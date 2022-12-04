習只會暫時軟化 不可能放棄清零

習近平 1日會見歐洲理事會主席米歇爾，理事會官員2日向媒體透露，習對米歇爾說，中國過去一周的抗議浪潮，參加者多是年輕人和學生，又說Omicron病毒的毒性比之前的Delta病毒輕，因此可以稍減封控措施。對習所說，有輿論認為，習政府可能會放寬封鎖措施，甚至可能放棄整個清零政策。但要他放棄他一手造成和親自指揮的政策，可能嗎？

答案是不太可能。因為自數十城市一周前爆發抗議潮之後，習政府雖放寛了一些限制措施(例如北京市政府2日宣布，5日起民眾搭公車和地鐵，將不再需要陰性的檢測證明)，甚至在一些地方取消了原有的封控。但這些暫時軟化手段，絕不等於放棄整個清零政策。有分析指出，習政府視後續抗議情況而決定放寬程度，若抗議潮平息，最多只會做一些「精準措施」的改變，但絕不會放棄整個政策。

從習掌權十年看，他的施政總是一條路走到底，一直以集權為最重要目標，高舉黨權和維護政權最重要，因此要控制一切，控制政府、社會、經濟、企業、以及9000萬黨員和14億人民，舉國上下都要聽黨中央的話，而他就是黨中央的核心；為了抓權和控制，他不惜搞垮經濟(十年來經濟成長率年年下挫)，不惜搞垮外交(與侵略烏克蘭的普亭結盟，被整個西方孤立)，將香港 變成一個紅色城市，還要武攻台灣，這些政策都出於他的左傾社會主義路線，要他改變這些錯誤政策，放棄以控制社會為目的清零政策，將是十分困難。

習近平在一個多月前的20大報告中強調，中共 建黨和崛起，靠的是長期不斷的鬥爭；鬥爭的對象是一切阻礙中共發展的矛盾和敵人，鬥爭手段可以暫時調整，例如遇到困難時，暫時放軟手段，因此在數十個城市爆發的抗議潮之後，可以軟化手段，暫作應付，但長期的鬥爭是不會停止的，鬥爭對象也不會改變。例如對付香港的民主派，在2014雨傘運動和2019反送中運動之後，必繼續鬥，直到2020年通過港版國安法，把參加過示威的民主派打成反革命，將香港變成一個紅色警察城市，鬥爭才告一段落。對台灣民主派和台獨人士的鬥爭，當然也是一樣的。

前蘇聯和蘇共於1989至1991崩潰倒台後，中共吸取教訓，盡力避免重蹈相同的覆轍，所以由那時起，就收緊政治，打倒和消滅一切民運異見於萌芽階段；眼前的「年輕人和學生」(習對歐洲理事會主席米歇爾所言)，竟敢繼1989學生之後再站出來抗議，那絕對是不能「原諒」的，講求鬥爭的中共，絕不可能對學生讓步，因為一旦讓步就可能失去控制，那是威脅到中共政權存亡大事。

習沒有解釋，為什麼學生和年輕人會如此不滿，為什麼忍受不了清零生活，但這才是學生和年輕人抗議的基本原因。過去三年，大學生被困在宿舍，有時連吃飯也成為問題；年輕人除了遭受封鎖之苦，還大量失業(失業率接近20%)。上海今年春天封城時，2500萬人禁足在家，不准出門兩個月，因此爆發滔天民怨；新疆和西藏更被封鎖100天，富士康鄭州廠工人被鎖在廠內一個半月。野村投資研究發現，11月初開始，有超過4億人受到不同程度的封鎖，占全大陸人口的30%。習近平有什麼權力去推行這樣不顧人民死活的非理性政策？

這次抗議潮，被輿論看成為1989天安門民運以來最大抗議潮；「白紙運動」的意義在於，人民藉著白紙，反對專制政府封鎖和壓制言論，以及剝奪人民的自由。抗議浪潮反映人民對習的封鎖普遍覺醒，不再接受政府宣傳所騙，揭發政府無權封鎖人民和人民有權反抗的事實，年輕人因此喊出「共產黨下台」和「習近平下台」的口號。可以想見的是，習20大雖然成功奪得第三個任期，但他只顧抓權，對一切內外政策卻一條路走到黑，自造陷阱，難以自拔。

要習承認清零失敗，並放棄清零，可能不容易。抗議潮爆發後，他最多只能選擇性地放寬一些政策，但暫時性的放寬，不等於就此放棄清零政策；在人民普遍覺醒的新形勢下，他沒有選擇，必須抓住機會，盡快取消清零，並承認大陸疫苗效力低，必須向西方借購疫苗，為老人接種，這才是他自救之道。否則，覺醒的人民，隨時再爆抗議，引發政治危機，要他下台之聲，也將會繼續響亮地喊下去。