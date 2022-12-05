葉倫與鮑爾先後承認誤判 善莫大焉

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 上周的談話備受全球市場密切關注，投資人鉅細靡遺解析他說的每句話，尋找下次升息 的線索。他這次也的確說出一些重點，像是下次升息幅度會縮小，明年底前可能會繼續升息等等。

可是鮑爾還說了一些更重要的話，只是一般人不會去注意，部分原因源自Fed的談話方式，因為Fed最擅長的技巧，就是那些大多是業內行話，讓大家搞不清楚在說什麼。如果有更多人理解鮑爾的說法，肯定會對鮑爾感到不爽。

前Fed主席格林斯潘在這方面尤其拿手。他曾說：「如果你自認聽懂了我說的話，那你一定是誤解了我的意思。」

鮑爾上月30日在「布魯金斯研究院」(Brookings Institution)講演中，其實承認了他曾經搞錯了一些事情。他是這麼說的：「過去我們提出的假設，我們可能不會再提一次…那就是，除非看到就業最大化和物價穩定，否則我們不會升息。」

用白話文來說：Fed不應等到勞動市場完全恢復，而且通膨回到目標水平後，才開始升息。這似乎是個事後諸葛的說法，因為現在經濟學家普遍的觀點是，考慮到持續高漲的通貨膨脹 率，Fed應該更早開始升息。

這不是鮑爾第一次公開承認Fed未能完全正確判斷事態發展，但這句話仍然引人注目，因為在公開場合談話中認錯，在公職人員中極為罕見。

通常官員們的正常反應是：否認、否認、再否認，絕不認錯，永不道歉，堅不讓步。因為多數人認為，無論錯誤有多麼輕微或多麼明顯，承認失誤會顯得軟弱。

前總統川普拒絕承認任何錯誤的立場，不僅是他本人習以為常的主要論調，也讓許多其他政客和身邊人士比照辦理。川普前官員們都誓言從未預測2020年5月新冠疫情就會結束，但他們當時在推特上的貼文內容，卻完正好相反。他們也都否認誤判了川普對和平移交政權的承諾，但多數是在接獲法院針對國會山莊暴亂事件的傳票後才吐實。

不幸的是，不少人反而經常默許這種行為，也許把自信誤認為能力、把假裝完美當成現實，是人類的天性，習慣於為自己支持的一方辯護，否認任何錯誤指控。

公職人員為錯誤承擔責任時，比錯誤本身更具破壞性，因為這會產生反向激勵。例如，今年稍早時，財政部長葉倫相當理性地承認她「對通貨膨脹路徑的看法是錯誤的」，並解釋了她沒有預料到或沒有充分考慮到的經濟因素。這份聲明其實十分簡單直白，卻讓市場大吃一驚。許多新聞報導將她「認罪」的說法定調為重大失態。

很多人都在想：葉倫若被問起之前她對通膨的預測，她該怎麼回答？而且坦白說，大多數其他經濟學家當時也誤判了情勢。所以她其實完全可以迴避這個問題；或者大可改用川普的語氣：「通貨膨脹正如我所預測的那樣！除此之外的說法都是假新聞！」

承認做錯事，尤其是在公共場合，往往會很尷尬，但最好由承認錯誤的政策制訂者自己面對，說明推算錯誤的原因，然後解釋從中學到了什麼。

有趣的是：格林斯潘、葉倫和鮑爾是前後任Fed主席，但這並非巧合。Fed官員明白，如果希望政策按預期發揮作用，那麼保持信譽非常重要。即將上任的芝加哥Fed行長古爾斯比（Austan Goolsbee）就曾提到「危機中的病態反諷」：如果失去可信度，你的任何說法，就會開始與你所說的完全相反。

按照這個邏輯，當Fed說「保持冷靜」反而意味著「每個人都應恐慌」；「不要擔心通貨膨脹」就被解釋為「哦，沒錯，絕對要對通貨膨脹感到恐懼。」

盡最大努力把事情做好，然後在做錯的時候毫不猶豫地承認，應該會讓Fed之類的政府機構對市場更具可信度。特別是經常發布預測的Fed，市場觀察家們可以很容易地確定Fed犯了多少錯誤，以及在哪裡犯了錯誤。

當然，公職人員承認錯誤並不一定能免除責任。一些高風險或徹頭徹尾的錯誤是不可原諒的。但是選民和媒體認為承認過去的失誤比否認更好。這是學習、調整政策以做得更好的最佳方式，反而不會重蹈過去的覆轍。

Fed升息周期高峰已過，鮑爾的責任並未因此變輕，要讓美國經濟軟著陸而避免衰退，一如他自己說的：「還有一段長路要走」。希望他的「認錯」就此成為絕響，畢竟他一言一行影響的不止美國，而是全球金融市場。