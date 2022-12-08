台積電美國裝機 逆全球化的開端

拜登總統6日出席台積電亞利桑納州 鳳凰城晶圓廠移機典禮，宣布「大夥們，美國製造業回來了」，他說新廠旨在打破美對外國製造商在關鍵零件的危險依賴，更說此廠關係到全美和全球。

這對美國當然很好，除了消除地緣政治的風險，也可以擺脫對台灣半導體的依賴，對於亞利桑納州來說，更可以增加1萬個高薪的工作機會，可是對台灣來說，卻不見得是雙贏的結局。

這個廠花了120億美元，又派遣1000名工程師與其眷屬到美國，規模不可說不大，許多人擔心，台積電在美國設廠，會將台灣引以為傲的半導體產業鏈，漸漸移去美國，會導致台灣半導體的「空洞化」危機，也是台積電的「去台化」的開始，甚至「台積電」，會逐漸變成「美積電」。

但是台灣經濟部長王美花卻否認有這個問題，她表示，台積電的「生態系」太過複雜，不可能在別地別國複製，而且台積電有5萬個工程師，不可能有人才流失的問題，並且台積電始終是把高階製程留在台灣的。

台積電在美國建廠的確遭到許多困難，費用就多了一倍，而且很多設備是在美國買不到，或是極端昂貴的，所以台積電空運了很多設備到美國廠，包括無塵室與製造機台。

最麻煩的是人才難尋，台積電曾在美國招募了一批美國籍的工程師並送來台灣受訓，結果受訓期間傳出這些人難以適應台積電的企業文化，明年底開工前，新廠要增加到2000人，都需要從台灣派遣，未來勢必成為台積電面臨的問題。

目前除了美國一廠是5奈米晶圓廠，台積電還將在美國增建第二廠，切入3奈米製程，但台積電美國第二廠從施工、建造到完成主體廠房再到裝機試產，再到量產，估計最快也要到2025年才會進入試產階段，此時位於新竹寶山的2奈米生產據點，已經進入量產，台積電保證在台灣仍然保有最先進的製程。

可是在上機典禮之前，美方突然透露，台積電美國投資將從120億元增加到400億元，而一廠與二廠的生產量，將可以滿足美國的先進晶片 所有需求，這時候大家才知道，原本的一廠將從五奈米推進到四奈米製程，而加上二廠的三奈米晶圓，屆時兩廠月產能將達5萬片，占先進製程達18%。

有鑑於半導體廠設計精密，之前蓋中國松江廠的時候，是把台積電台灣廠房原樣照抄，連廁所的位置都一模一樣，現在怎麼可能說改就改？要擴充就擴充？這讓大家恍然大悟，美台其實早就談好，之前輕描淡寫，就是怕台灣社會反對太過，影響台積電的股價。

不過從另一個角度看，台積電在台灣的發展也到了極限，無論是水、電、人才，都有短缺的問題，台積電如果還要成長，勢必要往海外發展；事實上，不僅是美國，目前台積電興建中的還有與索尼合資70億美元的日本熊本廠，還有新加坡廠正在協商中，德國廠也正在勘址中。

更進一步說，台積電也必須要跟著客戶走，目前營收中，美國客戶占比逾六成，這些客戶如蘋果、超微(AMD)及高通(Qualcomm)，在美國政府的政策督促下，都已表態將下單亞利桑納州廠，這是台積電大幅增資的背後原因。

有人稱此是「逆全球化」趨勢，但其實是無法違逆地緣政治競爭的態勢，台積電創辦人張忠謀曾質疑在美國擴大生產的可行性，但最後也只有接受晶片生產無可避免的回流美國，支持台積電在美國擴廠的決定。

其實在美國設廠，目前不會動搖台積電在台灣生產霸主的地位，根據瑞士信貸的研究，明年年底台積電的產量將高達1710億美元，這是美國晶片法案希望在十年後能夠達到目標的三倍。

不過對台灣來說，卻已經撼動了台積電作為台灣的「護國神山」的絕對地位，台積電從美資持股，到美國客戶，現在到實際生產，都逐步移往美國，從台積電，變成了「美積電」。

台灣也不用憂心忡忡地認為自己是唯一的例子，事實上，這是全球共通的現象，就像美國的《晶片與科學法》，將台積電與三星等半導體廠半拐半哄的逼到美國設廠，現在歐洲也擔心《通膨削減法》對歐洲的電動車與電池製造業，產生同樣的作用。

張忠謀站在懸掛印有A Future Made in America(美國製造的未來)巨大旗幟的典禮台上，很感慨地說：「全球化幾乎已經死亡，自由貿易也幾乎消失」，這是大家都要面臨的問題，不僅僅是台積電而已。