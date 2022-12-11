習外交攻勢 鞏固北京華府兩極形勢

習近平在反封控抗議浪潮之下，放寬了他自稱勝過西方的清零防疫政策，權威因此受到重挫，但輿論較少注意的是，他在過去一個月發動的外交攻勢，為他創造有利形勢，而且這波攻勢所產生的影響，可能超過抗議浪潮對他的打擊，甚至影響到美中對抗和全球局勢。

11月中旬，習近平先到峇里島出席G20峰會，接著又去了泰國，參加亞太經合會(APEC)。據中國外交部所說，習在G20峰會期間，與11個國家的領袖進行了雙邊會談，包括美、法、澳和南韓等；其後又在APEC期間，與日本、新加坡和菲律賓的領袖進行會談。G20和APEC囊括了亞太和全球主要國家，習密集會談的目的，顯然是要在奪得第三個任期後，修復與一些國家的關係，拉出一波全面出擊的攻勢。

與全面出擊不同的是，11月初德國 總理蕭茲 訪中，以及剛於9日結束的習近平沙烏地之行，目的不是修復關係，而是取得突破性發展的建立新關係，影響更為深遠廣大。

蕭茲11月4日突訪北京 ，當時他力排歐盟的眾議，帶著德國的一個龐大工商團，前往北京，斬獲甚豐，得到170億美元的大訂單。這顯然是北京對蕭茲的投桃報李，因為北京正被美歐孤立，而蕭茲卻主動前往北京，為習近平打開一個外交缺口。

《外交事務》5日刊登蕭茲所撰的「中國崛起不應成為孤立中國的理由」，文中他不但為他的中國行辯護，還提出他的「中國觀」，以及他主張的中德關係。他說，中國是德國最大貿易夥伴，因此德國不會與中國脫鉤，也不能與中國脫鉤。他反對新冷戰，因此反對各國形成「集團」，進行角力，他認為各國應建立一對一的「夥伴關係」；沒有國家應該成為另一國家的後院，美國不應把歐盟視為自己的後院，中國也不應視亞太地區為後院。

德國是歐盟最大經濟體，對歐盟有巨大影響。法國總統馬克宏在蕭茲訪中時曾警告說，德國單獨行動，有被歐盟孤立的危險；但其實德國不能與中國脫鉤，這何嘗不是法國的處境？俄烏戰爭爆發後，歐盟各國通膨急升，能源價格大漲，經濟發展困難，因此走向北京，為企業創造機會，是各國的一致希望；北京正在爭取歐盟支持之際，雙方一拍即合。估計法國和義大利不久也將步德國後塵，向中國市場尋找訂單。美國趁歐盟能源價格大漲，高價向歐出售液態天然氣，發戰爭財，引起廣泛不滿，蕭茲訪中，這是原因之一。

習剛於9日結束的沙烏地之行，將中沙關係推至一個空前高度。習與國王和王儲會談，雙方簽署了廣泛的經貿、技術轉讓、基建、軍售和文化協議；更重要的是，雙方還簽訂了歷史性的「全面戰略合作夥伴關係」協議，兩國從此進入空前緊密的合作關係。

2017年之前，中沙關係主要建立於石油貿易之上，中國從沙烏地輸入石油，並在石油貿易的基礎上開展經貿關係；雙方五年內發展至全面關係，中國也取代美國，成為沙烏地最大貿易夥伴。王儲沙爾曼要將沙烏地建成為獨立強國，不再像過去那樣依賴美國，所有「中國崛起」的因素，包括威權統治、技術、以及基建、都成為沙爾曼的「強國」元素。在剛簽署的戰略夥伴協議中，還包括了輸入華為的技術和設備，以及讓華為在沙國建立數據中心。

沙烏地是美國長期盟友，也長期在政治、經濟和安全上依賴美國，但近年雙方關係惡化，最近沙國減產石油，更導致華府與利雅德的關係進一步疏遠。現在的中東，對美國愈來愈不信任，特別是去年8月美國從阿富汗撤軍後，認為美國對中東再沒有興趣，形勢對美國不利。沙烏地是中東大國，對中東有巨大影響力，現在沙國全面倒向北京，並為北京打開中東的大門，這是對美的一大警訊，再往下去，中國或將取代美國在中東的地位。

美中是當今兩個超級大國，雙方的對抗左右全球局勢；目前，美國建立的國際秩序，仍主導全球，但未來五年、十年的發展，可能出現巨變；至少沙王儲和德國的蕭茲已認定，美國在衰落，中國正崛起，「東升西降」是事實，所以才會在習近平奪得第三個任期後，立即表態，倒向北京。華府和北京的全球兩極地位，正日漸明確，無論華府如何否定「東升西降」，卻不能阻止蕭茲和沙王儲走上「務實」之路。