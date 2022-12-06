白紙運動快速消失 「褒江貶習」暗燒

中國學生和民眾抗議動態清零，各地舉白紙抗議，但中共 鎮壓下，幾天內就消失。江澤民病逝似轉移了焦點，習近平 堅持的動態清零也動搖了，廣州、上海等宣布鬆綁調整。即使「白紙運動 」或「白紙革命」只暫停了「不要的」，沒得到「想要的」，但這把火隱入基層暗中延燒，美歐日韓都有留學生串聯抗議，中共四處抓人，南京傳媒學院舉白紙抗議女生李康夢1日失聯，值得外界關注。

武漢數百名大學生4日不理會中共高壓整肅，在雨中聚集，高呼「信息透明，過程公開」，要求離校返鄉。海內外懷念江澤民，借古諷今、褒江貶習，都戳穿習近平受「萬民擁戴」是假象。美國白宮、42位聯邦參議員連署信函，兩者都警告反對中共鎮壓；情報總監說，習的地位已受抗爭影響，和網上華人形容抗爭「脫去了皇帝的新衣」相互呼應。

這場自發的群眾抗議，和1989年天安門民運比，規模和衝擊較小，卻讓知情的大陸民眾覺醒，很多事原來可以集體合作去爭取，民怨高於黨意、民意高於習近平；原來動態清零有這麼高民怨，全民反感，對統治階層自信「這是為民眾好」造成莫大打擊。

有人認為，動態清零被迫調整、全國解封已不可逆轉，將直接讓習近平大失面子和權威，「徹底扒掉皇帝的新衣」；也有人認為，中共不是輸家，人民也不算贏家，白紙運動就這樣結束，百姓苦日子就在後頭。

中共外宣和五毛栽贓，把美國去年編制5億美元預算反制中共假訊息，扭曲成白紙運動是「境外勢力」用這筆錢操縱。但民間白紙抗議的啟蒙，卻埋下火種，日後隨時可能再重新燃燒，意味大陸變局，逐漸接近臨界點。

境外華人繼續檢討批評此事，有人認為，多數中國人終究懦弱健忘，是順民跪民，很好統治和欺騙。六四屠殺後，敢挺身抗議者更少，必須向那些敢舉白紙、喊口號挺著脊樑的同胞致敬。也有人認為，中國人真能忍，到處遇霸道封城、不准出門，忍了兩三年，清零目標永難達成，卻破壞經濟、太多人飯碗生計和家庭生活受影響，抗爭才爆發。

中共如放棄動態清零和全民驗核酸政策，就是抗爭的階段性勝利。但民眾「想要的」，如個人自由、當家作主，中共不會鬆手。白紙運動被全面刪文封鎖消息，很多民眾壓根兒不知情，但知情者震憾，更多人動了「潤」的念頭，9400萬中共黨員幹部官員都有檯面上下兩種態度，正是習的統治危機。

江澤民突逝世，習率常委在北京高調迎靈，像似轉移了焦點，但民眾也借古諷今「懷念」江時代的開放包容、與美台親善等，形容當年「一種普遍共享的心境，即滿懷希望的感覺」，對照今天社會氛圍和國際陷孤立，甚至用「不太壞v.s太壞了」評價。

紐約時報專欄作家、1989年派駐北京的紀思道(Nicholas Kristof)說，1989年大多數人認為那一年不可能發生大規模抗議，直到它真的發生了。人類的勇氣具有感染力，不可預測。過去中國的抗爭多數圍繞勞資糾紛、土地徵用或汙染，這次是清零，它有如習近平的同義詞，譴責封鎖的中國人知道，他們在批評反對習近平。這是習把自己逼到牆角，拒絕進口高效mRNA疫苗，國產疫苗缺乏成效，注射率偏低，放鬆管制可能導致數十萬人死亡，使習進退不得。

但也有說法指出，如放鬆管制，中國可能死亡100萬至200萬人，是中共難以承受的危機，想用一個謊言圓前面的謊言，是作繭自縛不敢鬆綁的主因。

在溫和的批評被禁止時，民眾藉江澤民逝世諷刺挖苦習近平，但也有人說，江也腐敗濫權，就是他扶習上台，造成今天災難局面，「褒江貶習」的邏輯，就像歷朝歷代的皇帝迫害人民，皇帝卻永遠是對的，始終受讚頌，中華民族就沒救了。

習近平第三個總書記任期才開始，內外連串挑戰即橫亙眼前。中共想強制全民沉默，白紙運動幾天內消失，但消息也在底層傳播，14億人還是有不怕抓、敢反抗說真話的人，這就是民智已開、民心擋不住，「現在大家都知道皇帝沒穿衣服」，習的地位也受影響。

中國經濟下行、百業蕭條、民生受挫，輝煌的經濟紅火時代能靠習近平而重現嗎？網上流行「獨彩者」、「香蕉皮」(拼音首個字母和習近平相同)、「蝦苔」(下台)等新創熱詞逃避刪文封鎖，對照白紙抗議的無言勝萬語，誰能說中國人民沒有創意？