京城巨變「驚城」 習近平大挑戰

中國本月7日起大幅度放寛防疫 措施，包括容許感染者在家隔離，以及不再要求民眾做核酸檢測，被習政府稱為「新10條」的放寬規定，其實已等同放棄了堅持三年的清零政策。由於全面放棄防疫，等於任由病毒傳播，以致北京 在過去數天，爆發驚人的大規模感染潮，「京城」變為「驚城」，人們在簡訊和電話中的第一句就是「你陽了嗎」，回答大都是「我陽了」，沒有感染，反而不合潮流。BBC記者麥唐納(Stephen McDonell)16日從北京發出的推文說，當地一家媒體所做的民調顯示，過去十天，北京已有七成人感染，感染人數超過1000萬。彭博、紐時、BBC和CNN等西方媒體訪問到的北京民眾無不異口同聲說，他們的家人、朋友和同事，大都已經感染。

北京這波巨大感染潮充分證實，「清零」根本不可能，只是獨裁專制政權的空想。三年來一直被中共吹捧為抗疫總指揮的習近平，自11月10日在政治局會議上表示要堅持動態清零後，就再沒有公開亮相，不敢面對清零的失敗，等待疫情 過去或有利時機，才出來表態。

2020年武漢初爆疫情，由1月至3月，他也沒有亮相，直到疫情初步受控，才在3月中前往武漢，自稱打贏了這場的「人民的戰爭」；到了當年9月，他還在聯合國發表視訊講話，聲稱中國的防疫勝過美國等西方國家，因為這些國家民主制度混亂，無力抗疫。

15日人民日報頭版刊登1.1萬字的長文，為清零政策辯護，說習近平是對的。這篇文章在北京爆發「陽性巨變」之後，大有把感染潮歸咎於開放抗疫規定。事實上，11月底北京、上海和其他數十個城爆發反封控抗議後，中國民意全面倒向反封控，並支持開放；但在北京爆發大規模感染後，民意開始轉向，不少人回頭支持封控，認為有必要做核酸檢測和隔離。

那麼，習政府於本月7日突然轉彎，改變政策，大幅放寬防疫規定，背後有何原因？一，有研究稱，今年4月上海全面封城時，習政府已知，清零根本不可能，但習要為20大奪取第三個任期舖路，所以由春到秋，仍一直堅持清零，繼續下令地方政府嚴防死守。直到20大結束後，才部署放寬，這是11月10日習在政治局會議上，一方面說仍堅持動態清零，但另一方面又說要推行「精準」防疫、避免一刀切、以及減少對經濟造成損害。政治局會後第二天，習政府即宣布「20條」放寬措施，其中包括了放寬入境旅客的隔離時間，減為5+3天(五天旅館，三天在家)。這是初步放寬，然後到12月7日，才大幅放寬。

二，為什麼本月7日會大幅放寬？這是習政府認為11月底的抗議浪潮，是放棄清零的大好時機；因為人民廣泛反封控，正好進行全面放寬，以平息民憤；習政府在上海封城時已知清零根本無法實現，這時習已成功奪取第三個任期，又可借抗議民意，放棄清零。

三，從調整政策的過程看，今年春天上海封城時，民怨滔天，他錯過乘勢調整政策的時機，也錯過了走向與病毒共存的時機；更關鍵的錯誤是，因為要等到11月20大之後，才開始調整政策，但為時已晚，因為從春到秋的半年內，病毒已密集地在各地傳播，直接導致12月7日全面放棄防疫規定後，迅速爆發大規模感染，這是北京過去數天大規模感染的基本原因。

四，北京過去數天的巨大變化，將是其他城市的下一步情況。研究發現，過去半年曾經爆發過大大小小感染潮的地方，因為病毒已密集地在社區之內傳播，很可能會步北京的後塵，爆發大規模感染。事實上，上海、廣州和重慶的感染病例已經大增。專家又擔心，各地所報的感染人數根不能反映實際情況，因為大部分感染者都不會向衛生當局報告；地方政府為免麻煩，也很可能少報死亡人數。

五，為期兩天的中央經濟工作會議15日結束，會議為2023年的經濟工作定為「穩中求進」，即重點在求穩，但也要謀求經濟增長；增長主要靠擴大內需和振興房市，擴大內需和振興房市都與放寬防疫規定有關，因為2022年已證實，只要堅持清零，經濟就必受挫，如要經濟復甦，則必須放棄清零。習近平雖表面不肯承認清零失敗，但他堅持清零和打擊私企的左傾經濟政策，必須下架，中國經濟才有復甦的可能。