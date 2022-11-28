九合一慘敗 民進黨急補破網

台灣九合一選舉並不是蔡英文 首次面對敗選的戰役，卻是她押下個人信譽全力拚鬥的選戰。在選前催票時，蔡英文猛力呼喊「支持蔡英文，讓我在最後任期能完成對你的承諾」，希望轉化她總統選舉800萬選票成為民進黨 助力，終究事與願違，慘輸半壁江山，連南台灣也險失守，直接危及民進黨的執政。

為了這場敗選，蔡英文再次辭去黨主席，閣揆蘇貞昌口頭請辭遭慰留，仍只是暫時穩住政局，希望中央崩垮不至於過於急速，威脅到國家穩定。這場選戰，是由蔡全盤主導，前衛福部長陳時中選北市，前新竹市長林智堅轉戰桃園，都是蔡英文的堅持。結果因為陳時中主導防疫時諸多爭議，連民進黨人都指他「仇恨值太高」，林智堅因論文抄襲案遭取消碩士學位，而蔡英文剛愎自用的不信邪個性，都是導致民進黨提名失策的主因。

正因為蔡英文過度自信，不斷地大打「抗中保台」牌，力主用「台灣隊」分化伎倆，要求選民認同歸隊。民進黨沒料到的是，昔日的年輕人熱情在這次選戰裡全不復見。民進黨所以失去年輕人的支持，一方面是在疫情期間，相對剝奪感重，而台海危機浮現，民進黨並無法解決兩岸爭議，反而為了國家安全要延長青年兵役，所以國民黨 打出「票投民進黨，青年上戰場」策略，顯然奏效。經此一役衝擊，兵役延長案會不會再議，值得關注，但面對國防兵訓兵員的整補，兵役延長勢在必行，民進黨政府做不做都難。

民進黨好鼓吹「五星級市長」政績，包括基隆、桃園、新竹、屏東等地，都打出「延續政績」的交棒策略，偏偏在選舉過程中，包括新竹球場、桃園運動中心、屏東公路等建設，全部出現公共工程品質低落爭議，也使民進黨執政「勇於宣傳，挫於治事」的風格充分顯現，票源繼承移轉說更遭到考驗，以至於許多現任市長打帶跑，選得比自己選舉更勤，仍然無法扭轉政權變天易手的命運，使民進黨在北台灣全部淪陷，退守北港溪以南，是民進黨創黨以來最慘敗績，也意味著總統大選優勢不保。

民進黨怎麼也沒算到，擁有完全執政的資源優勢，卻一直無法在選舉過程裡主導議題，反而一直被在野黨攻擊得體無完膚。執政的傲慢，派系的傾軋，都加速了民進黨內權鬥與腐敗現象，以至於英系與黑金間過往，一直在選舉中遭到質疑，更造成民進黨和基層的距離，以至於「下架民進黨」竟成選戰末期主軸，就算蔡蘇動員搶救，仍擋不住兵敗如山倒的頹勢，這一役重傷，也全盤危及民進黨未來的接班態勢。

為護住自己權力不至於提前跛腳，蔡雖辭卸黨主席，將請英系的高雄市長陳其邁出面代理主席，就是要用自己人主事來防止黨權崩解。雖然未來主席仍將補選，在陳其邁的主導下，民進黨主席人選布局可以安排掌控，進而讓未來總統角逐人選不致偏離軌道，枱面上早已蓄勢待發的副總統賴清德，「大阿哥」桃園市長鄭文燦和從未放棄總統夢的蘇貞昌，都關注未來主席的產生，將如何左右自己問鼎大位的進退，蔡英文當然不會放任黨內自由競爭，如何在這些權力移轉過程裡，確保一己實權，蔡英文還是得靠英系親信奥援，來整頓重傷的民進黨。

事實上，主席職位、閣揆人選乃至於未來總統候選人角色，本來就是布局的連動安排，每個派系都在盯著局勢發展，因為這攸關各派系實質權力進退，沒有主席職位的蔡總統，仍然是民進黨內最有實權的領袖，她如何透過黨政權力移轉，讓自己權力不致於遭到傾蝕，蔡英文勢必要對這後蔡時代布局安排，如何才能讓民進黨儘快復元，迎接2024挑戰，民進黨沒有多少喘息空間，蔡英文也沒有多少猶豫的時間。

爭鬥的不只是敗選的民進黨，還包括勝選的國民黨，乃至剛起步的民眾黨。蔣萬安能在首都站起，說明民眾對於民進黨轉型正義不以為然，國民黨雖勝，但怕無法推出足以威脅民進黨的人選；新北市長侯友宜雖然得票最高，能否移轉為總統票仍不無疑問，國民黨主席朱立倫也說，這是場「非綠陣營」的勝利，有意重整在野力量，對2024大位挑戰的雄心意味濃，國民黨會重蹈四年前覆轍或是能無私再起，都攸關這場地方選舉勝利，能否轉換成總統大選的本錢。這場選舉只是2024政權之爭的開始，台灣將迎來激鬥的政治年，沒有政治人物能置身事外。