中共設海外警察 監視華人侵犯民權

有線電視新聞網(CNN)和美國之音、法國自由廣播電台等報導，中國利用與歐非國家達成的雙邊安全協議，在全球廣設100多個「110海外警務服務中心」，被稱為「海外警察 局」，以監視、騷擾並遣返流亡的中國公民。這類「境外長臂管轄」，僑民早有恐懼和提防，北京明目張膽掛招牌、設機關，重點更放在監視海外華人 言行，讓人匪夷所思。

總部在西班牙馬德里的人權組織「保護衛士」(Safeguard Defenders)說，該組織9月揭露中共 在世界各地設置54所這類警局後，又發現另有48個外國城市有類似的警局運作的證據；北京外交部否認，認為這是外界炒作製造緊張，抹黑中國，卻又承認這些機構在「服務僑民」。

中共以打擊跨國犯罪為名，全球廣設「海外服務站」，歸公安部管轄，執行中國法律。如果只清查貪官、通緝犯，勸他們回國，問題相對不嚴重；重點在這些機構旨在監視海外所有華人，包括取得外國籍的華僑或台港背景華人。

「保護衛士」檢視中國在義大利、克羅埃西亞、塞爾維亞、羅馬尼亞等國家的合作，指中國正試驗擴大海外警察編制，臥底特工在巴黎、塞爾維亞和西班牙，都曾脅迫中國公民返國，且為中共招募特工(線民)完成這類任務，「保護衛士」並取得這些組織雇用人員的合約文件。

中共在美加相對收斂，在歐洲、非洲或中南美國家設警察，比較明目張膽。中共除公開的「獵狐計畫」，和外國政府合作想遣返犯約2萬名貪官之外，也在海外發展組織、吸收線民，搜集僑界和各大學留學生圈的情報，海外華人日常言論、參加活動，包括網上言論可能都是情搜對象。

僑界數十年來頌揚中共政績、誇讚中共偉大、光明、正確的人很多，以此向北京邀功，換取不同利益；反之，民運或非親共組織或個人，都成中共搜集情報對象，北京想造成「寒蟬效應」，讓華人閉嘴不再或不敢批評中共，其做法被批評有如黑幫的威懾手段。

這種效應，使海外各華文媒體記者，不敢報導中共不喜歡的消息，或即使須報導也不敢掛名，怕日後回國被找麻煩，或國內家屬被報復。海外很多華人發表觀點如使用微信、抖音等伺服器設在中國的平台，即使用筆名，中共也能清查出身分，因此發表言論寧選美國的YouTube、Twitter或Instagram等平台，還須用假名，中共的做法無異在侵犯海外華人的言論自由權利。

台灣參與非政府組織(NGO)活動的李明哲在大陸被捕，判刑五年。近期多位台灣的大陸配偶製作視頻，比較兩岸抗疫，有人誇讚台灣自由，民眾生活不受抗疫影響，暗諷大陸封城，她們在大陸的家屬立即被「請去喝茶」施壓。中國留學生回國後被清查在海外言論，已發生多起，反映中共監控全球華人的冰山一角和恐怖。

美國近年起訴中共代理人案例不少。去年曾起訴九名非法參與獵狐行動的中共代理人，包括一般民眾；司法部長加蘭德、聯調局長雷伊10月間宣布，起訴13名中國人，其中十人是中共情報人員或政府官員，三人是一般民眾，他們涉及跟蹤、威脅、監視與騷擾在美華人。

在加拿大，華人被中共監視也引起公憤。加拿大外交部長多次在國會強調，中共派人在加拿大領土恐嚇加拿大公民，絕不能容忍，必要時將予逮捕和刑事檢控。

有人可能為中共辯護，認為美國也實行海外長臂管轄，前中情局雇員史諾登揭露，國安局「稜鏡計畫」監視所有公民和外國有價值目標的通訊，包括外國領導人都被監聽。美國政府可以，中國政府為何不行？

美國國安局搜集和監聽通訊，侵犯民眾隱私，但搜集情資以反恐、反激進暴力組織等為主，除非言論涉暗殺總統、違反法律等行為，批評政治人物不會被逮捕。中共學美國長臂管轄，但出發點和標準不同，美國並未打壓海外美國僑民的異議言論；美中對比，美國有「免於恐懼的自由」和憲法保障的權利，和中國有別。

中共不忌諱「紅色恐怖」，想建構無形藩籬，為海外6000萬華人畫出言行界線，用防火長城、網路監管和海外警察，封堵所有華人的嘴巴和思想，維繫中共執政。美歐的中國留學生日前聲援「白紙運動」，很多人用口罩、墨鏡蒙面、或網上發表言論，都顯示侵犯民權的政策大失民心、自顯怯弱和不自信，徒然招致反感，從清零抗疫到海外警察，都看到類似的偏失和教訓。