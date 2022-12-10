關鍵州的少數特定選民 決定2024

喬治亞州聯邦參議員複選揭曉，民主黨 勝出，2022期中選舉正式結束。目前的政治版圖是共和黨 與民主黨都各自以薄弱多數分掌眾院與參院，兩黨各掌一院，民主黨總統在白宮，2024年大選前的兩年期間，兩黨火力全開，但要贏得2024總統大選，真正戰場集中在少數關鍵州與特定少數關鍵選民身上。

經過2016，2018，2020，2022四輪全國選舉後，現代美式民主體制的主要特徵已經浮現，就是兩黨壁壘分明的體制，而決定美國總統與國家走向，握在「少數關鍵州的少數特定關鍵選民」手中，而且完全無法預測。

考慮兩黨持續深化紅藍基本盤的前提下，有少數幾州的州長與參議員選舉，兩黨候選人票數極接近，不相上下，兩黨在這幾個州選票膠著，選舉輸贏就掌握在這些州的特定少數選區內的選民動向。

這次選舉拉鋸緊迫的是喬治亞州、亞利桑納州，內華達州，及威斯康辛州；再進一步看，是分布在喬州亞特蘭大市郊區與亞州鳳凰城市郊區的白領族群票、內州拉斯維加斯市內外的拉丁裔工薪族群、以及在威州東北部，由紅轉紫的三個郡(合稱BOW)。這些州的地方開票結果就會決定總統大選兩黨輸贏。舉例而言，剛結束的喬州聯邦參議員複選，最後關頭的亞特蘭大郊區民主黨白人選票，讓民主黨參院增到51席，比選前多一席，共和黨只有49席參議員。亞州州長選舉費時開票，最後民主黨以50.3%勝過共和黨49.7%，關鍵就是台積電設廠的鳳凰城的市郊白人票。

全美50州有538張總統選舉人票，有270張選舉人票就成為總統。川普2016拿了306張勝過喜萊莉‧柯林頓的236張，當選總統；2020年川普拿232張，輸於拜登 306張。過去像雷根總統1980年一口氣拿下44州(489張總統選舉人票)，連任再拿下49州(525張選舉人票)，代表全民共識的驚人成就，已不可能再現。

以這幾次全國性選舉，兩黨各自掌握到20州的基本盤，2024也會保持一樣，民主黨總統候選人就可手握約260張選舉人票，共和黨有155張。但其餘10州，有四州(俄亥俄州、佛州、愛阿華州及印第安納州)都有由藍轉紅紀錄，而且正傾向共和黨方向鞏固，加上如北卡州正在轉紅，在這次期中選舉中，共和黨奪下聯邦參議員席位，這就加上64張選舉人票，成為219張。共和黨選舉策略專家認為，如果扣除川普因素，尤其是在都會的郊區白人選票，極大可能就會回流到立場溫和的保守派共和黨總統候選人。

仔細盤點各州戰況，目前估計民主黨可有260張選舉人票，而共和黨可有235張，而達到270票的關鍵州就看威州(10張)、內州(5張)、喬州(16張)及亞州(11張)，民主黨的總統候選人只要拿下其中三州，就可入主白宮，共和黨則要四州全拿，才有希望。美國2024總統與國家發展方向，就看這些猶疑不決的獨立選民。兩黨要贏得這關鍵四州的少數特定選民的票，都不容易。

拜登總統儘管已80歲，連任意願極強。紐約時報近日報導，拜登總統夫人吉兒在國宴上向到訪的法國總統馬克宏證實拜登要連任，馬克宏立即舉杯向拜登道賀；接著白宮幕僚長柯連恩已公開表示新年元旦假期後，拜登會公開宣布連任。

最能證明拜登連任意向的是，民主黨全國委員會已在修改章程，取消50年來愛阿華州做為民主黨初選第一州的資格，2024初選改到南卡州，把愛州踢出整個2月初選名單。南卡州在2020年初選，是拜登唯一奪第一的州，這個修改，基本上就是確保他初選的領先，摒除其他參選者。

拜登與民主黨聲稱修改理由是，以八成白人為主的愛阿華州與新罕布州的黨團會議與初選，已經無法精準呈現當前美國選民多元風貌，失去做為初選第一州的意義，選出來的候選人排名不能代表美國現況。民主黨在明年2月批准這些劃時代的變革，對美國總統提名人選產生重大衝擊，要到拜登二任後才會顯現出來。

已經宣布參加2024總統提名初選的前總統川普，則是共和黨頭痛的問題。即使期中選舉紅潮未現的責任，要究責川普，但目前川普仍被看好贏得共和黨總統提名人；其他有意參選者，若無川普MAGA支持者，難以獲提名。而民主黨則加大力度，繼續以司法行政手法在未來兩年加重調查起訴川普諸多罪嫌，不過最後2024大選輸贏，還是再由「少數關鍵州的少數特定關鍵選民」決定。