對蔡英文緩兵計 賴清德急亮劍

在爭得各派系的支持後，染疫隔離中的中華民國副總統賴清德 忙不及迭地在臉書上宣布參選民進黨 黨主席，為他角逐總統大選開出第一槍。對賴清德的急表態，蔡英文 總統僅是淺淺地表達了祝福，連句力挺支持的意思都說不出口，倒是賴的潛在對手桃園市長鄭文燦公開挺賴，並表示唯一支持賴參選總統，讓民進黨的黨魁之爭定局。

賴清德所以急著參選黨主席，表面理由是承擔民進黨敗選後重整大局，關鍵因素還是在忌憚總統之路遭到卡關。四年前賴清德和蔡英文角逐黨內初選，因為未能掌握黨機器，競選過程中頻遭黨內暗箭與競選遊戲規則所傷，如今當然不能重蹈覆轍。蔡英文雖在第一時間辭去黨主席，然而立馬布局，由高雄市長陳其邁代理黨主席，並推鄭文燦問鼎黨主席，讓親英人馬接班，蔡護權心切，掌控大局的機心，也更讓賴點滴在心。

然而「天算不如人算」，所有戲碼全因鄭文燦論文抄襲、遭台大取消碩士而打亂，選舉過程中因論文門而大傷的民進黨，實在不能也不宜再推一位「抄襲黨主席」，蔡英文布陣全亂了套，黨內焦慮空前，反而使得呼喊賴清德出馬的呼聲四起。

挺賴參選黨主席的理由，主要是民進黨2024的選擇捨賴幾無他人，與其等待時機表態，不如藉黨落敗後大局重整，展現重整黨勢的能力與聲勢，讓進軍大位安排更順理成章，也唯有賴及早出馬統整各派系，並主導立委提名權，才能讓總統大選和國會改選步調齊一，利於2024的大局。這種藉黨權收拾敗局的思維，成為賴決心接受挑戰的主因。

問題是，在過去的政治實際運作上，副總統一向是李登輝口中的「沒有聲音的人」，連副總統兼任行政院長都成為憲政爭議，民進黨過去一向反對，如今賴清德要擔任黨主席，且要以總統參選人姿態主導大局，擺出強勢黨主席的姿態，這就和蔡英文期待避免跛腳的選後政局相扞格，蔡英文為了護權，還留下了作風強勢的行政院長蘇貞昌，強勢的蔡蘇要和強勢的「副總統兼黨主席」分權，這是違背基本政治權力運作常理，也預示了未來黨政失衡的風波將起。

蔡賴在四年前總統初選過程裡已結下恩怨，雖然蔡賴配在總統府能維持表面和諧，但賴英人馬互信不足，猜忌甚深，更難讓彼此卸下心防。黨內不斷有傳言，指未來總統大選，英系有意推前副總統陳建仁或組閣，或挑戰總統大選，都有避免蔡提前權力跛腳的考量。正因為英系動作不斷，賴清德更須提前亮劍，防止在權力大位運作上任人宰割。

就在短短兩周局勢丕變，不斷有疑賴陣營放話，想逼退賴清德，賴清德衡諸戰局，再放任黨內疑慮猜忌，只會使局勢更難收拾，此際已非個人權位之爭，而是整個黨存亡考量，做為中生代的領頭羊，賴清德明知山有虎，也得偏向虎山行，黨內關卡尚待擺平，更何況還有在野黨和國際局勢巨變要應對，強勢賴主席將順應而生。

問題是，做為執政黨，黨的再造不是關起門來清理，而是需要配合國政，講白了就是要與蔡英文分權共享，對蔡英文而言，這就是權力跛腳的開始，蔡英文當然不樂見。選後蔡英文召開高層會議，宣布要在來年內閣改組，就是要展現總統權在握，臥榻之側不容他人分享，蔡英文也明白表示，自己不再負黨務之責，但會「予以協助」，這協助的之手要伸多長，如何伸，都將是未來蔡賴之間互動的難局，中華民國政治史上罕見先例，唯一短暫的經驗是蔣中正與李宗仁的互動，當時蔣中正即便下野，也從未釋權給李宗仁過，除非蔡英文要學當年的嚴家淦，虛位放手給蔣經國表現，但蔡英文不能、也不會成為克己的嚴家淦。

鑑於當前民進黨的頹勢，蔡英文的輕聲祝福，其實也透漏出她的心不甘情不願。時勢所逼，蔡必須做出尊重黨運作姿態，但也不會任憑賴藉黨權輕易插手國政，畢竟中華民國還是總統制運作，實際權力在總統手上，閣揆蘇貞昌進退操在蔡英文手裡，蘇也提醒賴要參選黨主席「有利有弊」，賴前進大位之路仍有許多檻要過，得不到蔡的支持，賴也是寸步難行，蔡英文正緩步待勢，重新部署蔡後政局，蔡賴既挑戰又合作的微妙互動，民進黨來年是腥風血雨，或是浴火重生，都會是賴主席要面對的難局。