國會調查出爐 民主黨聖誕禮物

年終歲末，民主黨 收到最好的政治上連串聖誕新年禮物，一切都圍繞著川普 ：國會調查暴動委員會提交刑事轉介給司法部 、國會歲出入委員會終於得以公布川普多年稅表、本屆國會因為川普的大選舞弊與選舉人計票衝擊，民主黨在最後關頭通過多年難求的「選舉人計票法」改革法等等。

其中最重要的，就是經過十場公開聽證，國會眾院1月6日暴動事件調查特別委員會終於提出報告，史無前例的針對川普前總統提出司法刑事指控，轉交行政系統司法部，追究川普煽動叛亂、妨害公務程序、密謀欺騙美國政府，以及作偽證等四項罪名。

經過無數小時調查聽證，世人已可判定：「沒有川普與團隊精心運籌帷幄的積極參與」，2021年1月6日不會爆發對美國民主憲法制度直接攻擊事件。無論川普如何辯駁，歷史將記載美國民主發展史上這不幸篇章。

調查委員會在一年半間，傳訊訪問逾千名證人，蒐集百萬份的文件，發出上百張傳票，聽證期間吸引數百萬人觀看。最終委員會將完整公布證人訪談逐字稿、立法建議和調查報告。

作為國會眾院多數黨，民主黨有責任把國會史無前例地遭受暴力攻擊的事件，前因後果弄個水落石出，對歷史負責。即使站在黨派立場，也必須在盡可能範圍與權責內就此事件做一個交代，留下盡可能豐富的原始資料，提供後續歷史學者研究參考，這是民主黨責無旁貸的責任。

即使仍有多位關鍵人士拒絕作證、提供證辭，但目前所掌握證據，都清楚的呈現：川普與核心支持者從敗選伊始，就無中生有，以大選舞弊為由，壓迫慫恿關鍵州選務官員與州議會，修改票數，捏造選舉人數，後又著手密謀首都聚會，號召起義，最後親自出馬煽動支持者進攻國會山莊，以衝撞手段，阻止選舉人票計算的程序，捍然「拒絕和平移交政權」，這一切證據歷歷在目，不容抵賴，未來則是正式起訴川普(包括司法部進行中的刑事調查)壓軸，達到埋葬川普政治生命的目的。

川普與川普陣營仍然視最終國會調查報告為民主黨的政治文宣白皮書，對他黨派政治上「永不休止的打壓」，是「獵巫行動」，最終目的是違反選民意志，全力防止他重返白宮。但經過期中選舉因受川普拖累教訓，國會內外共和黨人對調委會暴亂調查報告也基本保持緘默，不再高調配合川普嘶吼。

反川普的保守派旗艦周刊「國家評論」在社論指出，暴動調查是浪費時間與納稅人錢的「政治表態」(political gesture)遊戲，眾院民主黨如果真有誠意檢討國會暴動，就應當全面檢討，包括當時國會內外各項情資都指向大暴動來臨，為何不認真嚴肅檢討警力。

其實從法律上看，司法部沒有義務要接手國會的刑事轉介，未必要對川普與競選團隊展開刑事調查，多數國會觀察人士認為民主黨主導的國會暴動刑事轉介，屬象徵意義多於實質功能。曾助川普反擊二次彈劾、立場保守的自由派哈佛憲法學者德胥維茲馬上批評眾院暴動調委會此舉違憲，「憲法並沒有賦予委員會司法起訴能力，只是單純立法機構」，「更沒有被授權從事刑事轉介」。換言之，調委會有權調查發表結論報告，但無權做刑事轉介，如果強行推動，勢必有憲法爭議。

但在此同時，司法部早已對川普展開獨立的刑事偵調行動。其一是就調委會在多場冗長公開與秘密聽證中，所知相關人士供稱的涉嫌事實，自行主動展開新案調查。另一項是調查川普本人卸任前後涉嫌擅自挪用國家極密文件檔案。法界人士評論，司法部這兩項刑事偵調，法律威脅更為嚴峻，才是對川普未來人身自由更直接挑戰，甚於調委會的刑事轉介。

川普已經投入爭取2024共和黨總統提名，目前處在非常關鍵階段，川普還素行不改，言行乖張，例如他與白人至上極端分子餐會，又高調宣布NFT個人數位交易卡募款等等，造成基本盤對他不能放心。

最近一次今日美國報的黨內民調顯示，川普在黨內支持率，已跌穿70%的重要門檻，佛州共和黨州長德桑提斯迅速崛起，他在防疫抗議與對抗非法入境者的亮眼表現，讓逐漸對川普放棄希望的基本盤，重新找到可接受的共主，這種情況延續下去，對川普2024黨內提名不利。不過到目前為止，還是沒有人能完全讓川普下架，共和黨上層乾著急，卻毫無辦法。