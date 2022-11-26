2027時的美國總統是誰很重要

在歡樂感恩聖誕佳節氣氛中，有意問鼎2024的政治人物都召集人馬策士閉門密商戰略，包括拜登 總統與前總統川普 ，2024戰火已經點燃。我們對2024大選動向之所以要提早重視，不僅因涉及美國乃至世界的未來走向，更因為依各方評估，中國將在2027年武統台灣，那時在位的美國總統，就是決定台海未來關係，美中關係等的關鍵人物。

有意參選2024、並有全國聲望的兩黨政治人物，大都處於觀望評估階段，至遲明年春季要做參選決定。共和黨觀望的是，已經宣布參選的川普動向，以及其大小官司纏身的發展，民主黨 有意者則觀察拜登總統是否宣布連任。

目前在麻州小島的拜登總統，看似度假，實則與幕僚及民主黨各派頻繁開會，評估是否參選連任。期中選舉前，民調奇低的拜登是選票毒藥，各州候選人敬而遠之。意外而來的選舉勝利，保住參院多數與眾院微輸，讓拜登突然不是民主黨2024的累贅，成為黨內最有希望擊敗共和黨的候選人，他自己都信心滿滿一再表明他是「屠川高手」。根據報導，拜登所評估最大重點是他個人覺得「義不容辭」，有歷史責任也有能力阻止「川普回朝」，摧毀民主憲政。如果共和黨最終是川普初選出線成為2024候選人，拜登絕對會宣布參選連任。

拜登自我評價，對內完成抗疫工作，通過基礎建設、綠能轉向與高階晶片供應鏈重建，已完成對內奠基美國再強大的歷史任務，對外扼制俄羅斯野蠻黷武，全力團結歐陸，更是二戰後創舉。他唯一戀棧理由就是阻止川普。

民主黨內原以拜登太老(剛滿80歲)，世代交替為由，迫拜登退位交棒，但勝選後民主黨內已達共識，2024對付川普的最佳人選依然是拜登。若拜登明春宣布不連任，有意者紛紛跳出，民主黨初選將會極為激烈火爆，內鬥不停，非但難以迎戰共和黨對手，黨內將被極左與激進新生代所廝殺。

再看共和黨，前總統川普自11月中迫不及待宣布參選2024初選後，幾無動靜。報導指，川普年底前未見有任何行程，正在海湖莊園密商，2016與2020的選舉班底大致歸隊，升火待發。

目前看法是，如果民主黨操弄抹黑川普，同時過分抑制杭特拜登醜聞，被多數選民察覺出來，就大事不妙。因為川普基本盤其實是薪資縮水、挫折感極深的白人中產階級，這一階層正是民主黨精英厭棄的「沃爾瑪超市」廉價消費者，也就是產業外移全球化的犧牲者。過去政治人物利用他們，當選後就置之腦後，但川普成為這些中產勞工隊伍印象中，唯一說到做到的利益代言人。

這個藍領白人基本盤原本是民主黨鐵票，但他們認為民主黨已被精英與左派掌握。如果沒有這些選民，共和黨無法有足夠票數執政。川普一旦不選，這批選民既不是共和黨富有階層，也不是民主黨「覺醒」激進派與傳統左派，所能代言與領導。

儘管期中選舉紅潮未如預期湧現，川普在共和黨內民調仍高居第一。共和黨檢討選舉失利，焦點集中在「推舉候選人資格太差」，卻仍不敢指名道姓責罵川普。選情人士分析指，面對2024，共和黨如今似只有兩條路，一是回歸支持川普，畢竟川普各種政策是有利民生，條件是川普要按既有的成功選戰策略，專攻拜登民主黨的經濟、治安與邊界議題，降低迎合極右選民的陰謀論，尤是不要再提充滿恨意的「大選舞弊論」。

二是如川普仍不聽勸，民主黨從司法部特別檢察官下手，窮追川普官司不放，共和黨勢必要當機立斷，與川普談妥退選的特赦條件，以聲望正高的佛州州長德桑提斯取而代之。有川普的加持，保守但靈活的德桑提斯，可以收編川普的中產勞工階級基本盤，取得2024大位，再來特赦川普。支持此備案的，正在增加中。

拜習會後，中方迫不急待表態中美關係正重回正常軌道，可以看出北京迫切需要美中關係穩定的大環境，整頓清零產生的社會經濟的民心亂象，未來兩年就是落實美中「重回合作」的協議，縱有共和黨國會風雨，難以想像2024前後美中再次爆發引起高度緊張事件。

但當推進到2027，美方就必須有所準備。屆時，年過70的習近平面對的，究竟是已自烏戰中得到經驗的拜登，還是一個開啟美中競賽的川普，只有美國選民能決定。