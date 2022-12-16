回顧2022經濟 通膨、升息與疫情

多年後再回顧2022年，肯定會在21世紀留下重要的一頁，過去兩年種下的因，在2022年全部看到結果。

2020年新冠疫情 爆發後，由於政府和央行推出數兆美元紓困方案，維持被封鎖的企業和家庭的運轉。這些紓困方案讓工人免於排隊領取救濟金，讓企業免於破產，讓房價免於暴跌，但這也前所未有地破壞了供需平衡。

到2021年，隨著封鎖管制解除，全球經濟以80年來最快的速度成長，所有這些紓困資金壓垮了世界貿易體系，閒置的工廠無法滿載運作以滿足需求，疫情管制規定導致零售、運輸和醫療保健領域的勞動力短缺，復甦熱潮導致能源價格飆升。

然後臨門一腳就是俄羅斯在2月入侵烏克蘭，這場二戰以來首見的戰爭爆發加上西方聯合制裁，導致燃料價格進一步上漲，連帶推升通膨至40年新高，迫使全球央行加速升息 以抑制，而升息的諸多後遺症之一就是造成經濟衰退和民生凋敝。

隨著北半球進入冬季，燃料費用飆升，對生活成本的壓縮將會加劇。勞工已在從醫療保健到航空、火車等產業採取罷工行動，要求工資隨通貨膨脹同步調整。但在當前環境下，絕大多數人能爭取到的並不多。

這場通膨颶風來得既急且強，所有人都措手不及，之前還信誓旦旦認為只是「暫時」現象的美國聯準會（Fed），拖到3月才大夢初醒，趕快祭出升息和縮表絕招；然而眼見通膨升勢難擋，最近四次更將升息幅度均擴大到75基點，為史上最強勢的緊縮政策。至於經濟衰退的後遺症，已經不在考慮範圍之內了。

世界各國央行在Fed登高一呼後，也開始跟進升息，目前抑制通膨效果還不明顯，但國際貨幣 基金（IMF）估計，到2023年底全球通膨率將降至4.7%，略低於當前水平的一半。雖然各國的目標是實現「軟著陸」，也就是在沒有房市崩潰、企業破產或失業率激增的情況下實現通膨降溫，但證諸過去歷史，這僅是癡心妄想，證明難以實現。

升息的另一個副作用是推升美元。美元的驚人飆升，打壓了全球貨幣，侵蝕了企業獲利。雖然美元最近幾周走勢頗有起伏，但外匯策略師預測，由於對經濟衰退的擔憂，可能會推升美元在2023年繼續走高。

美債殖利率走升是美元漲勢的關鍵催化劑，但其他因素也發揮了重要作用。全球通膨飆升、能源價格大漲和俄羅斯入侵烏克蘭而引發的市場波動，投資人湧向美元以避險，因為在市場不穩定時，美元是最受歡迎的安全資產。

正確看待美元非常重要，因為它的走勢影響從企業收益，到石油和黃金等原材料的價格，美元走強使美國出口產品在國外競爭力下降，同時傷害了需將收入兌換成美元的美國跨國企業。

雖然強勢美元可以壓低美國消費者物價，但它也會壓低其他國家的貨幣，從而加劇全球通膨。IMF估計，平均而言，美元升值10%對通貨膨脹的影響估計為1個百分點。

美元是否會繼續下跌，可能取決於Fed是否有足夠能力遏制通膨，最終放鬆貨幣政策。長期來看，經濟擔憂可能會成為美元走勢的驅動力。

最後，對於全球大部分地區而言，2022年代表新冠疫情開始落幕。在許多國家多次嘗試重新開放失敗後，這種轉變是顯而易見的。Omicron變種病毒於2021年底出現，因具有高傳染性，病例創下歷史新高，引發科學家們最嚴重的恐懼，並使人們對能否恢復常態感到不安。

然而接下來幾個月，疫情並未大幅波動。於是，口罩強制令取消，學校復課，假期出遊、大型慶典再次恢復舉辦。拜登總統在9月宣布：「疫情已經結束」但他實際指的是美國人行為的改變。

在中國，以大規模隔離封鎖為主要手段的動態清零政策，雖將死亡人數降至最低，卻也讓大眾愈來愈無法忍受，引發抗議和動盪，迫使當局在12月初開始逐步解除管制，不過可能會讓其醫療保健系統崩潰，這也是在中共二十大贏得第三任期的習近平當前最大的挑戰：如何在控制疫情和安撫民心間取得平衡。

2022年財經重大事件環環相扣，要一一解決這些問題，需要主導者堅強的意志和通徹的眼光，佐以有效的執行力。卻只怕通膨、升息和疫情積重難返的彼此牽扯，會把2022年的苦果留到2023年去品嘗。