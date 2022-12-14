從抗議清零到擔憂染疫 中國上下震盪

網上有人說，「清零封城 不對，但解封造成大感染也不對，中國是不是瘋了？」「習近平在中共 20大工作報告說，防疫清零政策將嚴格堅持下去，但一夕之間全變了，習總此後說話還能算數嗎？」中國各地近日疫情 大爆發，各醫院人滿為患，民眾搶囤藥品，中外專家和機構預測，中國將有數億人感染新冠，可能多達200萬人死亡。在封城和解封之間，中共收緊不是，放寬也不是？正是爭議焦點。

抗疫是科學和專業議題，應避免涉入太多政治。不幸的是，中共當局是用政治觀點處理疫情，外國也從政治角度觀察中國抗疫，如今解封了，依然免不了用政治觀察疫情，中共被「白紙運動」紛起的壓力所逼，放棄動態清零，卻換來進退失據批評，社會也呈現醫療亂象等壓力。

有人追憶中共三年前果斷封城的「功績」，至少使新冠沒在中國造成類似美歐國家的大量感染和死亡；但無止境封城，加上全國驗核酸和不可能達成的動態清零，重傷中國經濟、用健康碼控制民眾自由，影響民眾生計和日常生活，使中國從抗疫初期自詡的「模範」，如今成全球最後開放、過程和成果都被譏諷的國家，最後被迫回到與美歐和台日韓相同的群體免疫老路，更面臨不可知的疫情大爆發。雖然變種病毒威力減弱，預料死亡數不致太嚴重，但繼續衝擊經濟和民眾生活。

今年5月刊登「自然醫學」(Nature Medicine)期刊的報告說，如果中國今年3月鬆綁清零政策，半年內中國將面臨「確診海嘯」，估計1.12億人將染疫，270萬人重症，並有160萬人死亡。疫情最高峰時，中國加護病房床位需求將達100萬床，是中國能提供總量的15倍。

英國倫敦的Airfinity分析公司11月底報告，指中國面對疫情仍脆弱不堪，如放棄清零，83天內將有1.67億至2.79億人確診，死亡數將介於130萬至210萬之間。中國解封後，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏推估，感染高峰期可能一個月內到來，中國要度過可能需三至六個月。他呼籲醫護人員有節奏地慢慢感染，以保護好脆弱人群，防止醫療資源出現巨大擠兌。

這些現象說明：一，中國疫情爆發最早，但中共嚴厲封城控制，不像歐美國家大量感染和死亡。如今世界各國解封，和病毒共存了，中國可能延後爆發大規模感染。有人回憶說，三年前中國人得意忘形地說中國打上半場，世界打下半場，哪裡知道中國其實只有模擬賽不算數，病毒不承認，現在全世界都打完比賽拿衣服走人了，中國才開打。

二，這證明習近平雖被嚴厲批評，但抗疫初期確有功績，符合國情。有人形容中國政府清零，寧願被民眾罵，絕不讓民眾哭，既然民眾要罵要抗議，就放開讓民眾為自己健康負責。現在所有醫院充滿原本無法就醫的民眾，網傳北京、上海「下樓就能感染」，各省市醫療滿載近癱瘓，當局呼籲沒大病別去醫院，各地商場人流稀少、生意冷清，顯露封城後的代價。

三，美中抗疫對比，外國強調自由使民眾管不住，連戴口罩都爭議頻起。但美國的mRNA疫苗和治療新冠藥物，反襯中國研發的疫苗效果不佳，注射率偏低，尤其偏遠農村地區數億人未注射，馬上迎來的春運人潮擋不住，數億人次返鄉可能造成中國疫情大爆發，使數億人感染，是中國的最大風險和考驗。

說來這正是所有執政者的困境，無論專制或民主體制都如此。民意如流水隨時會變，清零封城不對，但開放解封後果如造成疫情大爆發，政府也不對，收放都不是。這種論點可能為中共開脫，看法卻不失持平。北京目前作法有助緩解社會壓力，減輕經濟受打擊傷害，未來到底有更多限制被鬆綁，或開放後又緊縮，只能摸著石頭過河。

習近平在20大強調動態清零要堅持推動，黨媒呼應，但「白紙抗議」壓力下，一夕之間急轉彎，習的權力基礎似未鬆動，威望卻受打擊，中共宣傳機器更尷尬。新華社11月26日說廣州面臨抗疫三年來最嚴峻疫情，12月5日就轉彎說，「最困難的時期已經走過」；黨媒11月宣傳COVID-19後遺症影響深遠，「人民日報」12月就說，沒有證據顯示染疫有後遺症，自相矛盾。有人悲觀地說，中國的疫情才剛要開始，但願實情不致如此。