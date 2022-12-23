中國2022年 三十年來最難過的一年

中國的2022年，發生了不少大事。年初的習近平 與普亭結盟，從此將北京 與發動烏克蘭戰爭的侵略者綑綁在一起，直到年底，北京雖擺出中立姿態，但暗中支持俄國。中美關係方面，美中雖在11月的G20峰會進行會談，表面上緩和了緊張的關係，但華府在10月宣布的對中禁售高端晶片，無疑要置中國高科技的自力更生於死地，並將雙方關係打入冷宮。眾院議長裴洛西暑假時訪台，北京以圍台軍演作回應，預先展示了武攻台灣的戰略。但中俄聯手、台灣問題以及美中晶片戰的影響，卻遠不及習近平一手造成的歷史性「清零之亂」；從封城 對人民的極度壓迫、以及造成的痛苦看，2022年毫無疑問是1989年以來中國人民最難過的一年。

今年春天，上海進行了兩個月的封城，人民痛苦已充分展現出來；全城2500萬人被嚴厲封鎖，禁足在家，失去行動自由；由於缺糧，民眾有餓死的，也有跳樓的，一度不得不以社區內的野草充饑。這樣空前的封控，在中國歷史上從未見過；一時之間，向來被小粉紅誇耀的「繁榮魔都」，變成死城，外國人也逃走一空。

從夏到秋，疫情沒有停止過，不少城市都遭到不同程度的封控。野村證券的研究顯示，期間的任一時段，至少都有上億人受封控之苦，其中5月時有50多座城市被封控，11月是更多達80多個城市，4.2億人受封鎖之苦，占全國人口三分一。

11月的封控高峰，終於使人民忍無可忍，在烏魯木齊11月24日發生大火，救援受阻，以致至少十人被燒死，終於引發抗議。上海數百人在11月26日晚上集會悼念，再演變成抗議，喊出震驚中外的「習近平下台」和「共產黨下台」的憤怒口號。11月27日，分布於全國各地的數十座城市，更同時爆發「白紙革命」的抗議，全國怒吼反封控。

抗議浪潮之後，2022還有更大的災難。習政府於12月7日急轉彎，突然全面放寬防疫規定，不但開放國內旅行，而且不再做大規模核酸檢測，還讓感染者在家隔離。這一改變，等於任由病毒傳播，於是數天之內，北京發生「陽性巨變」，感染人數大增，到12月16日，全城已70%人口感染，京城變「驚城」，人人自危，無不感到病毒的威脅。

香港明報報導，單是本月17日這天，全北京就有2700名居家染疫者死亡；明報引醫療業人士的說法，而醫療業則根據殯儀館和火葬場無法容納大量湧入的屍體作出估計。同一天，官方公布的全國染疫死亡人數，只有2人。北京已經入冬，連日氣溫跌至零下10多度，退燒藥和感冒藥被搶購一空，高燒不退的人，只能前往醫院求診，但醫院無法容納，求診者只能在醫院外排隊，在零下低溫中，一排就是四小時，不少人不支倒下。天子腳下的北京人，向來自負身處京城，現在卻處境如此悲慘，何以致之？是天災，抑或是人禍？

獲中國和香港兩地政府資助的一項香港大學最新研究顯示，未來數月，全中國將有約100萬人因染疫而死亡，即每100萬人口中就有684人死亡，以14億人計，死亡人數為96萬4400。英國醫療平台Airfinity的最新研究則顯示，未來三個月，全中國將有130萬至210萬人因感染而亡。如此巨大的死亡人數，對於任由病毒傳播的習政府，極可能演變成為政治風暴。

整個2022年，習近平把目標放在20大奪取第三個任期上，因此在12月之前一直堅持對人民造成極度壓迫的清零政策，由上海封城到11月封控高峰之間的半年，病毒在全國各地密集傳播，因此到了12月全面放棄清零和任由病毒傳播之後，北京全城立即變陽。中國疾控中心稱，今冬將有三波感染潮，第一波由現在到農暦新年前，第二波是農曆新年期間(由人們春運大量接觸所引發)，第三波則在農暦新年後恢復上班所引發。

20大前夕，「四通橋勇士」彭立發率先抗議，在橋上掛出抗議横幅，上書「不要封控要自由」、「不要核酸要吃飯」、「不要獨裁要選票」，以及「不要文革要改革」。其中反封控和反核酸的預言，已在11月底的抗議浪潮中成功實現；一個人的預言，如燎原的星火，成為事實。但他的反文革(即反控制)和反獨裁，則尚未成功，但預言仍然有效；如果習近平繼續像過去那樣對人民進行壓迫，則反獨裁和反控制的革命，隨時可能爆發。