅持三年的清零政策，也等於任由病毒在全國各地傳播，因此在數天後即爆發「陽性巨變」。

中國的極端清零政策，在2020和2021兩年有效減少了感染和死亡人數，習近平因此認定中國防疫政策勝過西方國家。但西方國家於2021年初疫苗面世，疫情開始受控，因此走上與病毒共存之路，但中國仍死守清零；到了2022年初，傳播力強的Omicron攻破清零防線，上海封城兩個月仍阻不了，證實清零只是獨裁者的空想和決策上的重大失誤。

習2022年把目標放在確保第三個任期上，中共20大召開前，一直堅持清零，全力鎖城，卻忽略了發展有效疫苗，以及準備治療藥物和醫院設施，因此到了12月7日突然放棄防疫，醫院根本沒有做好準備，甚至拒絕治療病人，而老人的疫苗接種率也跟不上，等於一手製造了全國的感染潮，完全無法應付。

但更大的危機正在形成中，即使刻意不公布死亡人數，但隨著死亡增加，每個家庭都有老人受到威脅，恐慌必在社會中流傳，可能像11月封控至高峰時，人民終於忍受不了而爆發抗爭。

這不僅僅限於中國大陸一地，疫情還會擴散出來，習政府打算進一步放寬內地與香港往來規定，香港已接到北京命令，準備於下月重新「通關」，即放寬大陸旅客和國際旅客入境，但大陸目前正爆發海嘯式的感染潮，全國處於「陽性恐懼」之中，北京卻要香港在這個時刻通關，港人無不大驚，擔心陽性陸客入境，全城恐將淪陷。

2022年的全國各地封控，不但使人民失去自由，更讓工廠和商業停工，造成失業；廣州海珠區11月爆發全國最激烈的抗議，就是因為大量農民工沒工可做，沒飯可吃，典型的官逼民反。

這次突然解除封控，除了因應白紙運動的壓力，另一個原因就是為了恢復經濟，但沒有做好相關配套，卻又產生了大量死亡的嚴重問題，當死亡人數愈來愈多，增至數十萬、百萬時，民憤有可能爆發，政權可能承受不了。