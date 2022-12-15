回顧2022 地緣政治與經濟風險

盤點今年國際情勢，大致可以分為四類事件：地緣政治衝突，及其經濟風險，以及政治人物的境遇，還有疫情終於退場。

地緣政治衝突，仍然是主要的，今年最大的兩個，涉及俄羅斯 與北約，以及中國與美國，分別是俄羅斯入侵烏克蘭 ，以及解放軍在台海軍演。

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭之後，雖然攻城掠地快速，但出乎全球意料之外的，俄軍並沒有辦法速戰速決，反而烏克蘭8、9月反攻，奪回部分領土，目前進入冬季，雙方都很難有大規模軍事行動，呈現拉鋸的型態。

雖然俄軍正面對抗的是烏軍，但實際上是與整個北約、歐洲為敵，美國與歐洲盟國盡其所能的提供武器裝備，代訓烏克蘭部隊，但卻小心的不派北約部隊進入烏克蘭，避免與俄羅斯直接交鋒，尤其俄方再三恐嚇必要時動用核武，更讓北約小心翼翼地防止戰爭擴大為第三次世界大戰。

俄羅斯是歐洲能源的主要供應國，戰爭一爆發，歐盟就積極協調各成員國，對俄羅斯實施經濟制裁，盡量不向俄國買天然氣與原油，在北溪管線被炸斷後，俄羅斯對歐洲的天然氣供應大幅減少，而俄國出口的原油，也在航運業與保險業合作下，限制售價在60美元一桶以下，有效的遏制俄羅斯的能源收入。

不過不是所有國家都願意配合對俄羅斯的經濟制裁，中國與印度仍然大量在買俄國的油氣，他們與其他發展中國家，對烏克蘭戰爭也持中立立場，集團對立，引發大家對是否回到「冷戰2.0」的憂慮。

烏克蘭的停火談和，現在看起來遙遙無期，可是美中緊張，卻在拜習會後，似乎達成和解，關係在改善中。

拜登上任後，中國所期望的政策轉向，並沒有發生，相反的對中國的戰略競爭加劇，尤其是美國對台灣的關係加強，使北京認定正在掏空一個中國政策，8月眾院議長裴洛西訪問台灣，終於觸發了中國的軍事反應，除了戰機與船艦多次越過台海中線，更在台灣周圍海域實施飛彈試射，甚至有一枚飛越台灣本島上空，恐嚇意味明顯。

美國雖然誓言要信守對台灣安全的承諾，但在演習期間，林肯號航母刻意駛出飛彈射程，裴洛西的專機也避開南中國海上空，以防擦槍走火的意外，雙方交手，點到為止，卻使得全世界與中美雙方體認到戰爭一觸即發的危險。

藉著峇厘島G20高峰會之便，拜登與習近平於是舉行首次的元首高峰會，雙方達成「相互尊重」的共識，以及互派外長、恢復對話的安排，大家都認為這次高峰會暫時解消了緊張，但拜登是否能控制的了共和黨主導的眾議院，而中國是否克制不在台灣選舉時文攻武嚇，將是美中台關係未來能否維持穩定的關鍵。

而隨著地緣政治衝突而來的，就是經濟的風險，除了因為制裁俄羅斯，所引發的經濟能源議題，而美中衝突所引發的，就是美國禁止高階晶片輸往中國，以及要求台積電、三星等晶片代工大廠，到美國設廠，以避免過於依賴這些亞洲國家。

政治人物上台下台，本來是常態，但是今年三位人物的運勢，特別值得注意，首先是英女王駕崩，雖然按照英國 虛位元首制，她本來沒有實權，但在70年在位期間，安度王室的風風雨雨，她依然還是英國與大英國協的精神象徵，查理三世即位後，有沒有她的魅力，維繫君主制於不墜，將是查理國王與所有英國王室成員的挑戰。

日本前首相安倍遭到暗殺，則是最令人訝異與感慨的消息，安倍是有史以來任期最長的首相，他因病辭職後，仍然掌握在眾議院自民黨最大派系，外界謠傳，他預備三度出任首相，但是被反統一教的兇嫌暗殺，讓日本的保守勢力找不到集結中心，也令日本政局陷於亂局。

習近平在20大獲得第三任，雖然在意料之中，但排除異己、一統江山，也讓全球震驚，已經擔任十年中國領導人的習近平，雖然國內外問題叢生，但是經驗與能力，恐怕都要超越世界同輩的其他領導人。

不過2022年最值得慶幸的事則是，全球終於在第三年走出新冠疫情的陰影，雖然病毒還在變異，但是威力愈來愈減弱，人類找到因應方法，而生活也完全恢復正常；即使是堅持維持動態清零的中國，在白紙革命與經濟低迷的壓力之下，最後也終於開放解封，不過面對確診爆發的必然風險，中國仍戰戰兢兢的嚴陣以待，沒有完全走出疫情的陰影，但已經可以看到盡頭的光明。