美國禁抖音 是恐共症或真有必要？

美國至少19個州禁止政府擁有的設備下載和使用抖音 (TikTok)，在國會參院14日口頭表決通過法案，禁止聯邦政府員工在公務設備使用抖音，以杜絕可能的國家安全威脅後，眾院在20日公布的開支法案中也跟進。抖音被認為在蒐集個人資訊，很多海外華人或台港民眾避用中國的社群平台，美國禁用抖音到底是「恐共症」發作，或考量國家安全或商業競爭，也充滿爭議。

抖音的處境愈來愈像華為，早晚會被美國禁用。海外很多華人認為抖音方便、有趣，能和家鄉親友同步聯繫，只要不談政治、不涉中共 禁忌，使用這類社群平台沒有顧慮，但重視隱私和言論自由的華人不這麼看，寧可選擇美國的平台。

字節跳動旗下的抖音，以分享生活、娛樂或創作短片崛起。今年9月，抖音全球有逾10億用戶，也有說法指達16億。今年第一季，它的用戶平均使用23.2小時，首次超過YouTube、臉書等平台。海外用戶平均每天花47分鐘在抖音上，在全球應用程式排名第五。今年首季抖音用戶消費額達8.4億美元，同比增長40%。美國有逾8000萬用戶貢獻最大；截至9月，抖音收入達55億美元，比其他視頻平台賺錢。

吸金能力超強和樹大招風，是抖音被禁的主因。特斯拉創辦人馬斯克內部談話，指抖音在「摧毀文明」。美國部分州州長、州議員認為，抖音伺服器在中國，收集美國人個資，尤其軍事、情報和政府人員如使用抖音，動態被中共收集分析，直接危害國家安全。

CNBC報導，字節跳動員工可隨意進入抖音閱讀和偷取美國用戶數據，抖音CEO周受資承認中國員工確實可訪問抖音的美國用戶數據。「富比世」8月公布調查，發現抖音至少300名員工曾在中共央視、新華社、環球時報等黨媒工作，抖音有多位高管曾是新華社或中共網信辦成員，顯示中共深度介入抖音日常運作。

丕優(Pew)的統計顯示，有67%美國13歲至17歲青少年使用抖音平台。有評論指抖音有如「插進美國肌體的一根毒刺」，美國政治、經濟、社會、文化領域發生的大小事，抖音常有歪曲誇大報導或造謠惑眾。它今夏推出「昏迷挑戰」導致美國多名兒童仿效而窒息死亡；抖音上有教人不用鑰匙偷車的視頻，使部分地區汽車失竊率上升。

抖音已成歷來中國對美國影響力最大媒體，美國禁抖音兼具「恐共症」發作，也有不利抖音的事實作根據，抖音在美國壯大，幾年前就有先兆。2020年8月7日，川普總統發布行政命令，禁止抖音在美國傳播；但抖音向法院提訟，法院還沒開審，拜登 政府上台後即撤銷川普的命令，使抖音在美國發展迄今。

美國朝野呼籲禁用抖音聲量愈來愈高。今年6月，聯邦通信委員會(FCC)成員Brendan Carr呼籲蘋果和谷歌，從應用商店移除抖音APP，因為抖音是中共收集個人敏感信息的精密監控工具，對國家安全構成風險。拉穆森(Rasmussen Reports)日前公布民調，高達68%選民支持國會通過禁用抖音法案。國家情報總監海恩斯12月3日在國防論壇上說，美國家長應關心青少年使用抖音面臨的隱私問題；聯調局長雷伊之前也說，抖音存在國家安全隱憂。參眾兩院兩黨都有議員主張調查或禁用抖音，但拜登政府迄今未採行動。

CNBC報導，字節跳動今年第二季在美國花費210萬美元遊說，較前一季增加130%。政客不贊同禁用抖音，當然也和美國有8000萬人使用，一旦禁用將招來民怨。何況美國短視頻平台如YouTube的Shorts等人氣不夠，目前暫無法取代抖音。

這些抵制是國家安全考量或商業競爭？或許兩者兼具。拜登政府或許暫不擴大美中貿易戰，蘋果、特斯拉都在中國組裝，禁抖音可能引發中國報復蘋果、特斯拉等產業。特斯拉曾因伺服器收集中國駕駛人個資和行車紀錄，被中國杯葛，後來伺服器改設中國才解除疑慮。而美國有許多產品中國市場份額很高，美中互相杯葛，可能影響美國小麥、玉米、大豆及各種肉類出口中國，或許也是拜登政府猶豫的原因。

美國兩黨政府都對中國祭出嚴厲科技禁運，川普任內曾想讓美國接管抖音，將伺服器改設在美國，但美中戰略競爭愈來愈激烈，這樣做未必能增加互信，抖音在美國的前途也充滿荊棘。在眾院跟進參院通過禁止政府行政單位電子設備用抖音後，抖音像華為一樣，最終被美國封殺的機會很高。