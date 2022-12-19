通膨源自企業獲利 再升息也難抑制

聯準會(Fed)於13、14日召開會議，宣布升息 ，繼續試圖透過減緩經濟成長來抑制通貨膨脹。這次升息幅度雖不如前四次的3碼那麼多，但2碼的升息也已讓聯邦基金利率 來到4.5%的水平。主席鮑爾更明言，2023年會繼續升息，終端利率將上看5.1%。

不過，在動盪混亂的2022年即將結束之際，不妨停下來思考一下：更高的利率並沒有發生什麼效果，這不是很明顯嗎？

即使在短短九個月內連續升息七次，利率總計上漲了4.25個百分點，為80年代Fed打擊通膨以來從未見過的速度，但物價幾乎沒有明顯的放緩跡象。剛發布的生產者物價指數(PPI)和消費者物價指數(CPI)雖顯示升幅趨緩，但通膨還是在上升，只是速度變慢了；通膨高點可能近在咫尺，也可能鞭長莫及。

Fed的失敗是因為通膨的原因是來自美國以外的事件：普亭在烏克蘭發動戰爭、中國的疫情 封鎖，以及新冠疫情後的全球需求，超過了各種材料和零件的供應能力。

另一個Fed視而不見的原因，是因為美國的通膨是由獲利，而非工資驅動。升息不會降低獲利驅動的通膨，至少不會直接降低，相反地，勞工和消費者卻遭受打擊。

美國的勞動成本在過去一年成長了5.3%。但物價上漲了7.1%。這代表了美國勞工的實際購買力繼續下降。

雖然通貨膨脹繼續壓迫勞工和消費者，但今年第三季企業獲利飆升至2.08兆元的歷史新高。在過去兩年中，累計獲利激增超過80%，從1.2兆元左右增至2兆元以上。

在過去八季中，有七季獲利成長快於勞動成本。正如瑞銀全球財富管理首席經濟學家唐諾文(Paul Donovan)所言：「如今的物價通膨更多是獲利而非工資的產物。」

美國大型企業的高管繼續保持高價，或將價格提高得更高。像是百事可樂財務長強斯頓(Hugh Johnston)在該公司第三季財報電話會議上大言不慚的豪語：我們「有能力訂出我們需要的任何價格」。

並非每個企業都有這種底氣。大多數小型企業並沒有太多獲利可供分享，因為要將商品上架所需的一切，如供應鏈、進貨成本、運輸成本、勞動成本等都在上揚。

因此可以了解，Fed升息似乎並沒有減緩企業價格上漲，而是產生了相反的效果。不難看出原因，作為一家大型企業公司，絕不可能在經濟放緩即將到來之際降低售價和獲利，反而會盡其所能讓售價和獲利維持在夠高的高水平，能撐多久是多久。

只有當Fed的高利率開始對消費者造成足夠的傷害，而不再以企業訂出的高價購買東西，轉向其他更便宜的選擇時，大型企業才會降低售價和獲利。

而且，如果這家大型企業在美國具有幾近壟斷的市場地位，消費者可能沒有太多選擇，就只能被迫繼續以更高的價格購買。

當然，業者會一再解釋，因為成本一直在上揚，因此別無選擇只能繼續提高售價。但其實這全是胡扯，它只是想提高獲利率。

在第三季財報季中，不少企業都坦承，要維持獲利率不墜，只得提高售價，以應對原物料和勞動成本的上揚。一方面是要照顧股東，另一方面則是要符合市場的預期。

最終，Fed可能繼續升息至更高水平，以至於消費者無力負擔企業的商品，這時才會迫使大型企業停止提高價格。但到了這個時候，人們早已深受傷害。許多人將失去經濟基礎，有些人會變得一貧如洗，失去大量工作。

Fed不應再相信可以透過升息可以輕鬆阻止通膨，而政府應該採取其他方式來抑制通貨膨脹。像是加州提出的「暴利稅」，或者嚴格執行降低大型企業定價權的反壟斷法；甚至起草一項新的反托拉斯法案，允許執法者在大型企業將售價提高至成本數倍以上時，強行介入，迫使其分拆。

美國人應該知道真相：Fed在短短九個月內升息七次，並沒有削弱企業提高售價和獲利率的能力，反而助長了獲利型通膨的蔓延。事實上，Fed將對抗通貨膨脹的責任，放在勞工和消費者身上，而不是放在應對通膨負責的公司身上。

然而，真要解決治絲益棼的通膨問題並不容易，一場戰爭，一場疫情，改變了全球經濟樣貌和金融市場。戰爭還比較容易解決，只需某人低頭認輸，很快就能恢復正常。但疫情難以平息，讓這個世界只能一直陷在這個通膨漩渦中。