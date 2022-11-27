習有多少堅持 權威就有多少受損

中國政府負責推行清零政策的副總理孫春蘭，24日到疫情 嚴重的重慶指揮防疫 ，她宣布習政府的最新政策說，必須進行「三個堅定不移」，即：堅持「動態清零」的總方針、堅持「人命為本」、以及堅持「外防輸入」和「內外反彈」。雖說是三個堅持，但中心思想只有一個，那就是堅持習近平的清零政策。

眼前疫情正在大爆發，全國的新病例24和25連續兩天都在3萬例以上。因疫情大爆發，北京、上海、廣州和重慶等大城市都加強了防疫措施；以致全國49個大中城市都進行不同程度的封控，4.12億人(占全國人口的30%)被禁足在家或在小區之內不准外出。由於管控措施嚴厲，民眾受不了，紛紛爆發抗議，烽煙四起，廣州爆發大規模抗議，有20萬工人的鄭州 「iPhone城」，22和23兩日更爆發暴動，超過1萬名工人參加了抗爭，並與警發生衝突。

在這種緊張的形勢下，習政府還要堅持清零，與日益高漲的反清零民情對著幹，隨時會引爆更大衝突，不但威脅到習近平的威信，更可能導致習政府下台。習近平有多少堅持，人民就有多少反抗，他的權威也就有多少受損。

民眾的抗議方式已愈來愈深入，除了不滿被禁足和失去自由，爬過圍欄，逃出封控區，民眾還進一步推倒圍欄，破壞汽車和防疫設備，此見於廣州海珠區的抗議，更為暴力的是，抗爭民眾與警察衝突，如在鄭州富士康廠，警察向工人射催淚彈，又用警棍打人，工人則向警丟石塊，還用鋼管反擊。

最近還出現文鬥，對清零不滿者在微信貼出題為「十問」的文章，質疑清零政策的非理性，這是大陸民情的重要轉變，文章質疑，病毒不強，感染不會死人，因此沒有必要因少數病例，就進行大面積的全民封控。

北京朝陽區一些社區，24日開始架設圍欄，準備封控，一個小區的主婦組成「東湖灣媽媽群」，在網上發表建議書，獲多個小區支持，雖被網管刪貼，但仍廣為轉發，引起注意。

媽媽們建議：一，民眾在檢測呈陽性後，有權另找公司再次進行檢測；二，如再次呈陽性，有權選擇在家隔離，之後繼續檢測，直至呈陰性，才可離家出外；三，鄰居不排斥和不歧視在家隔離者，如果隔離者受政府強迫，鄰居應維護隔離者的權益，因為人人有權維護自己和家人的安全；建議書特別提到民眾有權維護自己的權益，是一種民情突破，可能成為未來抗議的方向。

習政府在民情洶湧之時，還強調堅持清零，顯然不合時宜，只會引起更大衝突，甚至導致地區對抗地區，近日鄭州對抗徐州的事例，最讓中央怵目驚心；江蘇省徐州市官方發佈的疫情訊息稱：「昨日（25日）凌晨，未經提前溝通，鄭州市先後3批26輛大巴車載客抵達我市，接獲報警後，…共計排查乘客870人，為鄭州航空港區重點企業離職員工」；鄭州在宣布攻堅的當天，就把大批人口丟包到外地，網傳這些人就是富士康的離職員工，徐州氣不過，鄭州未經溝通亂搞，公開指責鄭州「丟人」。

孫春蘭說，堅持以人命為本，這並不是從現實出發的假設，因為感染Omicron死亡率極低，正如重慶反清零英雄「超人哥」所說：「不自由和窮，我們全占了。我們現在還在為一個小感冒而折騰。」以人命為本，只是習政府從上而下的政治宣傳；正如「十問」的要求，政府必須公開新冠死亡人數，除了卧病在床的老人，還有什麼人因感染而死亡？

清零之錯，還在於習近平放不下自己的權威。2020年，清零政策初期確實起過作用，自始北京就用來宣傳中國防疫勝過西方，至今一直如此；但2022年初，傳播力強的Omicron病毒攻陷大陸，暴露出清零政策只是專制獨裁政府的空想，在現實之中，「零感染」是根本不存在也不可能的。但習近平仍然緊緊抓住初期成功不放，一直繼續堅持清零下去，以為這樣可以維持防疫勝過西方的形象，但這種堅持在疫情大爆發和病例大增之下，顯得荒謬可笑。

習政府應該要吸取富士康工人暴動的教訓，以及「十問」和「東湖灣媽媽群」的建議，順民意而為，逐步放寬清零；到明年3月兩會之時，正式宣布取消清零，這才是習政府自保自救之道。