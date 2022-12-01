從三件事看江澤民的個性與他的時代

中共 前總書記江澤民 11月30日在上海逝世，耆壽96歲，江澤民的一生，其實是最不像共產黨員的領導人，無論是他在「民國上海」的成長背景、技術官僚的務實性格，以及本身個性外向等等，都與拘謹、受條條框框限制的共產黨員截然不同。尤其他一生所經歷三件事，更是非常典型地說明了他的性格，以及他統治下的中國。

一、江澤民政治上是投機的；江自從被鄧小平破格擢升為中共中央總書記後，發現自己身陷黨內鬥爭中，以中共元老陳雲為首的保守派主張計畫經濟路線，與支持進行市場經濟改革的鄧小平之間，一直就存在路線分歧。江澤民在兩派之間搖擺不定，甚至一度趨於保守。

鄧小平對此大怒，擔心經濟改革的步子會停下來，一度動念要把他換下來，1992年，鄧小平南巡，火車到漢口、南昌時，接見湖北省委書記以及江西省委書記，都要他們帶話到北京：「誰不改革，誰就下臺」，鄧小平政治上是心狠手辣絕不留情，過去胡耀邦、趙紫陽，都是他一句話就廢了，嚇得江澤民趕快回到改革開放的路線來。

江澤民回到改革路線後，中國自此沒有回頭，加上朱鎔基擔任總理，全面改革，奠下了江澤民治理下十年的經濟快速成長。

二、江澤民是識時務的；李登輝總統訪問康乃爾大學，鄧小平未死，但據說已不能視事，經過密使溝通，雖然江澤民並不準備與美國、台灣翻臉，但解放軍內部群情激憤，江抵擋不住，只好同意展開1995、1996年的飛彈軍演。

如果以此來判定他造成美中台關係的惡化，這未免錯估了他；後來在他任內，1999年雖然美國「誤炸」中國南斯拉夫大使館，全國群情憤慨，江澤民一方面對愛國示威表示支持，但另一方面則要求各級幹部注意避免出現過激行為，最終使得局面沒有失控；在2000年台灣首次政黨輪替，民進黨陳水扁上台，江澤民記取了五年前的教訓，經由與美國的磋商，在陳水扁保證「四不一沒有」之後，維持美中台現狀。

當時也許不會覺得有甚麼了不起，但是現在看起來，對美對台，都是大陸政策中最敏感的部分，江澤民還是審慎的，知道要把握中國的戰略機遇期，不能輕易與台美衝突，江澤民除了發表「江八點」，甚至首先提出「我們歡迎台灣當局的領導人以適當身分前來訪問」的看法，演變成替後來的「連胡會」創造條件，以及在「馬習會」時正式落實。

三、不過江澤民也是戀棧權位的；2002年雖然交卸總書記職給胡錦濤，仍然以「扶上馬，送一程」為由，延任軍委主席兩年，在八一軍委大樓內設立軍委主席辦公室，發號施令，即使兩年後，解放軍仍然只聽命於江澤民，一切重要決策，即使江澤民不過問，胡錦濤仍得徵詢江澤民的意見。

挑選習近平 擔任總書記，應該也是江澤民與胡錦濤妥協的結果，但是萬萬沒有想到，習近平上台後，幾乎要把江澤民的黨羽一剿而清，江澤民只剩下在黨的集會與閱兵典禮上，亮亮相的價值。

人們往往從現實的稜鏡看歷史，隨著外界對習近平的好惡改變，江澤民的評價也隨之不同；在反貪運動，拉下周永康的時候，江澤民被認定為阻擋改革的黑手，以維護自己的利益為優先，但是等到習近平大權獨攬，不容異己的時候，江澤民發出仍然健康的訊息，卻不出席集會來抗議，反倒贏得外界讚許。

江澤民退出政治舞台已經20年，很多人都已經不認得他，但更多的是網路時代，江外貌特點，被譏為「蛤蟆」，而在年輕人中間，卻引發「膜蛤」現象。這幾年大陸網上還出現懷念、甚至膜拜江執政時期的言論。

在「白紙運動」方興未艾之際，江澤民的病逝，甚至讓推特上不少網友認為，會有當年胡耀邦病逝的效應，藉著悼念江澤民的群眾，可能會讓白紙運動進一步升級，甚至直呼「下一個六四要來了」。

但這未免太荒謬了，在中共中央「告全黨全軍全國各族人民書」中特別指出「一九八九年春夏之交我國發生嚴重政治風波，江澤民同志擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂」，江澤民是因為反動亂起家的，怎麼會有胡耀邦效應？

江澤民雖然外表舉止不像，但仍然徹頭徹底是一個中國共產黨員，為了黨的利益、黨的權力，是絕對不會對民主、人權控制鬆手的。