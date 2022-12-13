援台100億vs.窮台 美中對台新角力

國會眾院7日通過國防授權法案，未來五年將提供台灣100億美元軍援。這是台美1979年斷交迄今，美國檯面上首次援助台灣，對抗中共 ，政治意義重大。對照中國海關總署8日宣布，對台灣99.9%水產品及2199項食品、啤酒、高粱酒、飲料禁止進口大陸，中共發動「窮台」攻勢吹響號角。美中在台灣公開角力，台灣藍綠營互相指責或諉過，繼台積電 後，美中對台灣的經貿、軍事對抗加劇，禍福難料。

大陸發動「窮台」策略，是否為習近平鞏固第三任期後的新政策，或只是技術操作意外，島內有不同說法。有台商說，關鍵可能在產品上的「中華民國」標示，如換成「中國台灣」就會放行；大陸今年初就有動作，台灣100多家廠商重新申請，有廠商已獲大陸解禁，蔡英文政府未協助廠商解套，如今面臨元旦起被禁止出口大陸，也和民進黨操作「仇中牌」，想減少對大陸經濟依賴，讓民眾痛恨中共有關。

但也有人說，這種解釋難被接受，因為農漁產品並未標示「中華民國」，中共想打擊民進黨執政的「綠色縣市」，但「趨統」的金門、高粱酒在大陸受歡迎，這次也被禁止進口，北京 對台策略可能和總體政策有關，企圖影響2024年台灣總統大選選民投票意向。

其實兩岸關係脈絡很清楚：台灣對大陸外貿每年出超，即使蔡英文2016年執政後也未改變。台灣對大陸順差2017年783.6億美元(下同)、2018年827億、2019年736.6億，2020年865.7億，2021年1047億，今年前七個月已達602.8億。大陸統計更嚇人，2021年，台灣對大陸出口2499.7億，進口783.64億，台灣順差1716億，顯示兩岸經貿受政治影響不大。

大陸戰狼不爽，認為不應再「惠台」，養大台獨。實際情況卻是日本、台灣、大陸數十年來形成科技製造和貿易現況，日、台、陸分別扮演上中下游角色。日本有技術、設備和先進材料等優勢；台灣零組件和技術，也有不少大陸尚難取代的優勢。而大陸很多產業的機床、電子和通訊產品等靠台灣零組件，情況和依賴台灣產製晶片雷同，正是北京不敢對台商下重手的主因。

台北財政部的統計顯示，去年台灣對大陸、香港出口額占台灣外貿額42.3%，台灣外貿嚴重依賴大陸，但大陸晶片35.9%依賴台灣進口，龐大外貿進口有9.3%來自台灣，顯見兩岸貿易高度相互依賴，是「你中有我、我中有你」，北京不出手打擊台灣外貿，正是因為七傷拳會殺敵一千，也自損八百或一千。

北京想推「窮台」政策顧慮很多，瞭解上述生態和因果關係後，有助釐清兩岸經貿關係是敵是友的思維，不是大陸戰狼想廢就廢，或台獨想片面切斷對大陸市場依賴那麼簡單。

台積電來美設廠，搬走了台灣的「護國神山」，引發掏空台灣科技製造業的疑慮，大陸戰狼也叫囂台積電依附美帝。但事實上，台積電如有自主選擇權，它本來是美中都不得罪，不偏不倚，無奈部分關鍵技術、軟體掌控美國之手，不得不忍受日後增加一倍生產成本，也須來美設廠，同時避開台海戰火風險。這和業內傳聞，已有三分之一台商遷出大陸、三分之一正猶豫，另三分之一決定留下，同樣是美中台政治角力下的無奈選擇，反映大陸勞工和製造條件今不如昔。

相對於兩岸經貿角力，美國決定金援台灣五年100億美元，是雙方斷交以來首次。對照美台將加強武器製造合作，這筆錢將來最可能用在武器研發合作上，而不是直接金援。肥水不落外人田，100億元最後必然回到美國軍火商口袋中。不可忽視的是，它是否是一個新開端？會不會把台灣拉入「烏克蘭困境」中？

美國國防授權法案把援助烏克蘭和台灣並列，美方正協助台灣自製潛艦、幫助台灣研發多款先進反艦或防空導彈，改裝升級所有F-16戰機，近期決定售台29套海馬斯(HIMARS)多管火箭砲，明年先交貨11套，所有作為都朝向武裝台灣，對抗中共入侵，即使藍營再執政也難逆轉。

國會兩黨近年通過多個友台法案、議員組團訪台頻繁，明年眾院易手由共和黨主導，加上2024年總統大選逼近，抗中友台舉動可能步入新高峰。美軍高層將領不斷重申，台海危機2024至2027年之間最危險。如果烏克蘭戰爭明年春結束，台灣可能迅速被提升到抗中的最前線，對台灣是福是禍難料。台灣在和平繁榮生活的表象下，其實蘊藏更多迫切的危機，多數民眾卻深陷「溫水煮青蛙」效應中。