對蔡英文緩兵計 賴清德急亮劍
在爭得各派系的支持後，染疫隔離中的中華民國副總統賴清德忙不及迭地在臉書上宣布參選民進黨黨主席，為他角逐總統大選開出第一槍。對賴清德的急表態，蔡英文總統僅是淺淺地表達了祝福，連句力挺支持的意思都說不出口，倒是賴的潛在對手桃園市長鄭文燦公開挺賴，並表示唯一支持賴參選總統，讓民進黨的黨魁之爭定局。
賴清德所以急著參選黨主席，表面理由是承擔民進黨敗選後重整大局，關鍵因素還是在忌憚總統之路遭到卡關。四年前賴清德和蔡英文角逐黨內初選，因為未能掌握黨機器，競選過程中頻遭黨內暗箭與競選遊戲規則所傷，如今當然不能重蹈覆轍。蔡英文雖在第一時間辭去黨主席，然而立馬布局，由高雄市長陳其邁代理黨主席，並推鄭文燦問鼎黨主席，讓親英人馬接班，蔡護權心切，掌控大局的機心，也更讓賴點滴在心。
然而「天算不如人算」，所有戲碼全因鄭文燦論文抄襲、遭台大取消碩士而打亂，選舉過程中因論文門而大傷的民進黨，實在不能也不宜再推一位「抄襲黨主席」，蔡英文布陣全亂了套，黨內焦慮空前，反而使得呼喊賴清德出馬的呼聲四起。
挺賴參選黨主席的理由，主要是民進黨2024的選擇捨賴幾無他人，與其等待時機表態，不如藉黨落敗後大局重整，展現重整黨勢的能力與聲勢，讓進軍大位安排更順理成章，也唯有賴及早出馬統整各派系，並主導立委提名權，才能讓總統大選和國會改選步調齊一，利於2024的大局。這種藉黨權收拾敗局的思維，成為賴決心接受挑戰的主因。
問題是，在過去的政治實際運作上，副總統一向是李登輝口中的「沒有聲音的人」，連副總統兼任行政院長都成為憲政爭議，民進黨過去一向反對，如今賴清德要擔任黨主席，且要以總統參選人姿態主導大局，擺出強勢黨主席的姿態，這就和蔡英文期待避免跛腳的選後政局相扞格，蔡英文為了護權，還留下了作風強勢的行政院長蘇貞昌，強勢的蔡蘇要和強勢的「副總統兼黨主席」分權，這是違背基本政治權力運作常理，也預示了未來黨政失衡的風波將起。
蔡賴在四年前總統初選過程裡已結下恩怨，雖然蔡賴配在總統府能維持表面和諧，但賴英人馬互信不足，猜忌甚深，更難讓彼此卸下心防。黨內不斷有傳言，指未來總統大選，英系有意推前副總統陳建仁或組閣，或挑戰總統大選，都有避免蔡提前權力跛腳的考量。正因為英系動作不斷，賴清德更須提前亮劍，防止在權力大位運作上任人宰割。
就在短短兩周局勢丕變，不斷有疑賴陣營放話，想逼退賴清德，賴清德衡諸戰局，再放任黨內疑慮猜忌，只會使局勢更難收拾，此際已非個人權位之爭，而是整個黨存亡考量，做為中生代的領頭羊，賴清德明知山有虎，也得偏向虎山行，黨內關卡尚待擺平，更何況還有在野黨和國際局勢巨變要應對，強勢賴主席將順應而生。
問題是，做為執政黨，黨的再造不是關起門來清理，而是需要配合國政，講白了就是要與蔡英文分權共享，對蔡英文而言，這就是權力跛腳的開始，蔡英文當然不樂見。選後蔡英文召開高層會議，宣布要在來年內閣改組，就是要展現總統權在握，臥榻之側不容他人分享，蔡英文也明白表示，自己不再負黨務之責，但會「予以協助」，這協助的之手要伸多長，如何伸，都將是未來蔡賴之間互動的難局，中華民國政治史上罕見先例，唯一短暫的經驗是蔣中正與李宗仁的互動，當時蔣中正即便下野，也從未釋權給李宗仁過，除非蔡英文要學當年的嚴家淦，虛位放手給蔣經國表現，但蔡英文不能、也不會成為克己的嚴家淦。
鑑於當前民進黨的頹勢，蔡英文的輕聲祝福，其實也透漏出她的心不甘情不願。時勢所逼，蔡必須做出尊重黨運作姿態，但也不會任憑賴藉黨權輕易插手國政，畢竟中華民國還是總統制運作，實際權力在總統手上，閣揆蘇貞昌進退操在蔡英文手裡，蘇也提醒賴要參選黨主席「有利有弊」，賴前進大位之路仍有許多檻要過，得不到蔡的支持，賴也是寸步難行，蔡英文正緩步待勢，重新部署蔡後政局，蔡賴既挑戰又合作的微妙互動，民進黨來年是腥風血雨，或是浴火重生，都會是賴主席要面對的難局。
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