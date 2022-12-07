公布川普稅表 兩黨之爭與時間賽跑

聯邦最高法院上月22日駁回川普 拒絕公開稅表 的上訴案，財政部遵循判決，已把川普稅表交給眾院。民主黨可能趁明年元月3日眾院主導權移交共和黨 前，公布川普稅表。而共和黨人究竟要維護川普，或順勢讓川普增加參選總統的障礙，完成黨內世代交替，黨內還有爭議。未來四星期兩黨怎麼做，既牽動總統選情，也在與對方和時間賽跑。

眾院議長波洛西即將交出議長職位，她和眾院歲出入委員會主席尼爾卸下職位前，可能搶先公布川普稅表，避免共和黨迴護川普。波洛西和川普有過節，在川普國情咨文報告時，她曾當眾撕毀報告，違反議事倫理引來批評，卸任前如回戈給川普致命重擊，外界毫不意外。

民主黨人堅持，總統公布稅表是政治慣例，近代兩黨的總統如卡特、雷根、老小布希、柯林頓和歐巴馬都公布稅表，川普不能例外。川普卻以這不是法律規定而拒絕，造成連串爭論和訴訟，外界猜測稅表到底隱藏著什麼祕密。

川普在怕什麼？CNN曾分析五大可能：一，川普吹噓財富，說謊將被拆穿。2015川普競選總統中曾說，他個人資產逾100億元，但富比世(Forbes)調查，川普當時淨資產約50億元，公布稅表將讓川普的謊言被拆穿。

二，紐約時報、CNN等曾報導，川普沒繳稅。紐時調查，川普近18年報稅有11年未繳聯邦所得稅。2017年就任總統第一年，他只繳了聯邦稅750元，估計川普每年少繳各種聯邦稅約4億元。

三，經營虧損，退稅太多。紐時報導，川普2010年申報大西洋城賭場嚴重虧損，向國稅局申報7290萬元退稅，導致國稅局2011年起啟動查稅，持續到2020年，顯示川普自我吹噓是「經營之神」太虛妄。他的長期會計師班德在法院作證說，川普近十年報稅都列虧損，2009年虧7億元，2010年虧2億元，代表川普一文稅都未繳。

四、川普前私人律師柯恩向國會作證說，川普介入莫斯科川普大樓甚深，柯恩曾幫川普說謊。川普長子小唐納2008年在一場房地產研討會說，俄羅斯人對川普集團非常有興趣，「我們看到很多來自俄羅斯的資金湧入」，正是「通俄門」來由之一。

五，川普未慈善捐款，2018年關閉旗下所有慈善組織，他曾多次表示，常大手筆捐款慈善機構，但稅表呈現如有出入，和小布希、歐巴馬等每年捐款相比，川普更不堪。

其實川普說謊、吹噓和誇大，民眾早已習慣。拒公布稅表，也和死要面子、想隱藏財務和做人虛偽真面目有關。川普塑造自己有錢、有能力形象，使川粉崇拜他，稅表如公布繳稅比多數川粉少，如何說服大家他「愛國，能讓美國再度偉大」；即使川粉好騙，公布稅表未必能搗毀川普的形象，共和黨仍有近三成選民力挺川普再選，民主黨想影響的正是這些川粉。

川普的律師向法院抗辯說，准許向國會提供稅表將破壞三權分立，使總統易受立法部門政敵的無理需索，但聯邦最高法院顯然未採納這種見解。川普提名三位保守派大法官，使保守派與自由派大法官6：3，川普誤認最高法院經他改造後須「聽命」於他，不料大法官裁決，既沒有附帶簽名(或想避開爭議)，也沒公布是否有大法官持不同意見，給川普當頭一棒，讓民主黨人公布稅表的法律顧慮降低。

川普批評最高法院「已失去榮譽、聲望和地位，變成政治機關，我們國家為此付出代價」，「最高法院為未來總統開啟了可怕先例」，但憲法學者們並不認同這種說法。川普任命的司法部長巴維理公開批評川普，「如果黨內其他人不照他方式行事，他就會帶領他的人馬退出共和黨、燒毀整棟房子」，他呼籲共和黨尋求新領導人。黨內反對川普的聲量不斷升高中。

除了公布稅表的殺傷力，川普還有特別檢察官調查煽動國會暴亂、私藏聯邦機密文件，紐約州檢察長和曼哈頓檢察官在調查虛報資產詐欺貸款、逃稅等民刑事訴訟；還有喬治亞州要求州務卿推翻開票結果，都被調查中，以及多件誹謗官司，川普的麻煩不少。

不過，拜登的問題也不少。川普批評杭特‧拜登腐敗，檢方縱容不查；馬斯克接手推特後，公開推特高層刪除杭特醜聞，阻擾其傳播的電郵，明顯袒護拜登，讓共和黨人對川普的遭遇更感不公。公布川普稅表可能幫共和黨解決棘手難題，但未來兩年，兩黨內鬥不會中止，川普的復出之路更荊棘滿地，想絕路逢生並不樂觀。