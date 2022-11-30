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台灣選舉 隱藏兩岸僵局突破先兆

社論

台灣九合一地方選舉，蔡英文率民進黨打「抗中保台」牌失敗，國民黨囊括13縣市，重見陽光，可能是2024年總統大選變天的先兆。如果兩年後國民黨或民眾黨入主總統府，或出現「藍白合作」，是否能打破台灣陷入美中地緣戰略激烈對抗的形勢、紓緩兩岸僵局，也改變台海兵凶戰危局面，或許包括中共都有期待。

民進黨選舉大敗，台灣只剩高雄、台南、屏東、嘉義等五縣市是綠色，如用藍綠標示台灣顏色，民進黨被戲稱只剩「西南防空識別區」，意味選民對綠營執政路線算總帳。2024年民進黨能否繼續維持立院過半數，賴清德、鄭文燦等人參選總統，可能荊棘滿地。距大選還有兩年，世事難料，但台灣多數選民的反思和意向，可能影響美中台三方關係和東亞形勢，讓人有期待。

蔡英文執政六年，不擇手段想瓦解國民黨，走明獨或暗獨路線，勾結黑金、打壓媒體等手段，抗疫荒腔走板、許多施政荒謬，導致民眾反感悖離。蔡在選舉中打「抗中保台」、芒果乾(亡國感)等老戲碼都失靈，意味只要中共不蠢動為綠營「助選」，「反中牌」漸失去效用，對兩岸關係應不是壞事。

台海兵凶戰危，緊張情勢空前，並不是這次選舉的主議題，多數民眾陷入「溫水煮青蛙」效應，對台海危機可能無感。但國民黨也打出「票投民進黨，青年上戰場」，讓有感選民「下架民進黨」，這股趨勢可能延續至2024年總統大選。

侯友宜在新北市得票逾115萬多張，超越民進黨林佳龍近46萬票而大勝，被外界視為2024年總統的不二人選。許多評論認為，國民黨主席朱立倫2016年總統選舉敗給蔡英文，2019年黨內提名輸給韓國瑜後已過氣，聲勢將遠不如侯友宜。

而民眾黨地方選舉有斬獲，柯文哲早就宣布將參選總統。柯對兩岸關係持開放態度，熱衷與上海城市交流，定位在統獨光譜的中間。將來無論柯、侯、朱參選總統，或發展成「藍白合作」，都會強調兩岸和平發展、不急獨急統，這種氛圍讓人看到兩岸僵局突破的一線生機，可能讓發動武統「正當性」和說服力大減，逼北京改弦易轍。

兩岸要和平、不要戰爭，但要突破不易。首先，中共寄望2035年完成統一，甚至在2024至2027年間發動武力犯台。2027年中共將召開21大，也是共軍建軍百年，習將再度面臨延任問題。習急於武統台灣、建立歷史功業，降低延任被批評聲浪，武統是否已不可逆轉，當然有商榷餘地。

這次選舉結果，國台辦發言人說，反映了島內「求和平、求穩定、要過好日子」的主流民意，似對選舉結果「滿意」，寄望北京隨台灣民意和政權更迭而改變。雖有微小機會，但武統既是挽救中共政權、轉移內部不滿的工具，習近平不會輕易放手，使藍綠政權更迭能影響台海形勢的機會變小，台灣隨時面臨戰爭危機。

二，美國打「台灣牌」既是因美中地緣戰略競爭，也是制度和人類文明價值的對壘，中共不改變專政和壓制自由政策，美中關係就難和緩，連帶把台灣和東亞帶進強權競爭中，台灣成強權角力的棋子就難改變。

國民黨「親美和中」，對兩岸政策較有自主權，長期趨統的政策不是美方樂見；民進黨「親美反中」，向美國一面倒，正是藍綠和美國關係冷熱有別的主因。但台灣民意抉擇，也是美國難以對抗的趨勢。如果2024年台灣換黨執政，華府是否放手讓兩岸發展交流，讓台灣牌失去效用，有很多變數。美國的戰略利益、軍工複合體在台灣的龐大商機，都是民進黨可打的有力王牌。

三，民進黨向來擅長選舉、疏於治國，屆時操縱新議題，讓自己起死回生的可能性不容忽視。藍營即使重執政，也不可能贊同現在兩岸統一，在緩統和急統之間，北京如不想一代一代拖下去，就不會改變武力急統方針，兩岸依舊會有碰撞。假設兩岸能重回馬英九時代的和善、和平氣氛，兩岸還打得起來、有必要打嗎？正是習近平棘手的考驗。

2024年中華民國總統選舉攸關兩岸關係好壞，間接衝擊東亞地緣戰略。台灣雖小，但數百萬選票抉擇將牽一髮而動全身，有如「蝴蝶效應」遠大於自身的體量。這次地方選舉讓人看到些許樂觀的先兆，但選舉向來有「鐘擺效應」，也許下次選舉又換民進黨占優勢，兩岸關係也和美國哪一黨執政息息相關，台海是和平或戰爭，未必是台灣能全權掌控。

民進黨 國民黨 中共

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