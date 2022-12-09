防疫規定雖放寬 更深民怨在經濟

中國7日公布十條防疫新規定，包括容許在家隔離、放寬核酸檢測 規定、以及縮小封鎖區範圍等，這些措施確實有助於平息11月底數十個城市抗議時的滔天民怨。CNN因此評論，這是「白紙運動」的勝利，習近平 被抗議所震動，為了平息民怨，不得不作出讓步。

但中國政府沒有說何時完全結束清零，就算要放棄，至少還要再等數月。如果現在就宣布放棄清零，等於承認堅持三年的政策失敗。另一方面，衛生專家警告說，如果全面放寬防疫措施，按歐美感染比率計算，未來半年可能導致大陸四分之一人口感染，達3.63億人，並有約62萬人死亡，每天3.2萬人進重症病房。如果真是這樣，將成嚴重醫療危機。

這次公布的「新十條」，正好暴露共產政權的專制獨裁本質。例如，為什麼現在可以讓民眾在家隔離，而在白紙革命 之前不可以，必須把人抓去方艙隔離？為什麼現在可以減少核酸檢測，而在白紙革命前則必須一天三檢，甚至「大白」入屋搜查、搜衣櫃、搜床底，尋找逃避核酸檢測的人？為什麼現在可以不再封鎖整個社區和小區，白紙革命之前卻有必要？從「必須」到「沒必要」，徹底暴露習政權一味高舉黨權，隨意剝奪人民權利，視人民如草介。抗議之前寸步不讓，遭到抗議之後，卻可以放寬，特別顯得荒謬可笑。

其實，民怨爆發，數十城市一起抗議，除了不滿封鎖過度，更深的民怨在於經濟失敗。20大舉行前數天，北京「四通橋勇士」所掛出的抗議標語已說「不要核酸要吃飯」，預言了抗議訴求。「吃飯」是一個大問題，大陸年輕人的失業率一直維持在20%，表示很多人都有吃飯問題；這次抗議潮最嚴重的地區之一是廣州市海珠區，這是一個紡織和製衣中心，大量農民工從外地來到這裡打工，但10月時，病毒在這裡傳播，因此被封鎖了一個多月，到了11月，就爆發了兩次抗議，因此封控和失業的工人上街抗爭，要求解封和自由。

評論家裴敏欣說，經濟減速，使數億中產階級變得危險，可能成為反習力量。1989天安門民運後，中共收緊政治，基本上與人民作一交換，即人民不管政治，中共則承諾濟增長和改善生活；但習掌權十年，經濟失敗，早已違背了承諾，到了最近三年，經濟更大幅減速，演成危機，中產階段因此加入反習行列，這從4月上海封城時中產家庭反習可看出來，也可從房地產泡沫，大批還不起房貸成為「負資產」的買房者看得出來。

在習堅持下，經濟重鎮上海今春封鎖了兩個月，導致大陸第二季GDP增長只有0.4%；耶魯大學經濟學家羅奇(Stephen Roach)因此說清零政策導致零增長。4月時，全大陸只有50多個城市受不同程度的封鎖，到了11月卻有80多個城市受到不同程度的封鎖，第四季GDP增長會有多少？羅奇提出一個簡單的「獨裁算式」：清零政策=零增長=社會動亂。

習近平的經濟政策還有一大「成就」：1980至2010大陸每年平均GDP增長9%，但習十年，增長率年年下滑，從2012的9%減至2019年的6%，再到2022頭三季的3%，從9%減至只有3%，這是大幅下滑，比一般經濟衰退的減幅還要大。

勞動人口和生產力是經濟增長的主要因素，大陸人口不斷老化，已對經濟構成危機，這是眾所周知之事，但生產力在習治下大幅倒退，卻較少人提到的。1982到2010大陸的生產力，每年平均增1.1%，但在他治下的十年，卻每年平均減0.6%。習主張社會主義，重國企而輕私企，將政府資源撥給沒有市場競爭力的國企，因此造成生產力大倒退。

清零雖重挫經濟，但清零最多只能再持續數個月或一年，而習近平堅持的意識形態，例如重國企和輕私企，在2021年全面打擊私企，不惜摧毀整個行業(例如補教業和互聯網平台業)，也要達到社會控制目的。在20大上，他還堅持將社會主義空想的「共同富裕」寫進黨章，這才是對經濟成長的致命傷。

華爾街商界認為，大陸放棄清零，有助重開經濟，可讓經濟出現轉機；但習十年的經濟路線，是他自己也改不了的，要他化解經濟危機，可能是緣木求魚。經濟危機不除，年輕人和中產階級隨時會起義，白紙運動對習的威脅也就不會消失。